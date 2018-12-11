Обзор Duels. Странный файтинг

2018-12-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Duels; [163]
При создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правильно и быстро заработать денег на потенциальных геймерах. То есть, никто сейчас не думает про то, как бы создать уникальный игровой процесс и графику нового поколения, большая часть студий трудится над однотипными играми, которые уже показали свою успешность. Игра Duels, как оказалось, является ярким примером того, как можно создать крутой продукт с интересными задумками, но полностью испортить ее своим желанием выдавать из геймера донат. Я поиграл в эту игру около недели и могу с уверенностью сказать, что если бы не некоторые детали геймплея, то игра бы могла легко стать самой лучшей в жанре на текущий момент. Но, этого не случилось из-за жадности разработчиков. Итак, давайте же посмотрим на то, что проект умеет, почему он вызвал волну обсуждения в сети и так далее.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой — в главном меню вы нажимаете на клавишу начала боя и вам выбирают противника. Тут указаны параметры — количество жизней и атаки противника и вашего персонажа. Если вы видите, что противник сильно вас превосходит, то лучше заменить его — для этого нужно посмотреть рекламный ролик. Он короткий, секунд на тридцать, вот только никто не гарантирует вам, что новый противник будет слабее предыдущего, это просто дело случая. далее, начинается сам бой, в котором ваш персонаж дерется с противником. И я уже подготовил пальцы, чтобы нажимать на клавишу атаки, как вдруг понял, что этого здесь нет. Герои сами сражаются друг с другом, нанося поочередно удары друг по другу. То есть, от вас вообще ничего не зависит — если у врага более прокачанный персонаж, то победить его просто не получится. В конце боя, если вы проиграли, вылазит предложение улучшить своего персонажа и попробовать снова.

Улучшения

Улучшать своего героя вы можете путем открытия сундуков — для самого простого нужно 5 ключей, для более продвинутых — намного больше. Получаете ключи вы за несколько побед подряд. То есть, нужно три раза победить врагов, получить пять ключей и открыть сундук, в котором может выпадет что-то достойное. Но, как показала практика, там обычно падают весьма странные предметы. Дальше вам нужно будет победить уже пять раз подряд, чтобы получить новые ключи. Это очень трудно, ведь герои обычно сильнее вас попадаются. Как же улучшаться?

Практически никак. За одну победу вас не дают вообще ничего. Нужно именно победить несколько раз подряд. Выиграли четыре сражения, а в пятом проиграли? Вам ничего не дадут, вот вообще. Соответственно, для получения ключей для открытия сундуков нужно будет просматривать тонну рекламы, дабы достать себе слабого противника и точно выиграть пять или десять раз подряд. Хотите хорошие предметы из сундуков? Платите деньги и получайте классную экипировку, позволяющую легко казнить всех на арене и побеждать даже самых прокачанных противников. Здесь вы либо смотрите рекламу часами, либо донатите, третьего не дано.

Итог

Разработчик придумал очень крутую механику боя, когда каждая стихия дает какие-то умений. Только почему ими нельзя пользоваться самостоятельно? Добавьте управление джойстиком и атаку или защиту на кнопку и получится совсем другая игра, где уже намного увлекательней драться. Ведь уже от тебя будет зависеть, кто победит в этом бою. А так мы получаем шикарную идею, которая утонула в море реклама и предложений потратить свои деньги. Разработчик просто не дает вам возможности играть комфортно и развиваться, так зачем тогда вообще в этот проект играть?


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