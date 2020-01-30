Обзор ELARI Smart E27 Multicolor LB. Умная лампочка с RGB подсветкой и Алисой

Сегмент умного дома не стоит на месте и с каждым годом становится все более удобным и доступным для пользователей. В особенности это касается и умных лампочек, с которых и стоит начать свое первое знакомство с экосистемой умных домов. Сегодня у нас на тесте умная лампочка от ELARI Smart E27 Multicolor LB, которая имеет широкий спектр возможностей и встроенного голосового помощника Алиса.

Внешний вид и технические характеристики

Внешне ELARI Smart E27 Multicolor LB представляет собой классическую лампочку с самым распространенным цоколем E27. Ее номинальный световой поток равен 470 лм, а цветовая температура составляет 4000 K.

Внешне ELARI Smart E27 Multicolor LB представляет собой классическую лампочку с самым распространенным цоколем E27. Ее номинальный световой поток равен 470 лм, а цветовая температура составляет 4000 K.

По размерам ее длина вместе с цоколем составляет 110 мм, а диаметр 60 мм, поэтому она должна без каких-либо проблем поместиться в большинство светильников. Вес лампочки — 55 грамм.

Данная лампочка является в первую очередь энергосберегающей, и только во вторую умной. По этой причине за один час она потребляет всего 0,006 киловатт. По сравнению с обычной лампочкой накаливания это в 10 раз энергоэффективнее.

Кстати у ELARI есть другая модель умной лампочки с цоколем GU10 . У нее нет встроенной RGB подсветки, зато есть ругулировка цветовой температуры от 2700К до 6500К.

Первое подключение

Для начала нам необходимо скачать приложение ELARI SmartHome, через которое осуществляется все управление. Оно доступно как для Android, так iOS устройств. Далее необходимо установить лампочку в светильник, и после чего она начнет интенсивно мигать.

После этого открываем приложение Elari SmartHome и следуя инструкциям за несколько шагов добавляем лампочку в общую экосистему: жмем на плюс, выбираем тип лампочки, вводим пароль от Wi-Fi (2.4 Ггц).

Приложение ELARI SmartHome

Итак, начнем по порядку. В первом окне приложения ELARI SmartHome можно добавить новые устройства, определить в какой комнате они находятся и соединить несколько лампочек в один светильник.

Во втором окне при помощи большого количества условий можно создать абсолютно разные сценарии использования. К примеру, есть возможность настроить автоматическое включение света в квартире при заходе солнца.

Чтобы настроить параметры самой лампочки, необходимо в первом окне нажать на один из светильников. Здесь можно выставить уровень ее яркости и, что самое интересное, выбрать цвет ее свечения из обширной RGB палитры.

Также для выбора доступны восемь готовых цветовых режимов под различные сценарии. При желании каждый из них можно отредактировать по следующим параметрам: название, цвета сцен, тип мерцания и скорость изменения мерцания.

Еще через приложение ELARI SmartHome можно настроить включение света по расписанию или таймеру.

«Алиса, включи свет в спальне»

ELARI Smart E27 Multicolor LB также поддерживает работу с голосовым помощником от Яндекс — Алиса. Для этого нужно скачать приложение Яндекс и в разделе «Устройства-Управление устройствами-Добавить устройство" объединить аккаунты с сервисом ELARI SmartHome. После этого можно будет полноценно управлять световыми приборами через голосовые команды. К примеру, станет возможным по команде «Алиса, я ухожу» выключать свет во всем доме.

Удобнее всего управлять умным домом через колонку. У той же ELARI есть неплохая компактная модель — Elari SmartBeat

Итоги

ELARI Smart E27 Multicolor LB — показала себя, как отличная умная лампочка с приличной энергоэффективностью. К ее преимуществам мы отнесли: большой спектр возможностей кастомизации в приложении ELARI SmartHome, возможность включения лампочки по расписанию, поддержка голосового помощника Алиса и наличие RGB подсветки.