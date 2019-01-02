Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма активненько

2019-01-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fastlane: Road to Revenge; [83]
Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработчиков. Все дело в том, что это гораздо дешевле и проще — придумывать что-то свое, потом реализовывать идею и надеяться, что все получится, довольно трудно. Однако, иногда копирование известных игр идет продукту лишь на пользу — разработчики улучшают новинку, добавляют какие-то новые интересные особенности и игра становится намного приятнее и интереснее. Собственно, Fastlane: Road to Revenge является ярким примером того, что можно взять успешный продукт, красиво его реализовать и преподнести потенциальному покупателю встроенных покупок. Я лично наиграл в эту игру часов двадцать и могу с уверенностью сказать, что это действительно очень круто, необычно и увлекательно. Отличный набор характеристик для мобильной игры, как по мне. Собственно, давайте посмотрим, что у нас там внутри.

Геймплей

Игровой процесс построен на довольно классических механиках — у нас есть дорого, по которой движется наше авто. Однако, помимо нас на этой же дороге находится еще массу других автомобилей, грузовиков и прочей техники, которая мешает нашему авто двигаться дальше. Благо, у нас на крыше автомобиля имеется пулемет, который наносит массу урона по противникам и тем самым расчищает нам путь. Вот только урона у него недостаточно, чтобы в мгновение ока испепелять всех и вся, иногда нужно выстрелить несколько раз и в этом случае лучше маневрировать, думать, искать лазейки. За уничтожение некоторых авто вам будут давать виртуальную валюту, что весьма приятно и необходимо для дальнейшего развития персонажа. Реализация игрового процесса мне очень понравилась, очень круто и живо все, нет скуки и постоянного повторения одних и тех же действий.

Улучшения

На протяжении всего прохождения игры вы будете тратить ресурсы на улучшение своего автомобиля. Это необходимо для того, чтобы продвигаться дальше, копить больше ресурсов, зарабатывать деньги и опять улучшать свое авто. Стоит отметить, что пройти дальше определенного отрезка пути у вас просто не получится, если вы не будете улучшать автомобиль. Это важно и нужно понимать, что вкладывать средства в новую броню или оружие необходимо. Постепенно вам откроются еще и новые стили корпуса, которые позволят сделать авто более привлекательным. Но, в целом, ничего необычного в улучшениях нет, они просто влияют на цифры.

Донат

Вопрос встроенных покупок в последнее время перестал волновать геймеров, так как донат в привычном понимании ушел в прошлое. Сейчас разработчики предлагают смотреть рекламу, чтобы получить какие-то бонусы, плюс вам могут предложить разного рода временные улучшения, которые стоят дорого и не имеют смысла. В этой игре тоже ничего особенного или интересного в плане встроенных покупок я не обнаружил. Желания тратить личные деньги нет даже приблизительно, не говоря уже о том, чтобы вкладывать много денег на улучшения или покупку нового авто.

Итог

Разработчикам удалось реализовать довольно неплохой продукт, который выглядит стильно, управляется легко и играть в него хочется постоянно. Проблема лишь в том, что далеко не всем игра подойдет из-за своего повышенного темпа развития событий. Вы только начали ехать, как уже впереди масса врагов, тьма автомобилей, которые нужно уничтожать, постоянно что-то взрывается, какие-то преграды на пути появляются и так далее. Очень интересно играть будет тем, кто любит экшен, кто любит активные игры с большим количеством событий. С этим здесь проблем вовсе нет.


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