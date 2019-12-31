Обзор Get aCC-e55. Весьма сложный квест

2019-12-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Get aCC-e55; [98]
Мы обожаем головоломки, так как разработчики подобных проектов обычно умеют радовать потенциального «покупателя» увлекательными сложностями. И если в гонках или шутерах вам заранее известен исход событий, то в головоломках с сюжетом есть возможность удивиться очередному открытию или концовке. Именно за это мы подобные игры и любим.

Игровой процесс

Игра представлена в формате квеста, так что никакого экшена или чего-либо в таком духе ждать не приходится. Разработчики предоставляют вам безграничное количество времени на изучение локаций и поиск ответов — никто не погоняет, не требует куда-то бежать или спешить. Некоторые цепочки заданий проходятся легко по наитию, некоторые требуют от пользователя дополнительной внимательности или концентрации на деталях. Некоторые элементы пазла разбросаны по всем локациям и вы не сможете пройти дальше, пока не соедините все эти элементы в одно целое. То есть, проект заставляет думать как локально, изучая каждую комнату на предмет чего-либо интересного, так и глобально — нужно запоминать различные локации, закрытые ящики или двери, чтобы потом, при наличии нужного ключа, вернуться сюда и открыть заветную дверцу. Это делает игру действительно увлекательной и интересной.

Геймплей

Собственно, игровой процесс полностью построен вокруг поиска предметов или разгадывая загадок. Это довольно просто на первый взгляд, но не стоит забывать, что авторы этой игры настоящие мастера своего дела и задания здесь действительно сложные. К примеру, по всем локациям разбросаны цифры — некоторые из них ничего вам не дадут, а некоторые позволят раздавать секретный код, чтобы открыть нужную дверь. Более того, есть квесты на поиск предметов, которые необходимы для открывания дверей — пока не найдете кнопку, вас из локации не выпустят. Также частенько встречаются разные мини-игры, которые приносят удовольствие не только тем, что разбавляют геймплей, но и тем, что требуют от игрока дополнительного логического мышления, изменения курса мыслей. Лично мне такое понравилось — за поиском предметов иногда полезно заняться чем-то другим.

Особенности

Виртуальный мир привлекает своей объемностью — разработчики представили достаточно красивые локации, которые вроде как выглядят плоскими, но при этом они являются объемными. Вы можете прокручивать комнаты, рассматривая противоположные стены или объекты, что серьезно влияет как на восприятие игрового мира, так и на игровой процесс — иногда пользователь не сможет увидеть подсказку, пока не прокрутит локацию по кругу. Также стоит отметить, что в игре есть взаимодействие с различными объектами, которые никак не влияют на игровой процесс — они добавлены для атмосферы, да и чтобы игрок не мог сразу найти те предметы, которые ему действительно нужны. То есть, разработчики нас еще и запутывают, выдавая некоторые элементы декора за нужные нам объекты. Это тоже радует, так как локации не выглядят сырыми и скучными. Видно, что авторы старались нам угодить.

Итог

Лично мне игра очень понравилась — она достаточно простая в понимании, но при этом обладает приличным уровнем увлекательности. Разработчики не требуют от вас каких-то нереальных навыков, памяти или чего-то в таком духе, но вы с удовольствием можете разгадывать загадки, следить за шифрами и искать предметы. Кроме того, игра достаточно простая, так что вам не нужно иметь мощный смартфон, чтобы в нее играть. Это тоже большой плюс, ведь не у всех есть возможность купить дорогой смартфон и играть в современные шутеры или гонки.

Комментарии и отзывы Get aCC-e55
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