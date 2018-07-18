Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизни

Мобильные игры требуют от разработчиков новых идей, но не всегда эти задумки граничат с адекватностью. В последнее время мы видели очень много разнообразных игровых проектов, которые были либо скучными, либо разработчики явно что-то употребляли перед тем, как написать сценарий. Тоже самое можно сказать и про игру Gibbets: Bow Master. Это довольно интересный продукт, который позволяет вам спасать людей, находящихся на волосок от гибели. Звучит довольно добродушно и классно, но на самом деле такую игру я бы детям не доверил. Слишком уж странная мотивация и игровой процесс. Сегодня я расскажу вам обо всех преимуществах и недостатках решения, чтобы вы понимали, стоит ли отдавать личное время для этой новенькой игры. Все же, вариантов убить время очень много, так что выбирать игры будем с умом и детальным анализом. Что же, давайте посмотрим на то, что предлагают нам разработчики.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит стрельба из лука. У нас в воздухе висит лук, двигать его никак нельзя, и есть цель в виде повешенного человечка или человечков. Вам нужно натянуть тетиву и выстрелить в веревку, чтобы спасти человека. Не буду даже говорить, что это самая странная мотивация из всех, что я видел на игровом рынке. Нужно стрелять в повешенных персонажей! Да и если вы как-то неправильно рассчитываете усилия и попадете в висящего персонажа, то еще и дополнительный урон ему нанесете. У каждого повешенного героя есть полоска жизней, она постепенно уменьшается и если вы будете слишком долго целиться, то человек умрет. Нам даже показывают, как он испускает дух. Весьма странный сюжет для геймплея мобильной игры, которая легко может попасть в руки детям, но, с другой стороны, игровой процесс действительно нестандартный, есть стремление целится точно и стрелять по нашим подопечным точнее.

Управление

Вероятно, разработчики после создания игры решили не тестировать удобство управления, иначе я никак не могу объяснить такую вот проблему. Лук практически всегда находится впритык к правой или левой стороне дисплея, то есть уже некуда тянуть пальцем. А от длительности свайпа зависит сила выстрела. Большая часть моих точных стрел пролетали мимо только потому, что силы выстрела было недостаточно, но я никак не мог это изменить, так как лук не двигается вообще. Это странно, ведь от комфорта зависит захочу ли я играть дальше или нет.

Донат

Встроенных покупок как таковых я найти не мог, что довольно интересно. Разработчик решил не продавать разные стили лука и стрел, просто добавил рекламу и всплывающие баннеры. Это не такая уж проблема, в сети есть десятки вариантов того, как закрыть рекламу и не показывать ее в игре. Больше ничего в данном проекте нет — как-то заплатить разработчикам за их чудо-игру не получится при всем желании. С другой стороны, я не совсем понимаю за что именно здесь платить. Игра довольно странная, а встроенные покупки могут лишь разочаровать. Максимум можно снять рекламу, если вы намерены играть много и часто.

Итог

Не совсем понимаю как нужно играть в такие игры и как их пропускают в интернет. Здесь повешенные люди, по которым мы стреляем стрелами в надежде спасти персонажей. Да и в 90% случаев спасенные персонажи падают в воду, то есть мы просто заменили одну смерть другой. Геймплей очень странный, даже слишком, но если вы не планируете давать проект детям, то все нормально. Я даже поиграл минут двадцать, чтобы понять суть процесса, но на более меня не хватило. Это довольно нестандартный проект, от которого получить удовольствие будет весьма проблематично.