Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд

В период пандемии все мы начали в разы больше проводить времени дома и это является самым подходящим моментом, чтобы повысить свои кулинарные способности. Для этих целей как нельзя кстати подойдет электрогриль HAIER HG-701, который в этот раз и оказался в наших руках. Он обладает приличными размерами, быстрой нагревательной системой, имеет антипригарное покрытие и многое другое. В рамках нашего обзора мы проверим, как он себя ведет в действии.

HAIER HG-701 обзор

Комплектация

Внешний вид

HAIER HG-701 поставляется в черной коробке, на которой перечислены все основные особенности модели. Внутри нее находится сам гриль, один комплект из съемных панелей для жарки, поддон для сбора жира, термощуп и руководство пользователя.HAIER HG-701 выполнен в небанальном минималистичном дизайне. Он не выглядит вульгарно или чересчур просто. Все аккуратно и со вкусом.

Корпус изготовлен по большей части из пластика, но сверху него нанесены вставки из шлифованного металла.

Металлическая ручка гриля сильно выступает. Благодаря этому при любых сценариях использования она не нагревается и за нее можно всегда схватиться.

На обе панели нанесено антипригарное покрытие. Во время готовки к ней абсолютно ничего не липнет и ее легко протирать. Самое главное не водить по ней острыми предметами.

Высота верхней крышки регулируется в 5 градациях. С помощью этого можно готовить какой-либо продукт не сильно давя на него сверху. Также это дает возможность запекать блюда в противнях или одноразовых формах из фольги.

На шарнире сбоку имеется клавиша. При ее нажатии гриль раскладывается на 180 градусов и переходит в режим барбекю.

Обе панели съемные. Нагревательный элемент встроен прямо в них, от чего происходит более равномерный и быстрый нагрев. При желании их можно без проблем помыть в посудомоечной машине.

Лишний жир при готовке стекает в специально отведенный поддон. Чтобы его извлечь, достаточно один раз на него нажать.

Из органов управления на гриле имеется кнопка включения и дисплей с несколькими сенсорными клавишами. При включении гриль по умолчанию осуществляет нагрев панелей до 200℃. Для готовки доступно 6 режимов: овощи (160℃), стейк (230℃), бургер (210℃), птица (210℃), кебаб (210℃) и рыба (230℃). Температуру любого режима можно регулировать в диапазоне в ±30 от указанной. Также здесь можно выставить таймер и сменить индикацию температуры на °F.Единственное, что раздражает так это мигающая надпись «OFF» в выключенном состоянии гриля. Она довольно яркая и в ночное время суток подсвечивеют собой чуть ли не пол кухни. Было бы куда уместнее сделать ее статичной.

HAIER HG-701 обладает встроенным щупом, который прячется в специальной нише. Он особенно полезен при готовке стейков, ведь позволяет точно попасть в степень прожарки.

Тестирование

Стейк

Практическую часть тестирования мы посвятили готовке приличного спектра блюд. Во всех случаях нагрев панелей осуществляется за считанные минуты. О том, что на гриль уже можно выкладывать продукты будет свидетельствовать соответствующая звуковая индикация.Мы взяли стейк Рибай толщиной в 2 см и разогрели гриль до 230℃. В нашем случае температура оказалось чересчур высокой. За 2,5 минуты мясо приготовилось до состояния well done с аппетитными сверху полосками. Советуем выставлять более щадящую температуру в 200℃.

Овощи

Самый оптимальный вариант, чтобы вкусно приготовить овощи и сохранить все полезные свойства — это пожарить их на гриле. Мы выставили соответствующий режим, дождались нагрева панелей и выложили на нее нарезанные кабачки баклажаны, болгарский перец, а также спаржу. Как итог в них сохранилась максимальная свежесть, а сверху появились аппетитные полоски.

Кебаб

В приготовлении кебаба на гриле самое важно его не передержать, иначе он станет чрезмерно сухим. Для этого лучше будет включить таймер на 3 минуты и дождаться сигнала гриля об истечении времени.

Креветки

Чтобы приготовить креветки, достаточно их разморозить, посыпать специями и сбрызнуть лимонным соком. После этого необходимо выставить режим «Рыба» и выложить все панели. Через 2 минуты их можно смело снимать с гриля.

Шаверма

Нагляднее всего проверить равномерности нагрева панелей можно во время приготовления домашней шавермы. Мы поджаривали ее при температуре 200℃ в течение 3 минут. Как итог, она равномерно поджарилась с двух сторон без пригаринок.

Итоги

HAIER HG-701 — показал себя, как практичный гриль позволяющий готовить большое многообразие блюд. Он симпатично выглядит, обладает качественным антипригарным покрытием, быстро нагревается, имеет 6 режимов готовки, встроенный щуп, способен раскладываться на 180 градусов и за ним легко ухаживать. Вне всяких сомнений данную модель можно советовать к приобретению. Из минусов же мы выделили мигающую в выключенном состоянии надпись «OFF», которая может напрягать собой.