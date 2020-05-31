Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего дома

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HIPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными решениями. В наших руках поворотная двухосевая камера с поддержкой технологии «Умный дом». Встречайте, перед вами модель IoT CAM M2.

Комплект поставки и цена

Умная камера HIPER IoT CAM M2

Крепление кронштейн

Кабель USB

Адаптер питания

Документация

На момент написания обзора, умную камеру HIPER IoT CAM M2, по данным официального сайта компании производителя, можно было приобрести за 2990 рублей. Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид

Современный и стильный дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из белого пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На тыльной стороне площадки камеры расположен LAN разъем, кнопка Reset и разъем для подключения питания.

По бокам расположены динамики.

Снизу можно увидеть три прорезиненные ножки и разъем для кронштейна. Да, камеру можно установить не только на ровную поверхность, но и подвесить к стене, либо потолку. Следует отметить, что HIPER IoT CAM M2 предназначен для работы непосредственно внутри помещения.

Слот для карты памяти microSD спрятан снизу от объектива камеры. Поддерживаются карты памяти до 64 Гб.

Чуть ниже объектива камеры можно увидеть отверстие встроенного микрофона.

Функционал и настройка

Перед тем как включить устройство необходимо закачать и установить на свой смартфон бесплатное приложение HIPER IOT. Приложение позволяет создать пользователю свой дом, чтобы добавить в него «умные» устройства от HIPER.

Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, разобраться в настройке и работе приложения сумеют даже самые неопытные пользователи.

После того, как вы добавите HIPER IoT CAM M2 в список устройств своего дома, не забудьте активировать облачное хранилище, чтобы камера загружала зашифрованное видео в облачный сервис. Даже если камера была украдена, пользователь сможет проверить видео из данного сервиса.

Однако основной изюминкой приложения является то, что пользователь сможет получить онлайн доступ к камере из любой точки мира. Вы сможете не только управлять, но и включить принудительную запись с камеры на свой смартфон, говорить, изменить направление камеры и т.д. Другими словами, в приложении лучше всего задержаться и выставить все необходимые настройки заранее.

Понравится функция оповещения при обнаружении движения. Пользователю дается возможность создать расписание, по которому сигнал тревоги будет включаться и отключаться.

Запись с камеры ведется в режиме высокой четкости (HD). Разрешение составляет 1280х720. HIPER IoT CAM M2 может работать в нескольких режимах. Благодаря поворотному механизму устройство обеспечивает контроль всего периметра помещения. Помимо этого, за счет режима отслеживания объекта, камера будет удерживать объект в фокусе путем поворота камеры по 2-м осям.

Разработчики не забыли позаботиться и о ночной съемке. В камере был реализован ночной режим съемки, что позволило получить четкую картинку на видео даже в полной темноте.

Также в камере был реализован охранный режим. Для этого в устройство был добавлен датчик движения, который активируется сразу же после того, как в зону видимости попадает движущийся объект. Запись будет сохраняться на карту памяти.

Итоги

Особенности

Поворот по двум осям

Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE802.11b/g/n

Запись на карту micro-SD емкостью до 64Гб

Формат записи: AVCHD 720p

Питание: AC 100-250V; DC 5V/1.6A

Габариты самой камеры (без держателя): 115x87x87

Диапазон ночного видения: 10 м

Количество каналов записи: 1

Максимальное фокусное расстояние: 4 мм

Максимальный уровень звука/шума: 2 дБ

Размер матрицы: 1/2,7"

Сетевые протоколы: HTTP

Скорость передачи видео: 50 Мбит/с

Угол обзора камеры: 360 градусов

Время непрерывной автономной работы: не ограничено

Ко всему сказанному следует добавить то, что камера поддерживает технологию «Умный дом». То есть она может участвовать при создании различных сценариев через приложение, которые реализуются в рамках данной технологии.Подводя итоги по HIPER IoT CAM M2, следует отметить, что перед нами идеальное решение для охраны вашего дома. Благодаря возможности использовать настенно-потолочный монтаж камеры, устройство не будет привлекать к себе внимание. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, поворот по двум осям, шикарная запись в разрешении HD, возможность подключения к сети Интернет, поддержка облачного хранилища и карты памяти, отличный функционал и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.