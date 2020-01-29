Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни

Сейчас наличие посудомоечной машины (ПММ) в современной кухни является просто необходимостью. Это совершенно разумно, ведь она позволяет не тратить время и усилие на мытье посуды руками, на которое по статистике в год люди тратят до 200 часов. К нам на на тест попала посудомоечная машина Haier DW10-198BT3RU с низким расходом воды и электроэнергии, способная долгие годы качественно отмывать посуду. В этом обзоре мы выясним все нюансы данной модели.

Haier DW10-198BT3RU обзор

Внешний вид и функционал

Haier DW10-198BT3RU представляет собой узкую посудомоечную машину шириной в 45 см. Она является полностью встроенной, поэтому все органы управления находятся на верхней грани.

Открыв дверцу посудомоечной машины нас встречает внутреннее освещение. Это значительно облегчает загрузку и выгрузку посуды как в дневное, так и ночное время суток.

Внутренняя часть посудомойки выполнена полностью из нержавеющей стали, что является гарантом отсутствия коррозии и долгого срока службы посудомоечной машины.

Посудомоечная машина оснащена тремя корзинами. Суммарно за один цикл можно помыть до 10 комплектов посуды.

Если говорить конкретно, то средняя корзина предназначена для стаканов, чашек, тарелок и противня. При желании ее уровень высоты можно отрегулировать на свое усмотрение. Также справа здесь имеется дополнительная полочка, на которую можно разместить пару чашек или столовые приборы.

Нижняя корзина нацелена на загрузку самой габаритной посуды: большие тарелки, кастрюли, сковороды и сервировочные блюда.

Самая верхняя третья полка рассчитана специально для столовых приборов. При необходимости правую часть можно откинуть, чтобы, к примеру, разместить в среднюю корзину крышку большого диаметра. Также есть возможность и вовсе снять всю полку целиком.

На внутренней стороне дверцы находятся два отсека для таблетки моющего средства и заливки ополаскивателя.

На нижней части расположился отсек под емкость для специальной соли для смягчения воды.

Одним из полезных новшеств в данной ПММ является луч на полу, который в зависимости от степени готовности мойки загорается синим (мытье), зеленым (ополаскивание), и красным (сушка) цветом. Благодаря этому будет достаточно бросить один взгляд, чтобы понять, как скоро все домоется.В целом, Haier DW10-198BT3RU производит приятное впечатление, как продуманного устройства с большим количеством вариаций установки посуды.

Система управления

В Haier DW10-198BT3RU управление состоит из четырех физических клавиш с индикаторами и небольшого дисплея. Такое решение в разы надежнее, чем большие сенсорные панели.

Слева находятся три индикатора, отображающие состояние включения блокировки от детей, нехватки соли и ополаскивателя в системе. Для запуска потребуется нажать на кнопку включения и далее выбрать один из трех программ: интенсивная, АВТО и Эко.

Интенсивный режим предназначен сильно загрязнённой посуды с большим количеством засохшей пищи (Время цикла 130 минут, температура 68 °C).При режиме Авто система сама определяет уровень загрязнения посуды и выставляет необходимую температуру и количество воды. Это наиболее оптимальный режим для повседневной мойки посуды (Время цикла ≈146 минут, температура 45-68 °C).Режим Эко рассчитан на мойку посуды с несильным загрязнением. В данном случае обеспечивается максимальная степень экономия воды и электроэнергии (Время цикла 238 минут, температура 46 °C).

Далее на панели расположилась клавиша, отвечающая за отложенный старт до 12 часов. Благодаря этому можно запрограммировать мойку посуды на ночное время по сниженному тарифу за электроэнергию.

Также у Haier DW10-198BT3RU есть функции половинной загрузки и режима для мойки детской посуды с повышенной температурой для обеспечения полной дезинфекции.

Первичная настройка

Все мы живем в различных районах с разной степенью жёсткости воды. Для того, чтобы настроить систему на свое усмотрение, необходимо зажать клавишу P на 4 секунды и далее перемещаться по меню с помощью клавиши Option. Здесь можно выставить степень ополаскивания воды (d1-d7), выключить звуковое оповещение системы (b1-b0) и установить нужный уровень водосмягчения (H1-H6). Чтобы настройки вступили в силу, в конце нужно нажать клавишу включения.

Тестирование

Haier DW10-198BT2RU относится к посудомойке А-класса, поэтому в среднем за один цикл тратит всего около 10 литров воды и 1.1 кВт·ч (≈6,6 рублей). При ручной мойке того же объема посуды, мы бы использовали 50-60 литров горячей воды, которая еще и стоит дороже по тарифам коммунальных услуг.

АВТО

В теории при режиме АВТО посудомоечная машина должна сама определять степень загрязненности посуды, и в зависимости от ситуации выставлять нужную температуру и требуемый объем воды. Для его тестирования мы загрузили в ПММ: сковородку, тарелки, чашки, столовые приборы с засохшими остатками пищи. В результате за 146 минут мы получили отлично вымытую посуду без каких-либо изъянов.

Интенсивная

Для проверки интенсивного режима мы взяли поднос с засохшим жиром после запекания курицы. Это действительно непростая задача, и обычно для его чистки необходимо на час заливать его горячей водой и далее домывать все металлической губкой. Но в нашем случае все за раз идеально отмылось. Для этого понадобилось 130 минут.

Эко

Эко режим мы решили протестировать вместе с включенной функцией половинной погрузки, которая при меньшем объеме посуды позволяет снизить расход воды и время мойки. В посудомойку была загружено несколько кастрюль и комплект тарелок. Результат нас опять же более чем устроил. На весь цикл ушло 228 минут.Производитель заявляет, что во время мойки уровень шума составляет до 49 Дб, и эта цифра в действительности похожа на правду. При закрытой двери на кухню посудомоечную машину не слышно в принципе.

Уход за посудомоечной машиной

Любая посудомоечная машина нуждается в своевременной очистке системы. Для этого каждый из двух разбрызгивателей можно спокойно снять, промыть водой и при необходимости очистить с помощью заостренного предмета. Далее стоит снять фильтр и промыть его от остатков пищи. Производитель рекомендует чистить систему раз в месяц или чаще.

Итоги

За все время тестирования Haier DW10-198BT3RU произвела впечатление, надежной посудомоечной машины, которая доказала, что трех режимов более чем достаточно, чтобы справиться с мойкой посуды любой степени загрязнения.К ее плюсам мы отнесли: понятную систему управления, низкое потребление воды и электроэнергии, внутреннее освещение, удобную погрузку посуды в три корзины , внешний индикатор готовности мойки, а также уровень шума всего в 49 Дб. За время тестирование недостатки не были выявлены.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".