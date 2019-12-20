Обзор Haier HOX-P06HGBX. Недорогой духовой шкаф объемом в 76 литров

Одним из важнейших инструментов любой хозяйки является духовая печь, благодаря которой можно приготовить совершенно бесчисленное множество блюд. Чаще всего при выборе новой духовки покупатели больше смотрят на ее возможности, нежели задумываются о том, насколько она надежна. Эту позицию действительно можно понять, ведь за свои деньги хочется получить максимально функциональный продукт. Сегодня у нас на тесте бюджетный духовой шкаф Haier HOX-P06HGBX, который имеет самое необходимое количество режимов и в перспективе прослужит ни один десяток лет. В этом обзоре мы проверим, все ли так хорошо, как заявляет производитель.

Haier HOX-P06HGBX обзор

Комплектация

Haier HOX-P06HGBX поставляется в плотной защищенной коробке, в комплект которой входит сразу два противня глубиной 20 мм и 30 мм, решетка для гриля, а также различная документация.

Качество превыше всего

При разработке всех моделей духовых шкафов Haier на первом место стоит задача сделать их наиболее надежными и долговечными, а не внедрить для галочки как можно больше технологий. Безусловно, приятно, когда в духовке есть внушительный сенсорный дисплей, модуль Wi-Fi и тд, но по факту все это будет радовать вас лишь в первые дни покупки.В этом плане Haier HOX-P06HGBX не стала исключением. У нас на тесте версия с элементами из нержавеющей стали. Помимо нее есть модели полностью черного и белого цвета.

На дверце духовки установлено трёхслойное стекло, благодаря которому внешняя часть конструкции не нагревается. Это позволяет исключить случаи ожогов маленьких детей или домашних животных, а также ощутимо снизить теплопотери системы.

Открыв духовку мы обнаружим, что ее объем составляет 76 литров. Для недорогой модели этой действительно редкость. За счет этого можно готовить особенно крупные блюда, не опасаясь что что-то не влезет. Внутренние стенки покрыты эмалью легкой очистки.

Всего имеется 6 уровней готовки, причем на одном из них находятся переставляемые по высоте телескопические направляющие, с помощью которых можно более плавно вынимать блюда без опаски случайно обжечься.

В целом, по дизайну духовка ощущается весьма приятно. Все элементы выглядят органично между собой и ни один элемент не раздражает. Касательно подобранных материалов и качеству сборки у нас тоже нет вопросов.Габариты духового шкафа составляют 595 х 595 х 568 мм, а ее вес равен 34 кг.

Функционал: 6 режимов работы и температура до 250°C

Управление духовкой осуществляется при помощи двух утапливаемых переключателей и небольшого сенсорного LED-дисплея, который позволяет настроить время, таймер со звуковым оповещением, а также таймер с автоотключением.

Левый переключатель отвечает за установки нужного уровня температуры от 50°C до 250°C с точным шагом в 5°C.

1). Включение верхнего и нижнего нагревательных элементов

2). Комбинированный гриль (гриль и верхний нагревательный элемент)

3). Включение верхнего и нижнего нагревательных элементов и вентилятора

4). Размораживание

5). Нижний нагрев

6). Верхний нагрев.

Правый же переключатель позволяет выставить один из 6 режимов готовки:

Процесс готовки: быстрый нагрев и равномерный жар

Теперь от слов перейдем к делу и проверим, как Haier HOX-P06HGBX справится с приготовлением различный блюд.Мы решили не мелочиться и начали наше тестирование с круассанов. Сложность их приготовления заключается в том, что для идеального результата, необходимо, чтобы духовка давала равномерный жар. В ином случае они могут не подняться или же не пропечься изнутри. Мы готовили при 180°C около 25 минут. По итогу у нас вышли отличные круассаны с хрустящей корочкой снаружи и нежным слоеным тестом внутри.

Далее мы перешли к одному из самых простых и вкусных блюд — картошке с мясом. Для этого был выставлен режим с включением верхнего и нижнего нагревательных элементов и вентилятора при 220°C. За 30 минут все отлично запеклось и ничего не пересушилось.

Также в Haier HOX-P06HGBX есть режим гриля. Для проверки его качества мы приготовили целую курицу в соево-медовом маринаде. Тушка была установлена на 3 уровне духовке и запекалась при 180°C около 1,5 часов. Результат снова впечатлил, все качественно приготовилось с аппетитной корочкой сверху.

После готовки внутренняя поверхность достаточно просто поддается очистке.Для более детальной чистки можно и вовсе снять дверцу. Для этого будет достаточно поднять два фиксатора петли.

Итоги

Haier HOX-P06HGBX показала себя, как надежная модель, которая точно стоит своих денег. За сумму примерно в 25 990 рублей вы получаете духовку с красивым дизайном, качественными материалами, большим объемом в 76 литров, жаропрочным трехслойным стеклом, понятной системой управления, 6 режимами готовки и 6 уровнями для противней. За все время тестирование существенных минусов выявить не удалось.Если вам нужен недорогой духовой шкаф без каких-либо подводных камней, который из года в год будет стабильно работать без перегрева и ошибок системы и готовить всевозможные блюда любой сложности, то вам стоит обратить внимание на данную модель. Haier HOX-P06HGBX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".