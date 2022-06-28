Обзор Haier HWD80-BP14979. Узкая стирально-сушильная машина за приемлемые деньги

Использование ручной сушилки в быту вызывает сплошную боль: она неудобная, некрасивая и вечно норовит упасть. Да, уже давно существуют автоматизированные сушильные машины, но далеко не у каждого в квартире найдется под нее место. Оптимальным вариантом в данном случае станет комбинированная стиральная машина с функцией сушки. Одной из таких моделей является Haier HWD80-BP14979. Она обладает тихим инверторным мотором, силой отжима до 1400 об/мин, фирменной паровой программой i-Refresh, встроенной УФ-лампой и многим другим. Насколько же качественно ей удается отстирывать и высушивать белье — рассказываем в нашем материале.

Haier HWD80-BP14979

Комплектация

Стирально-сушильная машина Haier HWD80-BP14979 поставляется вместе со шлангом для подачи воды с системой AquaStop, шлангом для слива, U-образным кронштейном для крепления шланга отвода воды, набором заглушек для закрытия транспортировочных отверстий, руководством пользователя и гарантийным талоном.

Haier HWD80-BP14979

Внешний вид

Haier HWD80-BP14979 с первого взгляда производит впечатление технологичного устройства. При осмотре глаз в первую очередь цепляется за барабан большого диаметра со сплошным матовым темным покрытием и глянцевым обрамлением вокруг, а также за минималистичную черную панель с отсутствием каких-либо выпирающих физических кнопок. Машина выглядит крайне современно и стильно, поэтому говорить о том, что ей будет легко вписаться в любой интерьер даже не приходится.

Haier HWD80-BP14979

При включении машины загорается белая равномерная подсветка барабана, которая мгновенно вызывает вау-эффект и недоумение от того, почему такое решение не применяется повсеместно, ведь помимо того, что это просто красиво, так это еще сильно упрощает процесс загрузки и выгрузки белья.

Haier HWD80-BP14979

Люк открывается классическим образом в левую сторону под углом около 140 градусов. Петли крышки люка металлические и держатся на двух петлях. Кстати, крышка двухсоставная: внешняя часть пластиковая, полупрозрачная, а внутренняя стеклянная. Сделано это для того, чтобы тепло не передавалось на лицевую часть, и даже при стирке с температурой 90 градусов маленькие дети не смогли бы случайно обжечься.

Haier HWD80-BP14979

При стирке в барабан можно разом поместить до 8 кг белья, а при сушке до 5 кг. Барабан, естественно тоже не простой. Он выполнен по технологии Pillow. По всей его поверхности нанесены выпуклости в виде небольших подушечек, по которым одежде проще скользить, что делает стирку более деликатной. Объем барабана составляет 51,5 литра.

Haier HWD80-BP14979

Резинка барабана имеет антибактериальную обработку ABT. По этой причине внутри стирально-сушильной машины не заведется плесень или грибок.

Haier HWD80-BP14979

По бокам стирально-сушильной машины нанесена выштамповка для повышения жесткости всей конструкции. Глубина данной модели составляет всего 45 см, а вес 61 кг.

Haier HWD80-BP14979

На обратной части машины нет ничего сверхъестественного. Здесь расположились встроенный шланг для вывода воды, винт для подключения наливного шланга, кабель питания, таблица с основными техническими данными и 4 транспортировочных болта, которые мы заранее сняли.

Haier HWD80-BP14979

Лоток для моющих средств организован довольно интересным образом. Слева находится ниша для порошка и жидкого средства для стирки. Если вы используете сухое моющее средство, то синюю перегородку необходимо поднять, а для жидкого наоборот — закрыть. В синей ванночке справа отведено место под отбеливатель или какое-либо другое дезинфицирующее средство, а рядом с краю в оставшемся месте с пометкой «MAX» можно залить кондиционер.

Haier HWD80-BP14979

Лючок снизу тоже сделали с умом. Обычно, чтобы его открыть нужно подцеплять либо ногтем, либо отверткой. В данном случае достаточно нажать на крышечку один раз и она спокойно откроется. Здесь находятся шланг для отвода воды и пробка насоса.

Haier HWD80-BP14979

Управление

Выбор программы стирки или сушки осуществляется круглым селектором. Выставленный режим отображается на нижней части большого LED-дисплея с равномерной синей подсветкой. Сверху экрана, в зависимости от выбранного режима, загораются ряд сенсорных кнопок с дополнительными опциями. Среди них есть: пятна (трава, земля, вино, кровь, косметика, пот), пар, i-Refresh, сушка, температура, полоскание+ и отжим.

Из всех перечисленных опций в дополнительном разъяснении нуждается программа i-Refresh. Она способна оптимальным образом обработать белье паром любого типа, будь то хлопок, синтетика или шерсть и придать ей свежий вид и убрать грубые складки. Важно помнить, что для достижения наилучшего результата производитель рекомендует класть в машину при данном режиме только одну вещь.

Haier HWD80-BP14979

Для большей наглядности мы вывели в одну таблицу все программы с перечислением всех возможных режимов и опций, которые доступны при выборе той или иной программы.

Haier HWD80-BP14979

Также в машине предусмотрена функция защиты от детей. Для ее активации необходимо зажать кнопки «Полоскание+» и «Отжим».

Перед каждым запуском стирки, стирально-сушильная машина самостоятельно взвешивает количество белья и определяет оптимальное время. Это экономит воду, электричество и, разумеется, драгоценные часы времени.

Haier HWD80-BP14979

Тесты

Как и все актуальные стирально-сушильные машины, Haier HWD80-BP14979 работает на инверторном двигателе. Мотор бесщёточный, поэтому он долго служит и тихо работает. Заявленный уровень шума при стирке составляет 53 Дб, а при сушке 74 Дб, что близко к нашим замерам.

Перед самой первой стиркой рекомендуется запустить машину без белья. Для этого необходимо выбрать программу «Очистка барабана» при 90°C и добавить в лоток немного моющего средства. Это позволит удалить возможные посторонние запахи технического характера из барабана. Теперь приступаем непосредственно к тестированию.

Для начала для проверки качества стирки мы забили барабан стирально-сушильной машины под завязку хлопковыми вещами и запустили одноименную программу «Хлопок» при 30 градусах и отжиме 1000 об/мин. Спустя 2 часа на выходе мы получили абсолютно чистое белье без изъянов.

Haier HWD80-BP14979

Haier HWD80-BP14979

Далее мы приступили к сушке того же белья. Перед ее запуском мы перепроверили, не запуталось ли белье в барабане. Процесс сушки занял 4 часа. За это время Haier HWD80-BP14979 периодически сливала лишнюю воду через дренаж. Корпус машины нагревался, но в этом нет ничего удивительного, таким образом отводится лишнее тепло из системы.
Результатом сушки мы остались более чем довольны. Каждый из элементов одежды был полностью высушен, готов к носке и не отдавал сыростью.

Haier HWD80-BP14979

Далее мы постирали и сразу же высушили комплект белых вещей, состоящий из нескольких футболок не первой свежести и большого числа грязных носков. Для этого мы выбрали ту же программу «Хлопок» и активировали опцию очистки пятен от земли. Спустя 2.5 часа на выходе мы забрали белоснежные вещи, от которых веяло свежестью.

Haier HWD80-BP14979

Haier HWD80-BP14979

Следующим на очереди для теста стала функция i-Refresh. Для ее проверки мы взяли плотную хлопковую рубашку и запустили программу «Хлопок» с активированной опцией i-Refresh. Спустя 51 минуту мы получили то, что хотели — слегка теплую свежую рубашку без единой складки и какого-либо стороннего запаха.

Haier HWD80-BP14979

Haier HWD80-BP14979

В завершении мы запустили стирку одной футболки с включенной опцией «UV-обработка», позволяющая с помощью УФ-лампы удалить различные бактерии и вирусы с одежды, что будет очень кстати для аллергиков. После стирки, которая длилась 1 час 40 минут футболка ощущалась обеззараженной. Это проявлялось в первую очередь ее стерильным запахом.

Haier HWD80-BP14979

Haier HWD80-BP14979

Итоги

Стирально-сушильная машина Haier HWD80-BP14979 произвела впечатление надежного устройства, которому можно без опасения доверить свои вещи. Помимо всего широкого спектра необходимых для стирки программ она также обладает уникальными функциями по типу технологии обработки паром i-Refresh и UV-обработки, позволяющая удалять вирусы с одежды ультрафиолетом.

К качеству стирки и сушки вещей у нас не возникло никаких вопросов. Также из остальных положительных черт данной модели стоит отнести ее привлекательный внешний вид, наличие подсветки барабана, системы защиты от протечки AquaStop и относительно низкого уровня шума. За время тестирования серьезных недостатков нами не было выявлено.
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