Обзор Happy Glass. Шикарная головоломка

Очень редко мобильные игры удивляют своим геймплеем, так как разработчики попробовали уже все возможные сценарии и все уже показали. Крупные студии еще могут ударить со всех стволов по графике, дабы показать реально красивую картинку и удивить всех и вся, а вот мелким разработчикам приходится туго. Однако, игра под названием Happy Glass является ярким примером того, что игра может быть интересной и увлекательной даже при условии очень небольшого бюджета. Авторы продукта привлекают своей самобытностью и уникальностью, у них свой стиль подачи контента и это круто. Особенно приятно проходить уровни, когда начинается более высокая сложность. Но, об этом мы поговорим немного позже, а сейчас давайте посмотрим на сам геймплей, на картинку и те задачи, которые перед вам ставит разработчик. Это будет очень круто, особенно для фанатов головоломок и любителей думать головой.

Геймплей

У нас есть главный герой — стакан. Он пустой, но мы это потом исправим. На стакане есть полоска ближе к краю, которая обозначает то количество жидкости, которое нужно в стакан налить. На это стоит ориентироваться при прохождении. Далее, у нас есть кран, который автоматически срабатывает, когда вы нажимаете на экран. То есть, нельзя продумать все, реализовать, а потом открыть кран самостоятельно. Обычно от крана до стакана нет ровной поверхности и вода без нашей помощи не может добраться до емкости, так что нужно немного подумать головой и нарисовать полосу, которая поможет водичке. Вы проводите пальцем по экрану, а виртуальный карандаш рисует полосу за вашим пальцем. Сразу после этого начинает из крана течь вода и если вы правильно все сделали, то водичка потечет в стакан. Собственно, в этом и заключается весь игровой процесс. Но, поверьте, это очень увлекательно и иногда сложно.

Уровни

Вы можете решить, что игра простенькая и ее можно пройти буквально за двадцать минут. Однако, это применимо только к первым десяти уровням, а дальше начинается настоящая головоломка. Во-первых, разработчик требует от вас неплохой смекалки и понимания законов физики — вода ведет себя как настоящая, то есть может выплеснуться за края или не пойти под наклоном, так что вы не получите необходимое количество жидкости. Нужно много пробовать и думать, чтобы в итоге получить необходимый результат. В некоторых ситуациях даже нужно будет использовать подсказки, хотя это редкость.

Донат

Удивительно, но в данной игре есть встроенные покупки — вы можете за золотые монетки купить подсказку, чтобы пройти уровень до конца. Это довольно простые помощники, но иногда прямо необходимо получить какую-то помощь от продукта, дабы пройти дальше. Собственно, когда у вас заканчиваются подсказки, вы можете за реальные деньги получить виртуальные монетки, либо посмотреть рекламные ролики. Это не страшно и не портит геймплей, но если вы хотите быстренько пройти все уровни, то у вас будет возможность без проблем это сделать. Думаю, донат в этом случае не страшен.

Итог

Мне игра очень понравилась — она простая в освоении, но дает громадный набор возможностей для того, чтобы проводить время с удовольствием. Здесь вам и сложные уровни, и реалистичная физика, и масса приятных мелочей, и достаточно много уровней. Для большинства любителей головоломок этого хватит, чтобы отказаться от других игр на какое-то время. Да и зачем тратить свои силы на проекты с тьмой доната, если тут можно побеждать своими силами, без вложения реальных средств. Осталось только научиться правильно рисовать на экране и все обязательно получится.