Обзор Happy Glass. Шикарная головоломка

2018-09-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Happy Glass; [65]
Очень редко мобильные игры удивляют своим геймплеем, так как разработчики попробовали уже все возможные сценарии и все уже показали. Крупные студии еще могут ударить со всех стволов по графике, дабы показать реально красивую картинку и удивить всех и вся, а вот мелким разработчикам приходится туго. Однако, игра под названием Happy Glass является ярким примером того, что игра может быть интересной и увлекательной даже при условии очень небольшого бюджета. Авторы продукта привлекают своей самобытностью и уникальностью, у них свой стиль подачи контента и это круто. Особенно приятно проходить уровни, когда начинается более высокая сложность. Но, об этом мы поговорим немного позже, а сейчас давайте посмотрим на сам геймплей, на картинку и те задачи, которые перед вам ставит разработчик. Это будет очень круто, особенно для фанатов головоломок и любителей думать головой.

Геймплей

У нас есть главный герой — стакан. Он пустой, но мы это потом исправим. На стакане есть полоска ближе к краю, которая обозначает то количество жидкости, которое нужно в стакан налить. На это стоит ориентироваться при прохождении. Далее, у нас есть кран, который автоматически срабатывает, когда вы нажимаете на экран. То есть, нельзя продумать все, реализовать, а потом открыть кран самостоятельно. Обычно от крана до стакана нет ровной поверхности и вода без нашей помощи не может добраться до емкости, так что нужно немного подумать головой и нарисовать полосу, которая поможет водичке. Вы проводите пальцем по экрану, а виртуальный карандаш рисует полосу за вашим пальцем. Сразу после этого начинает из крана течь вода и если вы правильно все сделали, то водичка потечет в стакан. Собственно, в этом и заключается весь игровой процесс. Но, поверьте, это очень увлекательно и иногда сложно.

Уровни

Вы можете решить, что игра простенькая и ее можно пройти буквально за двадцать минут. Однако, это применимо только к первым десяти уровням, а дальше начинается настоящая головоломка. Во-первых, разработчик требует от вас неплохой смекалки и понимания законов физики — вода ведет себя как настоящая, то есть может выплеснуться за края или не пойти под наклоном, так что вы не получите необходимое количество жидкости. Нужно много пробовать и думать, чтобы в итоге получить необходимый результат. В некоторых ситуациях даже нужно будет использовать подсказки, хотя это редкость.

Донат

Удивительно, но в данной игре есть встроенные покупки — вы можете за золотые монетки купить подсказку, чтобы пройти уровень до конца. Это довольно простые помощники, но иногда прямо необходимо получить какую-то помощь от продукта, дабы пройти дальше. Собственно, когда у вас заканчиваются подсказки, вы можете за реальные деньги получить виртуальные монетки, либо посмотреть рекламные ролики. Это не страшно и не портит геймплей, но если вы хотите быстренько пройти все уровни, то у вас будет возможность без проблем это сделать. Думаю, донат в этом случае не страшен.

Итог

Мне игра очень понравилась — она простая в освоении, но дает громадный набор возможностей для того, чтобы проводить время с удовольствием. Здесь вам и сложные уровни, и реалистичная физика, и масса приятных мелочей, и достаточно много уровней. Для большинства любителей головоломок этого хватит, чтобы отказаться от других игр на какое-то время. Да и зачем тратить свои силы на проекты с тьмой доната, если тут можно побеждать своими силами, без вложения реальных средств. Осталось только научиться правильно рисовать на экране и все обязательно получится.


Комментарии:
Предварительный обзор Razer Kraken Tourn...
Предварительный обзор Razer Kraken TournХорошая игровая гарнитура — залог успеха в большинстве соревновательных игр. Вы можете сколько угодно гов...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам Спок...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам СпокДовольно часто игры на основе фильмов или книг получаются ужасными. Дело в том, что такого рода проекты с...
Представлен парогенератор Philips Perfec...
Представлен парогенератор Philips PerfecПарогенератор Philips PerfectCare Expert Plus сочетает в себе все необходимое для того, чтобы уход за вещ...
Украина - территория хостинга для новино...
Украина - территория хостинга для новиноНи для кого не является секретом, что уникальное территориальное положение Украины позволяет ей стать ...
Смартфон Nokia TA-1094 с пятью камерами ...
Смартфон Nokia TA-1094 с пятью камерами В сети появилась качественная фотография смартфона Nokia с многомодульной камерой, слухи о которой ходят ...
Видеокарта Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти п...
Видеокарта Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти пПрофильное издание TechPowerUp сообщило о том, что американские ритейлеры существенно снизили цены на вид...
Обзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для п...
Обзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для пТестируемый сегодня монитор Philips 328P6AUBREB не относится к игровым моделям, основная его целевая ауди...
Камера Canon EOS R получила поворотный 3...
Камера Canon EOS R получила поворотный 3Представлена полнокадровая камера Canon EOS R для профессиональной съемки. Аппарат оснащен КМОП-сенсором ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 3. Недорогой 4G-смартфонОбзор INOI 3. Недорогой 4G-смартфон
Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB600LОбзор корпуса Cooler Master MasterBox MB600L
Обзор игровых наушников Oklick HS-L450G ARROWОбзор игровых наушников Oklick HS-L450G ARROW
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M GM501GSОбзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M GM501GS
Обзор смартфона Digma Linx Trix 4GОбзор смартфона Digma Linx Trix 4G
Предварительный обзор MSI P65 Creator. Д...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. ДДостаточно часто производители ноутбуков выпускают какую-то интересную штуку, которая по их мнению подход...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отлич...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отличТематика космоса многих пользователей привлекает своей недоступностью. Гонки, шутеры, разнообразные квест...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1Есть распространенное мнение, что на рынке из серьезных ноутбуков только Apple MacBook. Мысль, в принципе...
Обзор Paper. Красивый блокнот...
Обзор Paper. Красивый блокнотСтоит сразу отметить, что тестировал приложение Paper я на смартфона, тогда как лучше всего работать с пр...
Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (UНа современном рынке ноутбуков есть сильный игрок в виде компании Apple, который легко и просто побеждает...
Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка от...
Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка отОбычно крупные студии выпускают какие-то большие проекты со встроенными покупками и нереально красивой гр...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. ...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. Года два назад тема моноблоков очень активно продвигалась — производители заметили интерес пользователей ...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольных...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольныхЕсли вы фанат футбольных симуляторов, то у вас есть два варианта — FIFA и PES. На рынке может и существую...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLED...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLEDВ последнее время активно обсуждается доступность телевизоров и мониторов с разрешением 4К. Это довольно ...
Acronis представила True Image 2019...
Acronis представила True Image 2019Как бы не старались писатели-фантасты предупредить нас об опасности искусственного интеллекта, он все глу...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей«Не хочу делать домашку!», «Опять эта школа!», «Скорее бы каникулы!» Каждый из родителей хоть раз слышал ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor