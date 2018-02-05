Обзор Hoover TIF 2800. Многофункциональный утюг для настоящих мужчин

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Не все мужчины, к сожалению, любят самостоятельно гладить свои вещи, особенно когда рядом есть жена, которая сделает все сама. Возможно это связано с тем, что вы еще не пробовали использовать для глажки современный, многофункциональный утюг, гладить с которым одно удовольствие. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современный утюг от компании Hoover с множеством интересных возможностей. Встречайте, перед вами модель TIF 2800, которая сумеет заинтересовать покупателей не только интересным дизайном, но и функционалом. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Утюг Hoover TIF 2800

Чашка для заливания воды

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Hoover TIF 2800. На момент написания обзора средняя стоимость утюга составляла приблизительно 4000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Мощность: 2800 Вт

Подошва: керамика

Постоянная подача пара с регулировкой, до 50 г/мин

Паровой удар - 200 г/мин

Объем резервуара для воды - 400 мл

Вертикальное отпаривание

Функция разбрызгивания

Безопасность и защита

Автоматическое отключение

Система защиты от накипи

Система самоочистки

Противокапельная система

Шаровое крепление сетевого кабеля к корпусу

Размеры (ШхВхГ): 14x16x33.6 см

Вес: 1.7 кг

Внешний вид

Что-что, а дизайн утюга Hoover TIF 2800 на самом современном уровне. Устройство несомненно придется по душе даже самым капризным пользователям. Корпус выполнен из прочного пластикаи и к сборке у нас никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.

На тыльной части устройства обосновался вентилятор, о предназначении которого мы поговорим чуть позже. Вентилятор включается и выключается при помощи кнопки. Здесь же расположились ножки для вертикального расположения утюга на поверхности, они прорезинены. Внешне вся конструкция напоминает двигатель космического корабля.

На боковых гранях устройства можно увидеть эффектные вставки из пластика и отверстия для вентиляции. На одной из граней находится кнопка автоматической очистки устройства.

На ручке закреплен несъемный кабель для питания получивший шаровый механизм, что позволяет менять направление. Длины кабеля более чем достаточно для комфортной работы, и он в качественной тканевой оплетке белого цвета.

На ручке также обосновался индикатор состояния работы. Чуть выше можно увидеть две кнопки: выпуска пара и брызгалки воды. Между ними можно увидеть регулятор пара.

Рядом находится отверстие защищенное крышкой для заливки воды, а чуть ниже сопло брызгалки.

На центральной части утюга расположился барабан регулирования температурного режима.

Подошва утюга получила под свое управление керамическое покрытие, что дает идеальное скольжение.

Функционал и настройка

Если говорить в целом о дизайне устройства следует сказать, что перед нами современное многофункциональное решение, позволяющее полюбить глажку одежды даже сильной половине человечества. Разработчикам удалось собрать в одно целое все необходимое для комфортной работы.Мощность устройства составляет 2800 Вт, чего вполне достаточно для любой глажки. Кроме того, благодаря керамической подошве утюг получил идеальное скольжение. В работе устройства сумеют разобраться даже мужчины, которые впервые взяли в руки утюг. Необходимо подключить устройство к электросети, после чего выставить регулятор температуры на необходимое положение (Min, NYLON, SILK, WOOL, DENNIM COTTON, MAX), при этом утюг должен находится в вертикальном положении. Далее вы услышите специальный звуковой сигнал и индикатор состояния работы начнем мигать зеленым цветом. Далее перемещаем утюг в горизонтальное и сразу же в вертикальное положение, после чего индикатор загорится красным. Как только красный цвет погаснет, это означает, что утюг готов к работе.

Отдельное внимание следует уделить регулятору пара, позволяющая выбирать между сухой или паровой глажкой. Если вам необходима сухая глажка, то просто установите регулятор до нуля, чтобы перекрыть поток пара.

Если же вы хотите использовать паровую глажку, не забывайте о том, что данной функцией необходимо пользоваться лишь на высоких температурах. Порадовало то, что количество пара можно регулировать самостоятельно. При глажке пар будет выходить автоматически. Если же вам необходим паровой удар, то всегда можно воспользоваться специальной кнопкой, которая находится слева от регулятора уровня пара. Если же вам просто необходимо брызнуть воду, то справа находится кнопка брызгалки воды. Очень удобно и все под рукой.

Также хочется отметить возможность использовать данный утюг для вертикального выпуска пара, когда вам необходимо убрать складки на висящей одежде, либо занавесках. Для этого необходимо установить температуру чуть выше среднего, либо на максимум и держать утюг вертикально перед изделием, после чего нажать на кнопку выпуска пара.

Порадовало то, что в Hoover TIF 2800 предусмотрена функция автоматического выключения, что позволяет избежать проблем с пожарами. Принцип работы весьма прост, если утюг находится в горизонтальном положении в течении 30 секунд, то система срабатывает автоматически. При вертикальном положении цифра достигает 8 минут. Радует то, что утюг не будет постоянно работать и периодически включаться и отключаться при работе для того, чтобы поддерживать выставленную температуру, это также существенно отражается на экономии электроэнергии.

Кроме того, утюг обзавелся функцией автоматической защиты от накипи, а все благодаря специальному картриджу, который изначально встроен в резервуар с водой и нет необходимости его менять. Данное решение значительно продлевает срок службы устройства.

Установить регулятор температуры на Выкл (при этом устройство не подключено к сети)

Наполнить резервуар воды до максимума

Подключить устройство к сети

Установить регулятор температуры на максимальный уровень

Как только утюг разогреется до необходимой температуры индикатор состояния работы погаснет, после этого необходимо вынуть вилку из розетки

Далее помещаем утюг над раковиной или над ванной

Нажимаем и удерживаем кнопку самоочистки, при этом слегка встряхиваем утюг, отпускаем через 5-10 секунд

Итоги

Большинство пользователей при покупке данного устройства зададутся вопросом - для чего нужна кнопка Self Clean? Все очень просто, это функция самоочистки. Давайте поэтапно разберем как все должно происходить:Данную процедуру необходимо выполнять раз в две недели. Если вода в вашем регионе слишком жесткая, то процедуру можно повторять и чаще.И напоследок хочется разобрать для чего нужен вентилятор в данном утюге. Лично нам кажется, что не каждый пользователь сразу поймет его предназначение. Данное решение ни в коем случае не работает в качестве сушилки для одежды. Вентилятор был придуман для охлаждения воздуха вокруг руки при глажке. Возможно для кого-то это покажется странным решением, однако на практике все говорит об обратном.Подведем итоги по многофункциональному утюгу Hoover TIF 2800. Устройство сочетает в себе все необходимые возможности для современного пользователя: автоматическое выключение, вертикальный выпуск пара, паровой удар, функция автоматической защиты от накипи, самоочистка и т.д., все это за доступную стоимость. Интересный дизайн, удобная конструкция и возможности, все это позволяют наслаждаться глажкой. Пора забыть о складках на одежде и даже занавесках. Лично нам кажется, что утюг оценят не только женщины, но и мужчины. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.