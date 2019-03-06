Обзор Idle Supermarket. Создаем свой супермаркет

Геймплей

Довольно редко мобильные игры такого жанра могут приносить удовольствие, ведь зачастую разработчики просто берут уже готовую механику и реализовывают ее на более высоком уровне. Но, иногда встречаются ситуации, когда разработчики постарались и сделали действительно уникальный проект с интересными механиками и привлекательной графикой. В такие игры хочется играть и сегодняшний проект именно к этой категории и относится.

Улучшения

Игровой процесс полностью построен на улучшениях вашего супермаркета. Изначально у нас небольшая территория со всего одной кассой и одним овощным ларьком. Естественно, получать много прибыли с такого супермаркета не получится, но мы будем потихоньку копить ресурсы и в определенный момент появится возможность свое детище улучшить. Например, можно открыть новую кассу и тогда покупатели будут гораздо быстрее обслуживаться, принося гораздо больше прибыли. Также можно улучшать парковку, дабы у посетителей была возможность поставить там свой автомобиль и пойти спокойно за покупками. То есть, вам нужно постоянно тратить ресурсы на улучшение супермаркета и его элементов, чтобы получать еще больше прибыли и вновь тратить ее на улучшения. В этом и заключается игровой процесс данного проекта, хотя я могу с уверенностью сказать, что реализовано все крайне достойно.

Донат

Вкладывать ресурсы в улучшения нужно с умом, ведь некоторые из них не приносят толку на начальной стадии игры. К примеру, можно улучшить стоянку до третьего уровня и вовсе про нее забыть, ведь поток посетителей растет не очень быстро и вкладывать ресурсы в пустующую парковку не нужно. Намного эффективнее улучшить каждую из ваших касс до 15 уровня, после чего вкладывать ресурсы в улучшение овощного отдела и пекарни — тогда вы будете получать гораздо больше прибыли с каждого посетителя и окупите те средства, которые вы потратили на улучшения своего супермаркета. Игра требует от вас некой логики и понимание экономики этого виртуального мира — иногда выгоднее потратить больше денег на мелочи и получить массу прибыли, чем купить нового сотрудника за 100 миллионов и получить небольшой прирост в покупателях. Этим игра мне очень понравилась, ведь думать в играх обычно не приходится.

Итог

Разработчики понимают, что современный геймер, тем более на мобильной платформе, очень редко тратит деньги на встроенные покупки. Тем более в тех играх, где нет соревновательного элемента и вложенные деньги не дадут какого-то ощутимого преимущества над другим игроками. Так что авторы данной игры просто реализовали гибкую систему показа рекламы. Для получения двойной прибыли, а это крайне полезно, нужно посмотреть ролик на 30 секунд. Для получения невероятной прибыли нужно посмотреть еще один ролик. Постепенно игрок просто привыкает к тому, что такие вот ролики являются частью игрового процесса и не обращает внимание на саму рекламу, получая за нее приличные бонусы.

Мне лично данная игра очень понравилась тем, что она вынуждает игрока думать головой, оценивать ситуацию, продумывать наперед развитие своего виртуального бизнеса. Это совершенно не та игра, где вы можете просто тыкать на экран, улучшать все подряд и получать при этом удовольствие. Нет, проект вынуждает распределять средства, вкладывать их в правильном направлении, развивать слабые отрасли и контролировать прибыль. Кроме того, игра не надоедает своими встроенными покупками, что тоже приятно — можно спокойно смотреть рекламу, получать за это громадные бонусы и развиваться быстрее.