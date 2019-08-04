Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер

Вкусный завтрак способен поднять настроение на целый день. Ароматные, хрустящие тосты с джемом и мёдом — прекрасный аппетитный вариант для завтрака.

При выборе тостера, следует обратить внимание на модели с вертикальной загрузкой, к примеру Kitfort KT-2026. Также стоит обратить внимание на одновременную подготовку сразу двух тостов.

Комплектация

Ниже представлена сводная таблица по доступным предложениям на российском рынке, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Kitfort KT-2026 в коробке из плотного картона черного цвета с описанием характеристик и возможностей.

Внешний вид

Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.KITFORT KT-2026 доступен в двух цветах: фиолетовый и серебристый.

Основу корпуса составляет хромированная сталь.

Тостер KITFORT KT-2026-4 оснащён поворотным регулятором степени обжаривания и тремя кнопками со световыми индикаторами.

Для удобного обслуживания есть выдвижной лоток для крошек. Расположен он в нижней части с тыльной стороны.

Благодаря широким слотам можно поджаривать толстые куски хлеба, а не только тонкие.

Тесты Kitfort KT-2026

Для теста мы использовали обычный хлеб и тосты, доступные в большинстве российских магазинов.

Оптимальная прожарка достигается на 4 уровне нагрева. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с 2 сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Риск обжечься сведен к минимуму.

В Kitfort KT-2026 есть еще две функций: разогрев и разморозка. Режим разогрева служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба.

Мощность: 950 Вт

Количество отделений: 2

Количество тостов: 2

Количество режимов: 7

Тип управления: механическое

Регулировка степени поджаривания: есть, плавная

Кнопка отмены: есть

Функция размораживания: есть

Функция подогрева: есть

Автоматическое центрирование тостов: есть

Экстра-подъем тостов: есть

Автоматическое поднятие тостов: есть

Подсветка элементов управления: есть

Гарантийный срок: 1 год

Страна производства: Китай

Итоги по Kitfort KT-2026

Все обслуживание заключается в периодическом протирании внешних поверхностей влажной тканью при отключенном питании, а также удалении крошек с поддона.Высокая мощность 950 Вт, качественная сборка, семь режимов прожарки, функция разморозки и разогрева. Подойдёт для тонких и толстых кусков хлеба.