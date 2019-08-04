Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер

Вкусный завтрак способен поднять настроение на целый день. Ароматные, хрустящие тосты с джемом и мёдом — прекрасный аппетитный вариант для завтрака.
При выборе тостера, следует обратить внимание на модели с вертикальной загрузкой, к примеру Kitfort KT-2026. Также стоит обратить внимание на одновременную подготовку сразу двух тостов.
Ниже представлена сводная таблица по доступным предложениям на российском рынке, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется Kitfort KT-2026 в коробке из плотного картона черного цвета с описанием характеристик и возможностей.
Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видKITFORT KT-2026 доступен в двух цветах: фиолетовый и серебристый.
Основу корпуса составляет хромированная сталь.
Тостер KITFORT KT-2026-4 оснащён поворотным регулятором степени обжаривания и тремя кнопками со световыми индикаторами.
Для удобного обслуживания есть выдвижной лоток для крошек. Расположен он в нижней части с тыльной стороны.
Благодаря широким слотам можно поджаривать толстые куски хлеба, а не только тонкие.
Тесты Kitfort KT-2026Для теста мы использовали обычный хлеб и тосты, доступные в большинстве российских магазинов.
Оптимальная прожарка достигается на 4 уровне нагрева. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с 2 сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Риск обжечься сведен к минимуму.
В Kitfort KT-2026 есть еще две функций: разогрев и разморозка. Режим разогрева служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба.
Все обслуживание заключается в периодическом протирании внешних поверхностей влажной тканью при отключенном питании, а также удалении крошек с поддона.
- Мощность: 950 Вт
- Количество отделений: 2
- Количество тостов: 2
- Количество режимов: 7
- Тип управления: механическое
- Регулировка степени поджаривания: есть, плавная
- Кнопка отмены: есть
- Функция размораживания: есть
- Функция подогрева: есть
- Автоматическое центрирование тостов: есть
- Экстра-подъем тостов: есть
- Автоматическое поднятие тостов: есть
- Подсветка элементов управления: есть
- Гарантийный срок: 1 год
- Страна производства: Китай