Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер

2019-08-04, Автор - rail; Продукт - Kitfort KT-2026; [106]
Вкусный завтрак способен поднять настроение на целый день. Ароматные, хрустящие тосты с джемом и мёдом — прекрасный аппетитный вариант для завтрака.

Kitfort KT-2026

При выборе тостера, следует обратить внимание на модели с вертикальной загрузкой, к примеру Kitfort KT-2026. Также стоит обратить внимание на одновременную подготовку сразу двух тостов.

Kitfort KT-2026

Ниже представлена сводная таблица по доступным предложениям на российском рынке, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Kitfort KT-2026 в коробке из плотного картона черного цвета с описанием характеристик и возможностей.

Kitfort KT-2026

Kitfort KT-2026

Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

KITFORT KT-2026 доступен в двух цветах: фиолетовый и серебристый.

Kitfort KT-2026

Основу корпуса составляет хромированная сталь.

Kitfort KT-2026

Тостер KITFORT KT-2026-4 оснащён поворотным регулятором степени обжаривания и тремя кнопками со световыми индикаторами.

Kitfort KT-2026

Для удобного обслуживания есть выдвижной лоток для крошек. Расположен он в нижней части с тыльной стороны.

Kitfort KT-2026

Kitfort KT-2026

Благодаря широким слотам можно поджаривать толстые куски хлеба, а не только тонкие.

Kitfort KT-2026

Тесты Kitfort KT-2026

Для теста мы использовали обычный хлеб и тосты, доступные в большинстве российских магазинов.

Kitfort KT-2026

Оптимальная прожарка достигается на 4 уровне нагрева. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с 2 сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Риск обжечься сведен к минимуму.

Kitfort KT-2026

В Kitfort KT-2026 есть еще две функций: разогрев и разморозка. Режим разогрева служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба.

Kitfort KT-2026

Все обслуживание заключается в периодическом протирании внешних поверхностей влажной тканью при отключенном питании, а также удалении крошек с поддона.
  • Мощность: 950 Вт
  • Количество отделений: 2
  • Количество тостов: 2
  • Количество режимов: 7
  • Тип управления: механическое
  • Регулировка степени поджаривания: есть, плавная
  • Кнопка отмены: есть
  • Функция размораживания: есть
  • Функция подогрева: есть
  • Автоматическое центрирование тостов: есть
  • Экстра-подъем тостов: есть
  • Автоматическое поднятие тостов: есть
  • Подсветка элементов управления: есть
  • Гарантийный срок: 1 год
  • Страна производства: Китай

Итоги по Kitfort KT-2026

Высокая мощность 950 Вт, качественная сборка, семь режимов прожарки, функция разморозки и разогрева. Подойдёт для тонких и толстых кусков хлеба.

Комментарии и отзывы Kitfort KT-2026
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