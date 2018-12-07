Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобильная TD

Я играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разработчики уделили внимание сюжету, так что настоятельно советую просмотреть все слайды в виде комиксов и изучить предысторию. После короткой завязки сюжета нас отправляют в увлекательный виртуальный мир, где нужно всеми силами сражаться с врагами, строить защитные сооружения и получать от этого массу удовольствия. Если вы большой фанат жанра Tower Defense, то эта игра вам точно понравится. Осталось только разобраться в вышках, их особенностях, а потом можно спокойно отправляться в бой.

Геймплей

Игровые механики Kingdom Rush Vengeance построены на классических для жанра правилах. У нас есть портал, куда нельзя пропускать врагов, есть тропинки, по которым монстры передвигаются, и есть точки для установки защитных сооружений. В начале каждого раунда у геймера есть определенное количество золотых монет, которые можно использовать для установки вышек. Вы должны правильно распределить свои средства, чтобы получить максимально эффективную защиту. После этого начинаются волны противников — иногда врагов не так уж много, но у них много очков жизни и запинать их обычными стрелами проблематично. Бывают ситуации, когда врагов очень много, но у них мало HP и победить их можно вышками с уроном по области. Разработчик подталкивает вас к тому, что использовать разные типы вышек более эффективно, чем строить только вариант со стрелами. В плане геймплея вопросов вообще нет, все сделано так, как должно.

Вышки

В игре есть несколько типов вышек, каждая из которых обладает своими сильными и слабыми сторонами. Например, самая популярная вышка со стрелами наносит не так уж много урона, но стоит всего 80 золота, стреляет быстро и идеально подходит для атаки по одиночным целям. Но, здесь есть еще варианты с поражением нескольких врагов, есть стандартная постройка с защитниками, которые дерутся с врагами и не пропускают их дальше. Все эти варианты можно комбинировать и улучшать, плюс у вас в арсенале будет несколько дополнительных вариантов построек, которые открываются после достижения определенного уровня. Советую прочитать об особенностях каждой вышки в своем инвентаре, так как это позволяет лучше взаимодействовать с защитными механизмами и быстрее убивать ненавистных врагов. Без этой информации вам будет заметно тяжелее играть.

Уровни

Постепенно уровень сложности в игре будет повышаться, так что расслабляться не стоит. Например, разработчики добавляют несколько тропинок с разных сторон карты, по которым будут идти враги. Вам нужно правильно распределить ресурсы, чтобы после второй волны не оказалось, что у вас нет денег на вышки, а враги уже идут. Помимо этого, противники будут чередоваться — толпы мелких воинов пойдут вместе с персонажем, которого тяжело пробить и он будет принимать удар на себя. Все эти сложности делают игру более увлекательной, нужно постоянно думать, пробовать и экспериментировать.

Итог

Мне очень понравилась реализация Kingdom Rush Vengeance — авторы оставили все «фирменные» особенности франшизы и дали множество новых возможностей, которые порадуют геймеров. Виртуальный мир выглядит прекрасно, врагов много и все они разнообразные, вы можете улучшать вышки, персонажей, менять экипировку перед боем, строить свою личную стратегию и побеждать опасных оппонентов хитростью. Уровней много, вкладывать личные средства необходимости нет. Отличный вариант сесть и поиграть в одну из лучших игр в своем жанре. Как от такого отказаться?