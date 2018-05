Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...

В последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных приложений и сервисов позволяют вам бесплатно и быстро развиваться в этом направлении. Собственно, лучше всего комбинировать разные продукты, чтобы получать максимально разностороннее изучение иностранного языка. Например, советую попробовать сервис Kundge — это довольно простое и удобное решение для тех, кто уже обладает базовыми навыками языка, но хочет получить больше новых нестандартных слов. Это нужно для того, чтобы ваша речь была более взрослой и не состояла лишь из самых обычных слов и выражений. Если у вас уже есть основные навыки, но хочется получить больше и при этом не платить деньги репетитору, то вот вам шикарный вариант на каждый день — просто загружаете и играете каждый день без остановки. Да, я говорю играете, так как продукт выполнен в виде игры, а не скучного диктанта.

Набираем базу слов

Для начала советую вам посмотреть все новые слова, которые вам предлагает программа. Как я уже сказал, здесь подразумевается наличие базовых знаний — новые слова выдаются без перевода, только с объяснением на английском. То есть, вам покажут слово conceal и в описании будет на английском указано to hide, to keep in secret, то есть спрятать и держать в секрете. Перевода на русский нет, так что вам нужно иметь приличный запас слов, дабы дальше развиваться в этом направлении. Словарный запас у программы приличный, все это лишь увлекает пользователя — нам постоянно показывают новые нестандартные слова, которые потом можно использовать в выражениях и существенно развиваться в этом направлении. А если вам какое-то слово не понятно, то можно прямо из программы отправить его в переводчик. В этом плане программа очень круто себя продемонстрировала.

Тренировки

Тренироваться и улучшать свои знания английского языка мы будем в специальных играх. Например, падает слово, написанное по центру экрана. Если оно упадет ниже экрана, то вы проиграли. Нужно выбрать синоним, который подходит к этому слову, дабы получилась связанная фраза. Если вы ошибаетесь, то игра заканчивается, если успеваете ответить правильно, то слово вновь начинает падать с верхней части экрана. Вот так и получается тренировать мозги — постоянно думаешь, вспоминаешь и переводишь. Получается неплохая нагрузка на мозги, если честно.

Платная подписка

К сожалению, такого рода программы бесплатно никто не отдает. Вам дают базовые возможности и две игры, позволяющие развивать свой лексикон и тренировать мозги. В принципе, этого уже предостаточно для того, чтобы не скучать и развиваться в английском языке. С другой стороны, нужно понимать, что игр здесь больше и некоторые возможности доступны только по платной подписке. Она стоит совершенно недорого, но стоит ли платить деньги именно здесь — я не знаю. На рынке есть масса предложений, где вы за деньги получите куда больше пользы, чем здесь от пары игр и нескольких дополнительных функций.

Итог

Как бесплатный вариант это шикарная возможность изучать язык и получать от этого удовольствие и радость. Вы просто открываете приложение, смотрите что там интересного и изучаете новые слова, которые в обычной ситуации точно не нашли бы. Платить за подписку или нет решает каждый сам, но я бы посоветовал платить деньги в более продвинутых сервисах, где вложенные средства дают хоть какую-то выгоду и пользу. С другой стороны, если вы очень хотите получить здесь премиум и играть в более количество игр, то обязательно попробуйте — это не очень дорого стоит.