Обзор LD. Делаем фото шедевром...

Мобильная фотография постепенно становится все более интересной и востребованной среди пользователей. Если у вас смартфон от среднего класса и выше, то вы вполне можете снимать на уровне зеркального фотоаппарата, если не считать отсутствия возможности смены оптики. Учитывая, что большинство фотографий потом уходит в социальные сети, где всю красоту сжимают до адекватного размера, иногда разницу между зеркалкой за 90 тысяч невозможно отличить от смартфона за 30. Профессионалы могут, конечно же, но остальные — нет. Сегодня мы еще и расскажем о приложении LD, которое позволит вам из просто хорошей фотографии сделать настоящую конфетку. Думаю, для фанатов социальных сетей, которые постоянно что-то снимают и рассказывают, это приложение будет идеальным вариантом попробовать что-то новое и сделать свои фото более интересными. Посмотрим, что из этого получится.

Фильтры

Многие из нас пользуются фильтрами в Instagram и прочих социальных сетях, чтобы сделать свои фото более привлекательными. Например, если вы сделали фото при плохом освещении или на нем недостаточно яркости, то можно наложить фильтр сверху и скрыть эти недостатки, чтобы фото выглядело так, как будто так и задумано. Тем не менее, когда фотография сделана хорошо, нет проблем с яркостью и сочностью цветов, накладывать фильтры не всегда уместно — вы скорее испортите всю красоту. В таких ситуациях лучше добавить какие-то мелочи, которые не будут выглядеть страшно. Яркий пример — на моей фотографии блока питания (обзор выйдет совсем скоро) справа вверху можно заметить оранжевую дымку. Это заход солнца, который удалось немного поймать в кадр. Выглядит красиво, но хотелось бы подчеркнуть эту деталь. Чтобы заново не бегать вечером к тому месту, я просто взял фильтр из набора и добавил его на фото.

Далее, перетаскиваем пальцем этот фильтр в то место, где у нас заход солнца виднеется. Наш фильтр является оранжевым пятном-аналогом этого природного явления. Однако, мне не нужно, чтобы оранжевый столь сильно бросался в глаза. Берем настройки прозрачности и понижаем этот параметр. Получается более равномерное освещение и цвет уже не режет глаза. Дальше можно поиграться с другими настройками, дабы фильтр казался более естественным. Буквально пару минут активной работы пальцами и вот уже наш закат превращается из слабого мерцания в яркую панораму. Так фото мне нравится больше.

Донат

Встроенные покупки здесь имеются, так как без них никуда — разработчики не могут позволить себе вкладывать такие деньги в разработку и не брать ничего взамен. Стоит отметить, что цена дополнительных наборов стикеров не очень большая и вы можете получить все за вполне разумную цену. Конечно, не все они нужны — мне вот дым и дождь со снегом вообще не требуются, такие фильтры я использовать не станут. Остальные блики выглядят прикольно, нужно попробовать их и потом решить, стоит ли покупать остальные варианты. Никто не заставляет вас платить, можно работать и без этого.

Итог

Я не могу сказать, что это прямо идеальное приложение для работы с фотографиями — здесь нет и половины того, что нужно для редактирования снимков. С другой стороны, не всегда есть на это время или силы — снял хорошее фото, добавил немного бликов прикольных и все, можно публиковать. В этой ситуации приложения прямо идеально себя показывает, плюс достаточно много фильтров здесь предоставлены бесплатно и вы можете пользоваться ими, радоваться интересным кадрам и удивлять своих знакомых. Осталось только решить, сколько времени уделять каждой фотке и какие фильтры вам необходимы.