Обзор LazyMonster. Качаем пресс

2018-07-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - LazyMonster; [63]
Достаточно часто пользователи задаются вопросом похудения или просто хотят держать себя в форме. Ходить для этого в спортивный зал совершенно не обязательно, да и не у всех есть средства и время для этого. Можно заниматься физическими упражнениями и дома, для этого вам нужен лишь интернет на смартфоне, немного свободного времени и желание стать красивее. Сегодня нам в этом поможет программа LazyMonster, которая может и не сделает из вас атлета со стальным прессом и фигурой Аполлона, но возможность привести себя в форму для пляжа точно будет. Стоит сразу отметить, что это простенькая программа — здесь не будет сложных упражнений, тренировочных календарей и прочего в этом духе. Вы сами ставите перед собой задачу сделать столько-то упражнений в определенные дни и потом занимаетесь. Это кардинально отличает программу от тех, что сами составляют вам план тренировок.

Упражнения

Ничего сложного в упражнениях нет, они прописаны для самых обычных пользователей. Например, в базовой тренировке вам нужно будет немного приседать, после чего прыгать и поднимать руки вверх, качать пресс на полу и делать мельницу. Эти упражнения вы делали в школе на уроках физкультуры, так что ничего удивительного не случится. Если же вы забыли как делать то или иное упражнение, то оранжевый монстрик на экране покажет что нужно делать. В правом верхнем углу смартфона также нарисовано время, которое отводится на упражнение. Вам нужно лишь делать свое дело, а смартфон скажет когда нужно сменить задачу на другую. Весьма удобно получается — простые действия, не нужно тратить время на изучение чего-либо, время за нас читает программа. Осталось только найти в себе мотивацию для занятий спортом, а потом уже можно будет качать тело и выбирать шорты для моря.

Достижения

В процессе тренировок вы будете достигать определенных вершин. Например, за успешно завершенную тренировку вам дадут очки опыта, за несколько дней упорного труда подряд вам тоже дадут определенные бонусы. Советую просто зайти в меню достижений и посмотреть какие там установлены цели, чтобы понимать свои задачи. Эти очки опыта и задания ничего не дают, они не открывают вам новые разделы тренировок, зато у вас всегда будет мотивация заходить и качать свой пресс и тело еще более активно. Если бы таких целей не было, то вам было бы банально скучно заниматься одним и тем самым, а так есть игровой элемент.

Донат

К сожалению, бесплатно вы получаете только первый базовый комплект упражнений. Он достаточно простой и там всего 10 типов действий, чего явно становится мало уже буквально через пару дней использования программы. Дальше вам предлагают купить по-отдельности какие-то упражнения по 149 рублей или весь набор за 229 рублей. Если вы действительно планируете заниматься по этой методике каждый день, то советую взять за 229 все варианты тренировок. Тогда вы можете комбинировать их и менять каждый день. Покупать отдельно упражнения по 149 рублей — большая глупость.

Итог

Для многих пользователей программа будет реальным вариантом привести себя в порядок. Вам нужно лишь выделить минут десять утром или вечером для упражнений и потом, под мотивирующую музыку, можно качать пресс, приседать и тренировать остальные части тела. Это не то приложение, которое будет требовать от вас таскать штангу или бегать по 10 километров в сутки, но вы, при наличии желания, можете дома делать массу полезных упражнений и приводить свою физическую форму в тонус. Покупка платного контента немного разочаровала, но это стоимость чашки кофе, то есть не очень больно по бюджету.


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