Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем время с удовольствием

В последнее время появилось много интересных проектов для уничтожения личного времени. Это идеальный вариант занятия во время поездок на метро, длинных очередей в магазинах или супермаркетах. Порой даже дождаться девушку со сборов на свидание предельно трудно, так что такие игры очень даже необходимы. Например, мне очень понравилась Magic Wand’s Journey — это платная игра на iOS, которую довольно часто разработчик отдает бесплатно. Продукт максимально простой и понятный, вам не нужно будет учить сложные механики и думать о том, как правильно проходить уровни. Фактически, это раннер, только с другим типом геймплея. Сегодня я решил рассказать вам о преимуществах проекта, чтобы вы понимали, стоит ли игра вашего внимания или нет. Достаточно часто такие игры проходят мимо, так как не попадают в топ загрузок. Сегодня ситуацию исправим — проект действительно достойный.

Геймплей

Игровой процесс прост настолько, насколько это вообще возможно. У вашего главного героя есть возможность «выращивать» прямо из-под земли здоровенную балку. Именно она и станет основным действующим персонажем в нашей игре. Волшебник, наш основной персонаж, должен перебираться с одной платформы на другую. Между ними расположены обрывы. Если упасть в обрыв, то игра заканчивается и нужно начинать с самого начала. Есть еще один важный момент — наш герой идет до самого конца балки. Вам нужно нажимать на экран и смотреть на то, как растет балка, а потом отпускать палец, чтобы та упала на следующую платформу. Если вы нажимаете и отпускаете палец вовремя, правильно рассчитав длину своего «мостика», то наш герой пройдет по нему и остановится на следующей платформе. Однако, если вы переборщите или недотяните балку, то наш маг отправится прямиком вниз. Собственно, в этом и заключается основа игрового процесса.

Хитрости

Игра не очень располагает к каким-то фишкам или уловкам, позволяющим вам пройти между платформами проще или быстрее. Тем не менее, за каждую платформу вам дают по одному очку, тогда как при точном попадании вам присуждают дополнительные баллы. Для их получения нужно не просто стать на платформу, а пройтись точно по фиолетовой полосе. Здесь действует старинная хитрость снайперов — если целится в пуговицу врага, то попадаешь в тело, если целиться в тело, то промажешь. То есть, если вы будете тренироваться попадать точно в фиолетовый участок, то попадать на платформу тренируешься как-то в фоне, из-за чего играть проще.

Донат

Встроенных покупок здесь нет, так как некоторое время назад игру отдавали за деньги. Разработчики правильно решили, что нельзя в платную игру такого плана добавлять встроенные покупки. Хотя, иногда нам будут показывать рекламу, которая позволяет разработчикам немного зарабатывать на своем творении. Я не смог найти кнопку отключения рекламы за деньги, но, вероятно, она где-то просто хороша спрятана. И, конечно, я бы не отказался от новых персонажей. Разработчикам стоит подумать и добавить сюда героев других, чтобы можно было менять их за очки. Тогда будет больше удовольствия от виртуальных побегушек.

Итог

Игра получилась достаточно неплохой. Она далека от идеала и некоторые техники здесь явно требуют доработки. У игрока порой просто пропадает мотивация сражаться с обрывами еще, так как нового героя получить нельзя, никаких перемен не происходит. Разработчику стоит задуматься над этим моментом и показать пользователям крупное обновление. С другой стороны, это та игра, которая позволяет вам без труда заходить, сражаться и побеждать незримого врага. В любой момент можно игру закрыть и пойти заниматься своими делами. Да и подключение к сети не требуется, что тоже большой плюс.