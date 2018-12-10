Обзор Munchkin.io. Почти как королевская битва

В последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то из геймеров это возможность поиграть во что-то, кроме PUBG, другие же видят в таких играх возможность быстро зайти, сразиться и выйти. Далеко не у всех есть время на то, чтобы играть часами в одну и ту же мобильную игру, особенно если вы занимаетесь этим исключительно во время поездки на метро с работы или на работу. В этом плане Munchkin.io мне показалась более интересной, так как разработчики предоставили более короткие раунды, в которых вы можете спокойно сражаться с врагами, получать удовольствие и тратить на это буквально пяти минут своего времени. Итак, давайте посмотрим на то, почему эта игра пользуется таким невероятным спросом и почему геймерам она понравилась намного больше, чем потенциальные конкуренты по жанру. Думаю, вам новинка тоже понравится.

Геймплей

Игровой процесс здесь довольно простой — у нас есть персонаж, который появляется на карте с другими игроками. Далее, вам нужно бегать по карте и собирать синие предметы с пола — за маленькие шарики дают немного урона, за голубые большего размера — больше опыта. С получением опыта растет и уровень вашего персонажа, вы получаете новые навыки или оружие. Максимальный уровень десятый, после чего собирать синие предметы тоже нужно — за них дают очки, которые потом трансформируются в золотые монеты или опыт вашего аккаунта. И, конечно, на сборе опыта дело не заканчивается, ведь помимо вас на карте есть еще тьма других игроков, которые занимаются тем же. И если они вас увидят, то, скорее всего, захотят дать по голове топором, чтобы забрать ваш накопленный опыт. Драки здесь происходят постоянно — только вы набрали второй уровень, как уже кто-то бежит вас казнить. В этом и весь интерес геймплея.

Улучшения

С повышением уровня вам будут давать разнообразные бонусы на выбор. Всего их четыре варианта, иногда три, но выбрать вы можете только один. Например, вы можете взять умение восстанавливать себе очки здоровья, увеличить запас здоровья или взять более крутой топор. Советую всегда брать те умения, которые в пассивном режиме восстанавливают очки жизней и маны, так как на 10 уровне у вас и так будет достаточно урона, а вот жизни восстанавливать будет проблематично. Правда, такие полезные навыки выпадают крайне редко, чаще всего выпадают атакующие навыки.

Донат

Встроенные покупки здесь практически ничего не решают, так как во время сражения очень трудно получить какое-то преимущество за счет экипировки. К примеру, мне из сундука за 100 золотых монет выпал шлем, который восстанавливает 3 HP в секунду. Во время боя этот бонус настолько слабый, что его и не заметишь — враги наносят намного больше урона, восстановить это количество жизней экипировкой не получается. Так что смысла вкладывать деньги в покупку сундуков за изумруды я лично не вижу, ведь это совсем не так игра, в которой донат что-то действительно дает. Всего можно добиться самостоятельно активной и успешной игрой.

Итог

Разработчики показали, что можно делать крутые игры с привлекательной графикой и увлекательным геймплеем даже без огромного бюджета на разработку. Эта игра кажется день простой, но на деле оказывается, что здесь масса тонкостей, которые нужно знать. Например, у меня есть умение эпической редкости, которое притягивает противника ко мне крюком. Если научиться им попадать, то можно удивлять врагов своими возможностями и быстро их убивать. Таких вот моментов здесь очень много и очень круто, что игра приносит столько эмоций.