Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жестких дисков 2.5"/3.5"

2018-01-23, Автор - Айдар Габдулхаков; [70]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей интересными и многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами док станция для жестких дисков 2.5"/3.5", модель 6139U3. Устройство получило поддержку горячей замены, USB 3.0 интерфейс и прозрачный корпус. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Док-станция ORICO 6139U3
  • Кабель USB 3.0
  • Блок питания
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Интерфейс подключения - SATA
  • Поддержка жестких дисков: 3.5"/ 2.5"
  • Поддержка горячей замены
  • USB 3.0 разъем
  • Пассивная система охлаждения
  • Габариты: 14x17x8

Внешний вид

Благодаря своим компактным размерам устройство можно установить на любое удобное для вас место. К сборке и к качеству материалов никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.

Корпус выполнен из прозрачного пластика, а на передней грани можно увидеть название компании ORICO.

На верхней части устройства расположился открытый отсек для установки жестких дисков 2.5"/3.5".

На одной из граней обосновались USB 3.0 и разъем для питания. Здесь же находится кнопка управления питанием.

На нижней части док-станции находятся специальные силиконовые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.

Порадовало то, что устройство поддерживает 2.5 и 3.5 дюймовые жесткие диски. Благодаря данному решению вы легко сможете переносить все необходимые файлы на свой, либо чужой компьютер или ноутбук. Кроме того, док-станция поддерживает горячую замену дисков. Ниже приведены замеры скорости передачи данных.

Итоги

Подведем итоги по док-станции для жестких дисков ORICO 6139U3. Устройство поддерживает 2.5 и 3.5 дюймовые жесткие диски с возможностью горячей замены. Благодаря использованию интерфейса USB 3.0 скорость передачи данных существенно отличается от обычных решений. Также из плюсов следует отметить наличие кнопки управления питанием устройства, что позволяет использовать дополнительный жесткий диск с важной информацией и включать его лишь при необходимости. Компактные габариты, привлекательная цена, качественная сборка и отличный дизайн, все это позволяет вписаться ORICO 6139U3 в интерьер любого рабочего места. Данное решение позволяет быстро, и в то же время надежно переносить всю необходимую информацию, будь то с ПК, или с ноутбука.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровняОбзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровня
Обзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская платаОбзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская плата
Обзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфонОбзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфон
Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель "Монреаль"
Обзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблокаОбзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблока
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor