Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей интересными и многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами док станция для жестких дисков 2.5"/3.5", модель 6139U3. Устройство получило поддержку горячей замены, USB 3.0 интерфейс и прозрачный корпус. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
- Док-станция ORICO 6139U3
- Кабель USB 3.0
- Блок питания
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Интерфейс подключения - SATA
- Поддержка жестких дисков: 3.5"/ 2.5"
- Поддержка горячей замены
- USB 3.0 разъем
- Пассивная система охлаждения
- Габариты: 14x17x8
Внешний видБлагодаря своим компактным размерам устройство можно установить на любое удобное для вас место. К сборке и к качеству материалов никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.
Корпус выполнен из прозрачного пластика, а на передней грани можно увидеть название компании ORICO.
На верхней части устройства расположился открытый отсек для установки жестких дисков 2.5"/3.5".
На одной из граней обосновались USB 3.0 и разъем для питания. Здесь же находится кнопка управления питанием.
На нижней части док-станции находятся специальные силиконовые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.
Порадовало то, что устройство поддерживает 2.5 и 3.5 дюймовые жесткие диски. Благодаря данному решению вы легко сможете переносить все необходимые файлы на свой, либо чужой компьютер или ноутбук. Кроме того, док-станция поддерживает горячую замену дисков. Ниже приведены замеры скорости передачи данных.