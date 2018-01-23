Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей интересными и многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами док станция для жестких дисков 2.5"/3.5", модель 6139U3. Устройство получило поддержку горячей замены, USB 3.0 интерфейс и прозрачный корпус. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Комплект поставки

Док-станция ORICO 6139U3

Кабель USB 3.0

Блок питания

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Интерфейс подключения - SATA

Поддержка жестких дисков: 3.5"/ 2.5"

Поддержка горячей замены

USB 3.0 разъем

Пассивная система охлаждения

Габариты: 14x17x8

Внешний вид

Благодаря своим компактным размерам устройство можно установить на любое удобное для вас место. К сборке и к качеству материалов никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.

Корпус выполнен из прозрачного пластика, а на передней грани можно увидеть название компании ORICO.

На верхней части устройства расположился открытый отсек для установки жестких дисков 2.5"/3.5".

На одной из граней обосновались USB 3.0 и разъем для питания. Здесь же находится кнопка управления питанием.

На нижней части док-станции находятся специальные силиконовые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.

Порадовало то, что устройство поддерживает 2.5 и 3.5 дюймовые жесткие диски. Благодаря данному решению вы легко сможете переносить все необходимые файлы на свой, либо чужой компьютер или ноутбук. Кроме того, док-станция поддерживает горячую замену дисков. Ниже приведены замеры скорости передачи данных.

Итоги

Подведем итоги по док-станции для жестких дисков ORICO 6139U3. Устройство поддерживает 2.5 и 3.5 дюймовые жесткие диски с возможностью горячей замены. Благодаря использованию интерфейса USB 3.0 скорость передачи данных существенно отличается от обычных решений. Также из плюсов следует отметить наличие кнопки управления питанием устройства, что позволяет использовать дополнительный жесткий диск с важной информацией и включать его лишь при необходимости. Компактные габариты, привлекательная цена, качественная сборка и отличный дизайн, все это позволяет вписаться ORICO 6139U3 в интерьер любого рабочего места. Данное решение позволяет быстро, и в то же время надежно переносить всю необходимую информацию, будь то с ПК, или с ноутбука.