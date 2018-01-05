Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция для HDD 2.5/3.5

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед вами док-станция для жестких дисков SATA 2.5" 3.5", модель 6618SUS3. Данное решение позволит получить быстрый доступ ко всем необходимым файлам на переносных накопителях. Благодаря своим компактным размерам и стильному дизайну, устройство отлично впишется в интерьер любого рабочего места. Давайте чуть ближе познакомимся с новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной док-станции. На момент написания обзора средняя стоимость на устройство составляло приблизительно 2650 рублей. В комплект поставки входят:
- Док-станция ORICO 6618SUS3
- USB-кабель
- e-SATA-кабель
- Блок питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- 2.5 " и 3.5 " HDD Док-Станция с USB и eSATA
- Чипсет: AsMedia 1053E
- Материал корпуса: ABS
- Поддержка 2.5 " HDD Емкостью до 1 ТБ
- Поддержка 3.5 " HDD Емкостью до 4 ТБ
- Поддержка Windows XP/Vista/7/8/Linux/других систем для USB3.0
- Внутренний интерфейс: SATA
- Внешний интерфейс: USB 3.0
Внешний видУстройство получило под свое управление компактные габариты в сочетании с качественными материалами. Устройство выполнено из пластика и к качеству сборки никаких нареканий не возникло. Черный цвет позволяет вписаться в интерьер любого места.
На боковых гранях устройства можно увидеть небольшой выступ на котором находится надпись компании ORICO.
На нижней части устройства обосновались резиновые ножки для предотвращения док-станции от скольжения.
На одной из граней расположились разъемы для подключения: e-SATA, USB 3.0 и питания.
На верхней части устройства находится слот для подключения жестких дисков. Для удобства пользования здесь находится специальная защитная крышка. Здесь же обосновалась кнопка вкл/выкл устройства и светодиодный индикатор режима работы.
Функционал и работаДля работы устройства нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Девайс может приступить к работе сразу же после подключения к ПК или ноутбуку.
Порадовало то, что разработчики добавили возможность подключаться к ПК не только при помощи USB 3.0, но и через разъем e-SATA.
Благодаря кнопке вкл/выкл вы можете не переживать о безопасном извлечении жесткого диска с док-станции, достаточно просто выключить устройство.
Согласитесь, что не всегда хочется открывать корпус ПК и устанавливать жесткий диск, чтобы перекачать те или иные данные с другого ПК. Док-станция от компании ORICO значительно упрощает всю эту процедуру и позволяет в считанные минуты произвести все необходимые действия. Скорость передачи данных на хорошем уровне, файлы перекачиваются очень быстро, что не может не порадовать. Другими словами вы получаете универсальное решение для работы.