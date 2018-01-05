Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция для HDD 2.5/3.5

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед вами док-станция для жестких дисков SATA 2.5" 3.5", модель 6618SUS3. Данное решение позволит получить быстрый доступ ко всем необходимым файлам на переносных накопителях. Благодаря своим компактным размерам и стильному дизайну, устройство отлично впишется в интерьер любого рабочего места. Давайте чуть ближе познакомимся с новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Док-станция ORICO 6618SUS3

USB-кабель

e-SATA-кабель

Блок питания

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной док-станции. На момент написания обзора средняя стоимость на устройство составляло приблизительно 2650 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

2.5 " и 3.5 " HDD Док-Станция с USB и eSATA

Чипсет: AsMedia 1053E

Материал корпуса: ABS

Поддержка 2.5 " HDD Емкостью до 1 ТБ

Поддержка 3.5 " HDD Емкостью до 4 ТБ

Поддержка Windows XP/Vista/7/8/Linux/других систем для USB3.0

Внутренний интерфейс: SATA

Внешний интерфейс: USB 3.0

Внешний вид

Устройство получило под свое управление компактные габариты в сочетании с качественными материалами. Устройство выполнено из пластика и к качеству сборки никаких нареканий не возникло. Черный цвет позволяет вписаться в интерьер любого места.

На боковых гранях устройства можно увидеть небольшой выступ на котором находится надпись компании ORICO.

На нижней части устройства обосновались резиновые ножки для предотвращения док-станции от скольжения.

На одной из граней расположились разъемы для подключения: e-SATA, USB 3.0 и питания.

На верхней части устройства находится слот для подключения жестких дисков. Для удобства пользования здесь находится специальная защитная крышка. Здесь же обосновалась кнопка вкл/выкл устройства и светодиодный индикатор режима работы.

Функционал и работа

Для работы устройства нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Девайс может приступить к работе сразу же после подключения к ПК или ноутбуку.

Порадовало то, что разработчики добавили возможность подключаться к ПК не только при помощи USB 3.0, но и через разъем e-SATA.

Благодаря кнопке вкл/выкл вы можете не переживать о безопасном извлечении жесткого диска с док-станции, достаточно просто выключить устройство.

Согласитесь, что не всегда хочется открывать корпус ПК и устанавливать жесткий диск, чтобы перекачать те или иные данные с другого ПК. Док-станция от компании ORICO значительно упрощает всю эту процедуру и позволяет в считанные минуты произвести все необходимые действия. Скорость передачи данных на хорошем уровне, файлы перекачиваются очень быстро, что не может не порадовать. Другими словами вы получаете универсальное решение для работы.

Итоги

Подведем итоги по док-станции ORICO 6618SUS3. Устройство получило под свое управление возможность работать с жесткими дисками SATA 2.5"/3.5". Данный девайс является идеальным решением для подключения к вашему ПК внутренние 2.5/3.5-дюймовые SATA HDD или SSD диски. Теперь не надо перезагружать или устанавливать дополнительные драйверы, и нет необходимости использовать какие-либо инструменты. Все очень просто, установил диск в док-станцию и сделал все необходимое. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, отличный дизайн, функционал и конечно же цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.