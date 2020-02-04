Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзя

Геймплей

Игра достаточно интересная и необычная — она позволяет наслаждаться крайне интересным игровым процессом, который на самом деле прост до безобразия. Это, с одной стороны, очень радует, ведь пользователь может не переживать о сложностях при изучении игровых механик. С другой стороны — грустно, что такие игры сейчас становятся наиболее популярными.

Улучшения

Игровой процесс «Охотник-убийца» довольно простой и понятный — вы играете за киллера, который должен изничтожать противников, убивая их своим оружием. Для уничтожения врагов, а их обычно сразу несколько, вам нужно нажать на них пальцем, после чего наш бравый солдат отправится в сторону бандита и нанесет ему смертельный удар. Здесь стоит отметить, что геймеру нужно нападать скрытно, то есть со спины, так как если враги заметят киллера, то нанесут ему несколько пулевых ранений. Конечно, мы выстаиваем от нескольких точных попаданий, но если вы хотите дожить до конца уровня, то лучше не нарываться сразу на нескольких врагов подряд. Но, к счастью, привыкнуть к геймплею очень легко и рано или поздно вы научитесь изничтожать врагов, чтобы они вас даже при этом не видели. А потом уже игра приобретет более интересный вид — пользователь сможет совершенно спокойно уничтожать любого противника и не получать урон.

Донат

В ходе прохождения уровней вы будете получать кристаллы, которые потом можно потратить на улучшение своего персонажа. Это достаточно интересный процесс, ведь за уровни дают не так уж много кристаллов, а улучшение стоит пять тысяч виртуальной валюты. Это мотивирует пользователя более активно играть, двигаться, просматривать рекламу и так далее. О ней мы поговорим немного позже. Кроме того, нужно понимать, что улучшение персонажа позволяет не просто изменить его внешний вид, но и получить море удовольствия от прибавки к характеристикам — у какого-то типа персонажей больше жизней, кто-то быстрее двигается, а у которого бонусы еще более приятные. Все это помогает пользователю получать море удовольствия и мотивирует играть больше, активнее, зарабатывать ресурсы для того, чтобы эти бонусы заполучить. Это действительно круто.

Итог

Естественно, без встроенных покупок не обошлось — разработчики предоставляют вам бесплатный продукт и хотят на нем заработать хоть как-то. Именно из-за этого разработчики довольно часто после прохождения уровня показывают пользователю рекламные ролики — они короткие и заканчиваются буквально через пару секунд. Также вы после прохождения уровня можете удвоить полученные ресурсы, если нажмете на клавишу просмотра видеоролика рекламного типа. И, конечно же, вы можете получить скины персонажа с различными бонусами за вполне короткие рекламные ролики — посмотрели и получили себе героя с более высокой скоростью передвижения. Это действительно круто. При желании, естественно, вы можете удалить рекламу, единожды заплатив за данную опцию. Однако лично я не вижу проблем с тем, чтобы посмотреть рекламу и получить за это бонусы — разработчики ведь тоже хотят есть.Игра максимально простая в плане игрового процесса и если вы надеетесь, что она удивит вас какими-то уникальными возможностями, то я вас сильно разочарую. Этого не будет, так как разработчики создавали казуальную игру и не планировали привлекать геймера трудностями. Здесь все просто — вы заходите в игру, проходите пару уровней буквально за минуту, после чего дальше занимаетесь своими делами. Ничего сложного, слишком долгого или хитрого здесь нет. Фанатам убивать время точно понравится.