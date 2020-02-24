Обзор Overdrive City. Стратегия в реальном времени

Геймплей

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая в корне отличается от всего того, что вы можете увидеть на рынке видеоигр. Разработчики показали достаточно качественный продукт с интересным сеттингом и тематикой, который выглядит предельно привлекательно. Советую попробовать обязательно, а сейчас расскажу, почему игра мне так понравилась.

Донат

Собственно, игровой процесс достаточно простой и понятный — игрок получает под свое управление некий завод по производству автомобилей и должен его постепенно развивать. Для этого используются совершенно стандартные механики с покупкой апгрейда, чтобы потом получать больше денег и накопить на еще более дорогой апгрейд. Замкнутая цепочка получается, но игрокам это вполне подходит — у вас есть процесс прогресса, есть некие изменения на игровом поле, есть прирост денег, а большего игроки от данного жанра видеоигр и не требуют. Более того, все механики проработаны достаточно качественно и не напрягают игрока излишними трудностями — вы получаете весьма качественный контент на дисплее. Лично мне играть понравилось, весело задорно и нет вообще никаких сложных механик, которые могут вынудить игрока нервничать. В этом, собственно, тоже определенное преимущество игры.

Сеттинг

Естественно, в игре есть встроенные покупки, которые позволяют вам развиваться быстрее. Например, вы можете за реальные деньги купить виртуальную валюту и за нее улучшить здание. Либо же за реальные деньги вы можете улучшить здание моментально, не ожидая этого процесса несколько часов. Это и правда весьма круто, особенно если у вас мало времени и хочется быстренько все улучшить. С другой стороны, нужно понимать, что донат в таких играх не несет в себе какой-то пользы. Получается, за реальные деньги вы покупаете возможность не играть в бесплатную игру. Зачем тогда вообще ее загружать и играть, если потом вы будете платить за моментальные улучшения и выходить из игры? Это весьма интересный вопрос и я на самом деле никогда не понимал, почему люди донатят в таких играх, если тогда теряется вся суть игрового процесса. Мы же качаем игры, чтобы в них играть, а не наоборот.

Итог

Также стоит сказать, что разработчики порадовали весьма интересным сеттингом — тематика автомобилестроения крайне редко встречается в видеоиграх, так как обычно игрокам больше нравятся какие-то магические вещи, да и самим разработчикам игры куда проще реализовать свои идеи в тематике фэнтези или будущего. Здесь же мы получаем вполне реальный мир с реальными автомобилями, которые нужно строить, продавать и так далее. Это достаточно увлекательно и круто, так как фанатам современных автомобилей всегда будет, чем себя занять. Да и графика, честно говоря, тоже порадовала — нет ничего удивительного, но картинка яркая, сочная и привлекательная, сразу обращаешь внимание на яркие краски и прочие детали. Не могу сказать, что в графическом плане игра вызывает вау-эффект, но разработчики явно постарались выжать максимум из этого сеттинга.

Мне разработчики понравились внимание к деталям — они проработали буквально каждую мелочь, все игровые механики, экономику и процесс развития. Это очень круто и сразу видно, что разработчики умеют делать свое дело. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, так как у данной студии имеется весьма приличный арсенал похожи проектов в этом же сеттинге, которые построены на тех же механиках и тех же особенностях игрового процесса. Если вы любите игры с планомерным развитием, то обязательно попробуйте.