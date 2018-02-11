Обзор PNY The Family Car Charger. Автомобильная зарядная станция для всех пассажиров

Видео обзор

Частенько автовладельцы сталкиваются с проблемой нехватки USB-портов для зарядки мобильных устройств. Многие предпочитают приобретать дешевые китайские решения, где находится максимум два порта для зарядки, а как же пассажиры? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение данной проблемы. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании PNY, автомобильная зарядная станция от прикуривателя The Family Car Charger. Давайте чуть ближе познакомимся с новинкой.

Комплект поставки

Зарядное устройство The Family Car Charger

Крепление-зажим

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Порадовало то, что в комплектации отсутствуют какие-либо лишние элементы, которые бы повлияли на стоимость зарядной станции. В комплект поставки входят:

Особенности

4 USB-порта

Быстрая зарядка планшета и телефона одновременно

Универсальный USB-порт для широкого диапазона устройств

Гарантия 2 года

Выход постоянного тока 5 В при 5,8 А / 29 Вт

Вход постоянного тока 12-24 В

Длина кабеля - 180 см

Внешний вид

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Устройство полностью выполнено из качественного пластика с матовым покрытием, на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев.

Блок для подключения к автомобильному прикуривателю обзавелся светодиодным индикатором состояния работы и USB-разъемом, позволяющий заряжать мобильное устройство впереди сидящему пассажиру, либо водителю.

Порадовало то, что кабель устройства почти два метра и этого вполне достаточно для того, чтобы протянуть основной блок с USB-разъемами к задним пассажирам.

Благодаря специальному держателю вам не придется искать место куда установить устройство, достаточно закрепить зарядную станцию к заднему кармашку переднего сидения.

На одной из граней станции находится несъемный кабель.

На противоположной стороне обосновались сразу три разъема USB для зарядки устройств.

В целом дизайн устройства отлично впишется в интерьер любого автомобиля.

The Family Car Charger

Устройство получило под свое управление сразу 4 USB-порта. Выходное постоянное напряжение составляет 5 В при 1А + 4.8А /5.8А max. Этого вполне достаточно для того, чтобы заряжать одновременно сразу несколько гаджетов.

USB-порт на блоке для подключения к прикуривателю выдает напряжение в 5В/1А. Для стандартных смартфонов этого хватает, чтобы поддержать уровень заряда аккумулятора при необходимости, либо просто оставить на подзарядку.

Для тех, кто любит смотреть фильмы в дальних поездках через планшет, другими словами для задних пассажиров, отлично подойдут USB-разъемы на основном блоке, каждая из которых выдает постоянное напряжение в 5В/2.4А. Этого будет достаточно не только для того, чтобы поддерживать уровень заряда аккумулятора, но и одновременно заряжать его. Также следует отметить то, что вы можете заряжать одновременно несколько устройств и скорость заряда аккумулятора от этого меньше не станет.

Итоги

Согласитесь, что если вы любите путешествовать на своем автомобиле вместе со своей семьей, автомобильная зарядная станция The Family Car Charger станет идеальным помощников для всех членов семьи. Вы никогда не останетесь без заряда аккумулятора и сумеете на протяжении всей поездки наслаждаться просмотром любимых фильмов, клипов и т.д.Подведем итоги по автомобильной зарядной станции PNY The Family Car Charger. Благодаря своим компактным размерам и современному дизайну устройство отлично впишется в любое удобное для вас место в вашем автомобиле, и при этом не будет занимать много места. Благодаря длинному кабелю для питания вы можете провести основной блок с тремя USB-разъемами скрытно. Возможность быстро подзарядить свой гаджет и одновременно подключать к устройству сразу несколько девайсов, несомненно понравится большинству покупателей. За доступную цену вы получаете под свое управление действительно современную автомобильную зарядку, позволяющая постоянно оставаться в сети. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.