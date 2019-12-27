Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батлрояль

Геймплей

Если вы большой фанат современных мобильных игр и хотите получить от них море положительных эмоций, то выбор не очень уж и велик — действительно крупных релизов довольно мало, их можно посчитать по пальцам одной руки. Сегодня мы поговорим об игре, которая внимания точно заслуживает, ведь не зря же у нее миллионы фанатов по всему миру.

Управление

Собственно, игровой процесс PUBG Mobile от PUBG ничем не отличается, что не может не радовать преданных поклонников проекта. В начале каждого раунда вы летите на самолете и в определенный момент можете спрыгнуть на парашюте на остров. Вы сами решаете когда прыгать, куда лететь и так далее, так что процесс и правда интересный. Более того, по приземлении начинается процесс выживания — нужно искать оружие, собирать его, укомплектовывать дополнительными обвесами, а потом отправляться на войну. Стоит понимать, что радиус карты постепенно уменьшается и если вы остались за пределами этого радиуса, то вы получите довольно много урона. Дальше все решает только ваша собственная стратегия — можно бегать, стрелять и воевать, а можно выбрать подходящее место, спрятаться и просто ждать, пока там все друг друга перестреляют. На итоговый результат это никак не влияет.

Донат

Конечно, любой шутер, который создан для мобильного телефона, довольно неудобен в плане управления. Это естественное явление, так как пользователю для прицела нужен один палец, для передвижения палец второй руки, а еще же нужно и стрелять. Тем не менее авторы PUBG Mobile очень постарались сделать свой продукт более удобным для прохождения, наделив пользователя гибкой возможностью настраивать управление на дисплее. Вы можете перетаскивать клавиши, менять различные параметры чувствительности и все в таком духе — все эти настройки позволяют получить достаточно высокие уровень комфорта во время игры. Да, нужно понимать, что сенсорный дисплей никогда не сравнится с аппаратными элементами управления, но если вы все же фанат исключительно игры на дисплее, то это наиболее оптимальный вариант. Стрелять и бегать действительно удобно, а нам большего и не нужно.

Итог

Игра распространяется бесплатно, а значит в ней есть встроенные покупки — это уже аксиома рынка мобильных приложений. Конечно, здесь встроенные покупки тоже есть, они позволяют получить красивые декоративные элементы, но никак на игровой процесс не влияют. То есть, вы можете купить боевой пропуск продвинутый и с повышением уровня получать косметические предметы — различную одежду, скины для оружия и так далее. Это действительно увлекательно и мотивирует играть больше, сражаясь с опасными врагами. Однако если вы не хотите вкладывать деньги в игру, то тоже сможет воевать вполне спокойно — косметические предметы не дают преимущества в бою. Я бы даже сказал, что некоторые яркие предметы гардероба наоборот делают вас более заметным на поле боя, так что я бы не советовал брать очень яркие вещи или скины для оружия. Первая игра в году, которая не требует от вас вложения личных средств.

На рынке мобильных игр практически нет проектов, которые действительно заслуживали бы внимания настоящего геймера. Все же буквально каждый второй релиз является казуальной игрой с минимальным бюджетом, который выливается в тонну проблем и неинтересных решений. У данной игры таких проблем нет — это полноценный шутер с громадным онлайном, который дает возможность состязаться с врагами и получать от этого море положительных эмоций и радости. Еще и нет необходимости вкладывать личные деньги в донат.