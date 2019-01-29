Обзор Pacer. Следим за своим здоровьем

2019-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Pacer; [66]
Я длительное время избегал темы здоровья, так как думал, что двигаюсь вполне нормально и больше тратить время на прогулки или походы в спортивный зал нет смысла. Однако, потом я натолкнулся на очень интересную статью о том, что если человек мало двигается, мало ходит и постоянно сидит на одном месте, то помимо лишнего веса у него появляются масса других проблем со здоровьем. Проблем действительно очень много, они связаны как с сердцем, так и с легкими, и это все очень серьезно. Поинтересовавшись с профессионалами я узнал, что часовая прогулка в течение дня позволяет избавиться от целого перечня заболеваний и нормализовать состояние своего организма. Проблема лишь в том, чтобы заставить себя постоянно ходить в течение часа, особенно зимой, когда на улице холодно. Программа Pacer мне в этом помогла и я думаю, что вам она тоже подойдет по целому ряду параметров. Итак, давайте посмотрим на то, что она умеет.

Считаем шаги

Главная фишка данного приложения в том, что оно умеет считать ваши пройденные шаги. Это действительно мелочь, ведь на текущий момент буквально каждая вторая игра или программа это умеет, но на деле все эти цифры становятся настоящим мотиватором. Смотришь на свою активность за сегодняшний день и понимаешь, что ты сегодня прошел мало и нужно вставать и идти, иначе не будет нужного количества шагов. Все это реализовано в условно игровой форме, но на деле мотивации предостаточно — даже я в мороз встаю и отправляюсь на прогулку, если вижу, что прошел слишком мало. Кроме того, программа считает ваши потраченные калории и пройденное расстояние, а не только количество шагов. Лично мне более удобно измерять прогулки километрами, тогда понятнее, сколько ты прошел на самом деле. Но, тут уже каждый сам для себя решает, как ему следить за активностью в течение дня.

Лента активности

Этот момент для меня стал самым неожиданным — у приложения есть своя лента новостей, в которой каждый желающий может публиковать свои фотографии с прогулки или просто скриншоты из приложения с достижениями. Получается небольшое сообщество пользователей, которые постоянно чем-то делятся и вскоре тебе тоже захочется это делать, выкладывать свои достижения и фото с прогулок. Вроде ничего удивительного, но как-то тепло становится на душе лишь от мысли, что ты такой не один и есть еще тьма народу, кто тоже ходит на прогулки и получает от этого удовольствие.

Платная подписка

Абсолютно все разработчики хотят заработать на своих приложениях и я не вижу ничего плохого в этом. Конечно, иногда создатели программ просят какие-то немыслимые деньги за функции, которые должны быть изначально в бесплатной версии продукта. С этим приложением, к счастью, таких проблем нет — вы можете спокойно пользоваться всеми базовыми возможностями программы без покупки платной подписки, вам достаточно лишь не обращать внимание на небольшой рекламный баннер в нижней части экрана и все. Не думаю, что это большая проблема, тем более функции из платной подписки нужны лишь для тонкого анализа своей активности.

Итог

Программа мотивирует ходить на прогулки и улучшать состояние своего организма, этого уже предостаточно, чтобы продукт можно было советовать всем и каждому. Конечно, есть здесь определенные минусы, но все они перерываются достаточно понятным интерфейсом и продвинутым набором функций. Для определенной аудитории пользователей продукт просто идеален и мне очень понравилось ставить цели, а потом их достигать и хвастаться перед другими пользователями в ленте. Думаю, вам это тоже понравится.


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