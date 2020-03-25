Обзор Philips AC3829. Климатический комплекс 2 в 1 для вашего дома

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение, позволяющее удалить 99.97 процентов аллергенов и дышать в своем доме чистым воздухом, тем самым предотвратить риски заболеваний. Встречайте, перед вами новинка компании Philips, позволяющая эффективно распознавать и удалять бактерии, вирусы, очищая воздух. Перед вами климатический комплекс 2 в 1, модель AC3829.

Комплект поставки

Климатический комплекс Philips AC3829

Угольный фильтр

Фильтр NanoProtect серии 3

Фильтр предварительной очистки

Вращающийся увлажняющий фильтр

Документация

Устройство доступно в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Philips AC3829 поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Несмотря на свои габариты, Philips AC3829 сумеет вписаться в интерьер любой комнаты. Корпус выполнен из прочного пластика. Внешний вид современный и технологичный.

На лицевой части размещен информативный дисплей с подсвечиваемым контуром, который при необходимости можно отключить. Здесь отображается полная информация о работе устройства, в том числе и индикация уровня твердых частиц в помещении. Разработчики использовали датчик с технологией AeraSense, позволяющий точно определять даже незначительные изменения в составе воздуха и отслеживать содержание PM2.5 (твёрдые частицы размером менее 2,5 микрон – это смесь частиц пыли, сажи и т.д.) в режиме реального времени.

Помимо этого, следует отметить, что на дисплее также отображается и уровень содержания аллергенов в помещении (IAI) по шкале от 1 до 12.

На противоположной стороне находится крышка, используемая для забора воздуха.

Фильтр предварительной очистки

Фильтр NanoProtect серии 3

Угольный фильтр

Под ней находятся сразу три фильтра:

Благодаря простой и удобной конструкции установить и заменить группу фильтров сумеют даже самые неопытные пользователи.

Вкл/выкл

Блокировка от детей

Автоматический режим

Выбор скорости вентилятора

Настройка уровня влажности

Переключение режима индикации и подсветки

Вкл/выкл режима 2 в 1

Таймер/сброс

Сверху можно увидеть отверстия для выхода воздуха и панель управления с функциональными кнопками:

Другими словами, при помощи данной панели управления пользователи могут провести полную настройку устройства. Управлять климатическим комплексом можно и через специальное мобильное приложение, о котором мы поговорим чуть позже.

Снизу расположены четыре колесика, позволяющие перемещать устройство с одной точки комнаты в другую.

На одной из боковых граней находится съемный резервуар для воды.

Резервуар ставится на специальный поддон для воды.

На него устанавливается увлажняющий фильтр.

В итоге пользователь получает 4-х уровневую систему фильтрации, что позволяет не только увлажнять, но и эффективно очищать воздух от аллергенов, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещении. Рабочая область данного климатического комплекса составляет 37 м².

Стандартный

Особо точный режим задержания аллергенов

Ночной режим

Теперь о возможностях данного решения. Philips AC3829 может работать в трех автоматических режимах:

Скорость вентилятора будет работать на минимальных оборотах, что сводит уровень шума к минимуму и в то же время позволяет поддерживать устройству оптимальное качество воздуха. Благодаря наличию ночного режима, ваш сон будет крепким и здоровым.

Кроме того, можно включить режим 2 в 1. Это позволяет подобрать для себя оптимальный уровень для работы. Если в помещении сухой воздух, идеально подойдет режим «2 в 1», позволяющий увлажнить его и предотвратить дискомфорт. Всего четыре предустановленных настройки увлажнения: 40, 50, 60 процентов и максимум. После того, как вы выставите необходимый уровень, увлажнитель будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая данное значение. Согласитесь, очень удобно.

Clean Home +

Понравилось то, что в Philips AC3829 была использована технология NanoCloud, которая основана на гигиеничном процессе естественного испарения, что позволило получить максимально эффективное увлажнение воздуха. По заверению разработчиков подобное решение сниженает риск распространения бактерий на 99 процентов.Отдельно хочется остановиться на бесплатном приложении Clean Home +, позволяющий управлять климатическим комплексом с любой точки планеты и следить за количеством загрязняющих частиц в помещении, влажности и аллергенов. После установки приложения достаточно будет добавить Philips AC3829 в список устройств и подключить его к домашней Wi-Fi сети. Для этого необходимо переключить беспроводную сеть на частоту 2.4 ГГц.

Кроме того, вы можете полностью настраивать и управлять функциями устройства.

Благодаря специальному графику пользователям дается возможность просматривать историю данных о работе климатической установки, а чуть ниже можно увидеть рекомендации по оптимизации очистителя воздуха, что позволит создать в помещении комфортную атмосферу.

Благодаря приложению пользователь всегда будет знать, что пришло время заменить, либо очистить фильтр. Фильтр предварительной очистки достаточно будет промыть под струей воды каждые 360 часов. Остальные три фильтра прослужат до 4800 часов, после чего необходимо их заменить.

Есть возможность включить оповещения.

Создавайте расписание включения и выключения питания устройства, чтобы Philips AC3829 начинал работать лишь в установленное время. Если вы планируете приобрести сразу несколько климатических устройств, то каждому из них можно добавить свое название, к примеру: гостиная, спальня и т.д.

Тесты

Видео обзор

Если в вашем доме есть дети, то разработчики предусмотрели и это, добавив в данную климатическую систему специальную защиту, которая блокирует все кнопки управления устройства. Включить ее можно через мобильное приложение или панель управления на самом устройстве.Начнем с того, что максимальный уровень шума во время работы не превышает 50 дБ. Следует учитывать то, что климатическая система редко будет работать на максимальной скорости. В целом работает Philips AC3829 очень тихо, особенно в ночном режиме.Касаемо экономичности и энергоэффективности, энергопотребление Philips AC3829 составляет менее 1 кВт*ч в день, что никак не отразится на увеличении расходов пользователя. Тратиться придется лишь на замену фильтров, срок службы которых составляет 4600 часов. Если использовать устройство каждый день по 12 часов, то фильтра необходимо будет менять один раз в год. Вряд ли это ударит по карману покупателей. К примеру, фильтр HEPA NanoProtect обойдется приблизительно 2700 рублей.Воду мы использовали обычную, из-под крана. Полной заливки нам хватило приблизительно на неделю. Тестирования проводились в помещении площадью в 27 кв.м. Замеры проводились при работающей системе отопления. При первом включении устройство показало сухость в помещении и спустя короткий промежуток времени успешно нормализовал влажность до выставленной нормы. Ощущалось это при переходе с соседней комнаты в ту, где была установлена климатическая система Philips AC3829.По личному опыту можем сказать, что в данном помещении была решена проблема с сухим воздухом и устранению мелких частиц с воздуха. Если вы никак не можете определиться с выбором режима, то начните с автоматического, после чего в приложении начнут появляться рекомендации, которые необходимо будет выполнить.

Итоги

Особенности

Назначение прибора: очистка воздуха / увлажнение

Обслуживаемая площадь: 37 кв.м

Тип увлажнителя: традиционный

Расход воды: 600 мл/ч

Гигростат

Производительность очистки воздуха (CADR): 310 куб.м/ч

Контроль чистоты воздуха

Фильтры предварительной очистки, водяной

Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения

Установка: напольная

Функция блокировки от детей

Управление: электронное, дисплей, таймер

Максимальное время установки таймера: 12 ч

Управление со смартфона

Wi-Fi

Индикация загрязнения фильтра, влажности(%)

Подводя итоги по климатическому комплексу 2-в-1 Philips AC3829 - перед нами идеальное решение для того, чтобы создать в своем доме атмосферу с чистым воздухом и удалить из него практически все аллергены. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и достойно внимания покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, легкость в обслуживании, качественные сборка и используемые материалы, возможность удаленно отслеживать и управлять всеми функциями при помощи мобильного приложения. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Возможно, кого-то может спугнуть относительно высокая цена, но не стоит забывать о том, что на своем здоровье и здоровье близких лучше не экономить.