Обзор Playme HS-6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика

Видео обзор

Представляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство является незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами модель HS-6000. Давайте детальней изучим данную новинку.

Playme HS-6000 является старшей моделью в данной линейке и идеально сумеет вписаться в интерьер любого места благодаря своему стильному дизайну и относительно компактным габаритам. На передней панели находятся световые индикаторы состояния работы.

Снизу размещен распылитель и специальный сенсор, позволяющий существенно оптимизировать расход дезинфицирующей жидкости.

В отличии от модели HS-3000, Playme HS-6000 необходимо подвесить на стену. На тыльной стороне корпуса размещен кабель для питания от сети 220 В, кнопка вкл/выкл устройства и барабан регулировки дозы распыления. То есть пользователю дается возможность заранее выставить дозировку распыления антисептика.

Здесь же находится съемная крышка для обслуживания бака. Емкость бака составляет 1500 мл.

Помимо всего этого под барабаном регулировки дозы распылителя есть специальный разъем для подключения стерилизатора к системе контрольной двери. Другими словами, данный девайс поддерживает функцию управления открытием двери в помещении. Дверь будет закрыта до тех пор, пока не сработает стерилизатор для рук. Данная функция отлично показывает себя в специальных местах: операционные и лаборатории на фармацевтических заводах. Принцип работы весьма прост. После срабатывания стерилизатора прибор будет подавать сигнал для открытия двери, которая будет открыта на протяжении 6 секунд, после чего она автоматически закроется.

Итоги

Сверху расположена открывающаяся крышка для заливки дезинфицирующего средства. Понравилось то, что под ней находится специальный фильтр, позволяющий предотвратить попадание в бак посторонних частиц.Подводя итоги по бесконтактному диспенсеру Playme HS-6000, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного общества. Данный девайс идеально подойдет для размещения в местах большого скопления людей. Данная модель может похвастаться своим стильным дизайном, качественными материалами, сборкой и конечно же приемлемой ценой. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.