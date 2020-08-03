Обзор Playme HS-801. Бесконтактный диспенсер для антисептика

Представляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство является незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами модель HS-801. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Модель Playme HS-801 отличается от HS-500 лишь тем, что на передней панели нет декоративной вставки и сюда же вынесено окошко для контроля уровня антисептика в баке устройства.

Внутри также размещен бак емкостью в 1000 мл и работает устройство от батареек типа С, либо от сети 220 В.

Для работы девайс также необходимо подвешивать на стену.

Итоги

Подводя итоги по бесконтактному диспенсеру Playme HS-801, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного общества. Данный девайс идеально подойдет для размещения в местах большого скопления людей. Данная модель может похвастаться своим стильным дизайном, качественными материалами, сборкой и конечно же приемлемой ценой. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы Playme HS-801
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