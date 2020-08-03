Обзор Playme HS-901. Бесконтактный диспенсер для антисептика

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Представляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство является незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами модель HS-901. Давайте детальней изучим данную новинку.

Playme HS-901 отличается от других моделей своим компактным размером и совершенным дизайном.

Большую часть корпуса занимает бак для заливки антисептика емкостью 600 мл.

Верхняя крышка также фиксируется за счет простого замка и открывается при помощи специального ключа, который можно найти в комплекте с устройством.

Спереди можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.

Снизу размещен сенсор и распылитель.

Здесь же находится переключатель вкл/выкл устройства и отсек для четырех батареек типа AA. Данная модель, в отличии от старших версий, не получила возможность работать от сети 220 В.

Итоги

На тыльной стороне корпуса находится съемная площадка для подвешивания на стену.Подводя итоги по бесконтактному диспенсеру Playme HS-901, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного общества. Данный девайс идеально подойдет для размещения в местах большого скопления людей. Данная модель может похвастаться своим стильным дизайном, качественными материалами, сборкой и конечно же приемлемой ценой. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.