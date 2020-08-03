Обзор Playme HS-901. Бесконтактный диспенсер для антисептика

Представляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство является незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами модель HS-901. Давайте детальней изучим данную новинку.
Видео обзор
Playme HS-901 отличается от других моделей своим компактным размером и совершенным дизайном.
Большую часть корпуса занимает бак для заливки антисептика емкостью 600 мл.
Верхняя крышка также фиксируется за счет простого замка и открывается при помощи специального ключа, который можно найти в комплекте с устройством.
Спереди можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.
Снизу размещен сенсор и распылитель.
Здесь же находится переключатель вкл/выкл устройства и отсек для четырех батареек типа AA. Данная модель, в отличии от старших версий, не получила возможность работать от сети 220 В.
На тыльной стороне корпуса находится съемная площадка для подвешивания на стену.
Итоги
Подводя итоги по бесконтактному диспенсеру Playme HS-901, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного общества. Данный девайс идеально подойдет для размещения в местах большого скопления людей. Данная модель может похвастаться своим стильным дизайном, качественными материалами, сборкой и конечно же приемлемой ценой. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.