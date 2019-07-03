Обзор Polutopia. Достойно

Графика

Мне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставляет смотреть на яркую графику совсем под другим углом. Для многих пользователей, которые не особо любят тяжелые проекты, это даст возможность без труда наслаждаться виртуальными баталиями и не знать проблем с графикой или настройками. Давайте посмотрим, почему этот проект настолько привлекательно реализован.

Геймплей

Картинка в игре достаточно привлекательная, хотя в ней нет ничего удивительного. Ваш персонаж состоит из нескольких полигонов и довольно простенько смотрится, но все спасают яркие цвета и добродушная атмосфера. Разработчики явно были скованы в средствах и не могли позволить себе нечто действительно дорогое и современное, так что было принято решение использовать свои собственные силы по максимуму. В итоге графика получилась неплохой — картинка яркая, сочная и привлекательная, а то, что нет реалистичности, никого не смущает. Особенно мне понравились анимации — они максимально простые и понятные для обычного пользователя, который не хочет разбираться в сложных механиках. Хочется сказать, что картинка данной игры является ярким примером того, что не обязательно делать невероятную реалистичность. Достаточно нарисовать приятную графику, чтобы геймерам понравилось.

Мультиплеер

Игровой процесс достаточно простой, но это играет игре лишь на руку. У геймера есть виртуальный персонаж, который может передвигаться по карте, выбирая подходящий квадрат, плюс есть возможность заниматься охотой, рыбалкой, рубить деревья и все в таком духе. Для выполнения этих задач вам нужно сначала прокачать навык в специальной ветке — за это нужно заплатить звездами. Естественно, звезд всегда не хватает и вам нужно выбирать, какой навык открыть первым, чтобы правильно развиваться и получать удовольствие от игрового процесса. Далеко не у всех это получается — если развивать каждую ветку планомерно, то стать профи в каком-то из занятий у вас просто не получится, нужно более рационально распределять средства. Это вынуждает игрока думать наперед, оценивать ситуацию, присматриваться к локации и так далее. В целом, игровой процесс довольно интересен.

Итог

Стоит сразу отметить, что разработчики отказались от стандартной формы доната и решили требовать от игроков денег немного иным путем. Они открывают доступ к мультиплееру только в том случае, если вы потратите деньги на покупку одного заблокированного персонажа. То есть, если вы не купите закрытого героя, то вас банально не пустит в мультиплеер даже посмотреть на качество сетевого кода, не говоря уже о каких-то более продвинутых моментах. С другой стороны, игровой процесс с реальными людьми оказался даже более скучным и однообразным, чем я ожидал — геймеры делают гораздо больше ошибок, чем искусственный интеллект, а значит играть далеко не всегда интересно. И это проблема, так как не все хотят тратить деньги на скучный мультиплеер, но и посмотреть на его функции без вложения реальных денег не получится.

Могу с уверенностью сказать, что Polutopia мне скорее понравилась, чем нет. У разработчиков довольно много разнообразных хитростей, которые позволили проекту при довольно скудном бюджете работать хорошо и увлекать геймера, а большего мы и не просим. Простенькие механики, удобное и понятное управление, отсутствие ненужных элементов, нет необходимости вкладывать деньги, чтобы получать удовольствие от геймплея. Достаточно просто разобраться в механиках и потренироваться.