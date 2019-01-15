Обзор Potion Punch. Готовим странные напитки

2019-01-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Potion Punch; [97]
Крайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно как-то себя развлечь и поднять настроение во время переездов или путешествий на работу. Некоторые игры требуют подключения к интернету, что не всегда удобно, плюс батарея садится намного быстрее. Некоторые проекты просто сами по себе скучные и не особо интересные, так что вам просто будет надоедать делать одно и то же самое. Игра Potion Punch в этом плане мне очень понравилась, так как она весьма необычно реализована и требует от вас определенной скорости реакции и навыков. Кому-то будет интересно посмотреть на то, как можно приготовить вкусный коктейль из жёлтой жидкости и жареной ящерицы, кому-то — нет. В любом случае, я настоятельно рекомендую ознакомиться с продуктом, ведь он действительно интересно реализован и проходить уровни здесь весело. Итак, давайте готовить напитки!

Геймплей

Игровой процесс построен на раздачи напитков посетителям бара. Вы должны использовать для этого чашу и три типа жидкости — красную, желтую и синюю. Кроме того, у вас будут добавляться дополнительные элементы вроде змей, которые нужно добавлять в коктейль, либо ящериц, которых нужно жарить и подавать как закуску. Подобных дополнений будет довольно много и вам нужно их постоянно контролировать — нельзя смешать неподходящие напитки, нельзя дать гостю, который пришел за ящерицей, коктейль со змеей и так далее. То есть, нужно постоянно думать над своими действиями и постепенно продвигаться по уровням, выполняя разнообразные задания. Думаю, это будет весело, учитывая, что с каждым уровнем сложность прохождения повышается и вам будет все сложнее и сложнее пройти очередной этап. Зато намного лучше начинает работать реакция и вы намного быстрее думаете головой.

Сложность уровней

Дело в том, что разработчики решили усложнить вам задачу и постепенно повышать сложность прохождения. Например, на первом уровне у нас всего три клиента и они приходят постепенно — одного обслужили и тут второй заходит. В случае с пятым уровнем у нас уже заметно больше клиентов, которые приходят сразу по двое-трое. Это значит, что вам нужно быстро сделать напитки, пожарить закуску и мгновенно принимать решения, ведь если долго не выдавать заказ, то клиент уйдет недовольным. Это делает игру более активной и вам нужно будет постоянно двигаться, мыслить и нажимать по дисплею.

Донат

К моему удивлению, заметить в игре каких-то проблем со встроенными покупками я не смог. Это весьма удивительно, ведь продукт построен на условно бесплатной модели монетизации и я как-то думал, что здесь будет масса доната на каждом шагу. Однако, разработчик иногда, и очень редко, показывает нам рекламные вставки, плюс дает возможность за реальные деньги удвоить получение ресурсов. Это приятный бонус, я согласен, и он поможет улучшать нашу экипировку, но это не стоит того, чтобы тратить свои личные деньги. Это вообще не та игра, в которой нужно отдавать деньги за донат.

Итог

Очень интересная и необычная игра, которая позволит вам немного отвлечься от привычных проектов. Здесь совсем не так реализован игровой процесс, как в других играх из этого же жанра, плюс сеттинг выглядит совершенно иначе, он более продуманный, увлекательный. И, что самое приятное, донатить реальные деньги совершенно не стоит, так как вы можете спокойно играть и без этого — просто проводите время в игре, учитесь, тренируйтесь и все у вас получится. Думаю, игра вам точно понравится, без всяких сомнений. Особенно если немного потренироваться и привыкнуть к геймплею.


Комментарии:
Подборка лучших умных часов...
Подборка лучших умных часовУмные часы на сегодняшний день являются популярным и востребованным аксессуаром современного человека. Бл...
Redmi Note 7 был распродан за несколько ...
Redmi Note 7 был распродан за несколько Вчера представители Xiaomi заявили, что компания готова выпустить 1 миллион единиц Redmi Note 7 к концу я...
In Win 928 поражает своими размерами...
In Win 928 поражает своими размерамиОфициально представлен новый компьютерный корпус In Win 928 формата Super Tower. Это настолько громадная ...
Galaxy S10 получит много оперативной пам...
Galaxy S10 получит много оперативной памВ сети появилось множество якобы слитых данных о смартфоне Galaxy S10. Пока что говорить с уверенностью, ...
PowerColor показала новые станции...
PowerColor показала новые станцииДлительное время пользователи обсуждают то, что современные ноутбуки удобны для работы, но у них недостат...
Samsung Bot Retail заменит продавцов...
Samsung Bot Retail заменит продавцовМы пристально следим за выставкой CES 2019 и видели массу интересных новинок, но Samsung Bot Retail — сов...
Комплект оперативной памяти G.SKILL Trid...
Комплект оперативной памяти G.SKILL TridG.SKILL объявил о выпуске нового комплекта оперативной памяти DDR4 из семейства TridentZ RGB с подсветкой...
Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV выгля...
Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV выгляОфициально представлен совершенно новый цифровой проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV, который поз...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy J8 (2018) 32GBОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy J8 (2018) 32GB
Обзор Thermaltake Level 20 XT Cube CA-1L1-00F1WN-00. Эффектный корпус со стенками из стеклаОбзор Thermaltake Level 20 XT Cube CA-1L1-00F1WN-00. Эффектный корпус со стенками из стекла
Обзор netis PE6109H и netis PE6105. Недорогие PoE-коммутаторыОбзор netis PE6109H и netis PE6105. Недорогие PoE-коммутаторы
Обзор Digma DCB-100. Автомобильное пуско-зарядное устройствоОбзор Digma DCB-100. Автомобильное пуско-зарядное устройство
Обзор плюсов и минусов смартфона Sony Xperia XA2 Plus 32GBОбзор плюсов и минусов смартфона Sony Xperia XA2 Plus 32GB
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы...
Обзор Potion Punch. Готовим странные нап...
Обзор Potion Punch. Готовим странные напКрайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно ка...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341Мы привыкли к тому, что компания MSI выпускает исключительно игровые решения — мониторы, клавиатуры, мышк...
Обзор Almost Hero. Лучший кликер...
Обзор Almost Hero. Лучший кликерБольшинство современных кликеров построены на основе довольно простых механик, которые очень быстро приед...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27g...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gИгровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой пр...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. На выставке CES 2019 показали массу интересных решений — ноутбуков для геймеров, здоровенных мониторов ил...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus В последнее время игровых ноутбуков стало очень много, даже слишком — буквально каждый день можно писать ...
Обзор Cat Gunner. Воюем за котиков...
Обзор Cat Gunner. Воюем за котиковБольшинство казуальных игр копируют друг-друга, чтобы иметь больше шансов на успешные продажи встроенных ...
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OКомпания Samsung, которая когда-то очень давно была одной из лидеров на рынке ноутбуков, вдруг взяла и пр...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегах...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегахВ последнее время проектов про выживание стало очень много — буквально каждый третий релиз предоставляет ...
Предварительный обзор ASUS Chromebook Ta...
Предварительный обзор ASUS Chromebook TaРынок планшетных компьютеров на текущий момент находится в стадии застоя — крупные бренды перестали работ...
Обзор Pigeon POP. Атака голубей...
Обзор Pigeon POP. Атака голубейКазуальные игры это всегда крайне тонкая тема, которая требует от разработчика каких-то вложений. Не обяз...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor