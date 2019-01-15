Обзор Potion Punch. Готовим странные напитки

Крайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно как-то себя развлечь и поднять настроение во время переездов или путешествий на работу. Некоторые игры требуют подключения к интернету, что не всегда удобно, плюс батарея садится намного быстрее. Некоторые проекты просто сами по себе скучные и не особо интересные, так что вам просто будет надоедать делать одно и то же самое. Игра Potion Punch в этом плане мне очень понравилась, так как она весьма необычно реализована и требует от вас определенной скорости реакции и навыков. Кому-то будет интересно посмотреть на то, как можно приготовить вкусный коктейль из жёлтой жидкости и жареной ящерицы, кому-то — нет. В любом случае, я настоятельно рекомендую ознакомиться с продуктом, ведь он действительно интересно реализован и проходить уровни здесь весело. Итак, давайте готовить напитки!

Геймплей

Игровой процесс построен на раздачи напитков посетителям бара. Вы должны использовать для этого чашу и три типа жидкости — красную, желтую и синюю. Кроме того, у вас будут добавляться дополнительные элементы вроде змей, которые нужно добавлять в коктейль, либо ящериц, которых нужно жарить и подавать как закуску. Подобных дополнений будет довольно много и вам нужно их постоянно контролировать — нельзя смешать неподходящие напитки, нельзя дать гостю, который пришел за ящерицей, коктейль со змеей и так далее. То есть, нужно постоянно думать над своими действиями и постепенно продвигаться по уровням, выполняя разнообразные задания. Думаю, это будет весело, учитывая, что с каждым уровнем сложность прохождения повышается и вам будет все сложнее и сложнее пройти очередной этап. Зато намного лучше начинает работать реакция и вы намного быстрее думаете головой.

Сложность уровней

Дело в том, что разработчики решили усложнить вам задачу и постепенно повышать сложность прохождения. Например, на первом уровне у нас всего три клиента и они приходят постепенно — одного обслужили и тут второй заходит. В случае с пятым уровнем у нас уже заметно больше клиентов, которые приходят сразу по двое-трое. Это значит, что вам нужно быстро сделать напитки, пожарить закуску и мгновенно принимать решения, ведь если долго не выдавать заказ, то клиент уйдет недовольным. Это делает игру более активной и вам нужно будет постоянно двигаться, мыслить и нажимать по дисплею.

Донат

К моему удивлению, заметить в игре каких-то проблем со встроенными покупками я не смог. Это весьма удивительно, ведь продукт построен на условно бесплатной модели монетизации и я как-то думал, что здесь будет масса доната на каждом шагу. Однако, разработчик иногда, и очень редко, показывает нам рекламные вставки, плюс дает возможность за реальные деньги удвоить получение ресурсов. Это приятный бонус, я согласен, и он поможет улучшать нашу экипировку, но это не стоит того, чтобы тратить свои личные деньги. Это вообще не та игра, в которой нужно отдавать деньги за донат.

Итог

Очень интересная и необычная игра, которая позволит вам немного отвлечься от привычных проектов. Здесь совсем не так реализован игровой процесс, как в других играх из этого же жанра, плюс сеттинг выглядит совершенно иначе, он более продуманный, увлекательный. И, что самое приятное, донатить реальные деньги совершенно не стоит, так как вы можете спокойно играть и без этого — просто проводите время в игре, учитесь, тренируйтесь и все у вас получится. Думаю, игра вам точно понравится, без всяких сомнений. Особенно если немного потренироваться и привыкнуть к геймплею.