Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче

Вы живете в частном доме и имеете немалую площадь, на которой растет газон? Кажется, пришло время обзавестись надежным помощником, который сэкономит как минимум несколько дней в месяц за его уходом. Встречайте, перед вами робот-газонокосилка, модель Robomow RS625. Данное решение предназначено для работы на участках до 2500 м2. Давайте детальней изучим эту новинку.

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Комплект поставки и характеристики

Высота стрижки: 20-80 мм

Площадь обработки: до 2500 кв.м.

Ширина кошения: 56 см.

Уклон: до 36%

Двигатели кошения: 400 Вт

Среднее время работы: 55-70 мин.

Уровень шума: 69 дБ при полной мощности

Вес: 20 кг.

Датчик дождя

Модульная конструкция

Кошение краев

Плавающая режущая система

Приложение для дистанционного управления

Обрезиненные колеса

Гарантия: 3 года

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Как нам кажется, данное решение идеально подойдет даже для самых капризных пользователей:

Robomow RS625

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус Robomow RS625 выполнен из прочного пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сразу же хочется начать с преимуществ. Robomow RS625 имеет большую ширину реза, что позволило существенно увеличить скорость кошения и измельчения. Ширина кошения составляет 56 см, и сюда необходимо добавить полный охват кромок газона. Пользователям дается возможность регулировать высоту оставляемой травы от 2 до 8 см.

Кроме того, Robomow RS625 обзавелся мощным аккумулятором емкостью 4.5 Ач и выдает напряжение 26 В. Другими словами, разработчикам удалось увеличить количество циклов полного заряда аккумулятор до 2000. Поверьте, этого хватает на длительный срок работ.

Продуманная конструкция и внушительные габариты позволили добавить в устройство сразу два трехлепестковых ножа для мульчирования травы. Скорость вращения достигает до 4000 об./мин. Таких показателей удалось добиться за счет двух бесколлекторных двигателей мощность каждой из которых составляет 200 Вт. Следует отметить, что они оснащены датчиком температуры, тем самым защитив их от перегрева. Хочется открыть небольшой секрет касаемо ножей. Не спешите менять их на новые после того, как они затупятся. Благодаря тому, что ножи крутятся в разных направлениях, достаточно просто поменять их местами, что позволяет работать другим краям лезвий.

Перед началом работ необходимо по периметру участка с газоном проложить по земле сигнальный провод. Это позволит роботу не выезжать за пределы обозначенной зоны. Концы провода подсоединяются к базовой станции, которая подает питание для зарядки аппарата. Следует отметить, что через определенное время вы и вовсе забудете про этот провод, так как он скроется в газоне. Данный провод также необходим для того, чтобы робот-газонокосилка, при остаточном заряде менее 26 процентов, успешно вернулся по ним на базу для подзарядки.

Порадовало то, что кабеля для прокладки периметра более чем достаточно. Его длина составляет в общей сложности 350 метров. Провод фиксируется на специальные пластиковые колышки, которые забиваются в землю. Следует отметить, что если ваш участок для работ превышает 25 соток, либо имеет сложную форму, то данного количества колышек и длины провода может не хватить. Не выкидывайте специальный картонный шаблон, он вам еще может пригодиться для создания дополнительных зон. В целом Robomow RS625 полностью справился со всеми поставленными задачами.

Нужно помнить, что если на вашем участке присутствуют кустарники, деревья и другие декоративные элементы, то обязательно огородите их кабелем, тем самым создав небольшие островки безопасности, чтобы робот обходил их стороной. Понравилось то, что в Robomow RS625, на переднем бампере, есть специальный датчик, позволяющий различать жесткие объекты высотой свыше 12-15 см.

Для удобства пользователей в комплектации с устройством есть стационарный пульт управления, который желательно установить в доме, а саму станцию расположить на ровном месте, чтобы к нему была возможность подвести кабель для питания, и робот мог спокойно заехать к ней для подзарядки.

Зафиксировать базу можно при помощи специальных металлических стержней, которые также находятся в комплекте поставки.

Помимо этого, разработчики дополнили комплект поставки инструкцией аж на 11 языках и русский язык есть в этом списке. Да и меню робота полностью русифицировано.

После первого запуска робот-газонокосилка начинает осваивать периметр. После изучения робот встанет на зарядку. При двухчасовой зарядке Robomow RS625 может проработать приблизительно один час. Для небольших участков этого более чем достаточно, чтобы на одной зарядке полностью прокосить весь газон. Однако если площадь участка составляет больше 10, 20 и выше соток, то роботу потребуется несколько циклов подзарядки для того, чтобы завершить всю работу. Радует то, что вам не обязательно наблюдать за процессом работы, ведь пользователям дается возможность запрограммировать устройство на автоматическое включение в любое время дня недели, и даже дождь не помешает ему выполнить свою работу на отлично.

Касаемо работы самой косилки следует отметить, что Robomow RS625 движется по определенному алгоритму, что позволяет роботу постепенно охватывать всю площадь размеченного участка. Данный робот может изменять свою скорость движения в зависимости от нагрузки. Если робот заезжает на участок с высокой травой, то начинает двигаться медленнее, что позволяет не снижать качество кошения.

Разработчики не позабыли и о безопасности робота-газонокосилки. Если косилку немного приподнять, либо наклонить, то ножи сразу же перестают вращаться. При столкновении бампера с препятствием ножи также останавливаются, после чего Robomow RS625 начнет отъезжать назад и менять свое направление движения.

Пользователям понравится то, как робот измельчает траву. Скошенная трава, перед тем как падать на газон, циркулируется в области вращения самих ножей. Это позволяет равномерно распределяться траве по все площади и не портить внешний вид газона.

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики добавили возможность управлять роботом при помощи специального ПО, установив его предварительно на ваш смартфон. Благодаря простому и понятному интерфейсу разобраться в работе приложения сумеют даже самые неопытные пользователи. Приложение позволяет вручную управлять роботом-газонокосилкой и произвести скос травы в тех участках, где Robomow RS625 не удалось проехать и докосить эти проблемные зоны.

Итоги

Подводя итоги по роботу-газонокосилке Robomow RS625, следует отметить, что перед нами действительно идеальный помощник для того, чтобы газон на вашем участке был ровным и красивым. Пользователи сумеют существенно сэкономить свое время и отдохнуть, пока робот будет выполнять свою работу. Что касается стоимости, на момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 156 000 рублей. Стоит ли оно того? Если вы хотите действительно избавить себя от многих проблем, которые связаны с уходом вашего газона, то конечно же стоит. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, мощный аккумулятор, отличный функционал, возможность управлять через приложение, хорошая комплектация. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, Robomow RS625 полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.