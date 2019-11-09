Обзор SINBO SBS 4449S. Напольные весы с нагрузкой до 180 кг

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SINBO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами электронные напольные весы SINBO SBS 4449S.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сами весы и документацию. На момент написания обзора стоимость устройства составляла приблизительно 600 рублей.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактные, стильные напольные весы, которые придутся по душе даже самым капризным пользователям. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Платформа весов выполнена из закаленного стекла, на котором изображен интересный рисунок, позволяющий вписаться устройству в интерьер любой комнаты.

Верхнюю центральную часть занимает небольшой ЖК-дисплей. Отображаемая информация отлично читается.

Снизу корпус из прочного пластика, который скрывает тензометрический высокоточный датчик. Здесь же находится защищенный отсек под батарейку типа CR2032. Чуть выше находится кнопка переключения единиц измерения: кг, фунты и стоун.

Для работы устройства достаточно установить питание и выбрать единицу измерения, после чего установить весы на ровную поверхность. Останется лишь встать на весы и дождаться результатов. Весы автоматически включатся после прикосновения ногой к корпусу. Понравилось то, что максимальная нагрузка на весы составляет 180 кг.

Итоги

Особенности

Тип: электронные

Максимальная нагрузка: 180 кг

Цена деления: 100 г

Измерения: кг, фнт, ст

Автоматическое вкл/откл

Индикатор перегрузки

Материал платформы: закаленное стекло

Цвет: рисунок/цветы

Гарантия: 12 месяцев

Подводя итоги по напольным весам SINBO SBS 4449S, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы следить за состоянием своего веса в домашних условиях. Благодаря автоматическому отключению весов заряда одной батарейки хватит на длительный период пользования. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, максимальная нагрузка 180 кг, поддержка сразу трех единиц измерения и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.