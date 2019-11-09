Обзор SINBO SBS 4449S. Напольные весы с нагрузкой до 180 кг

2019-11-09, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SINBO SBS 4449S; [138]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SINBO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами электронные напольные весы SINBO SBS 4449S.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сами весы и документацию. На момент написания обзора стоимость устройства составляла приблизительно 600 рублей.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактные, стильные напольные весы, которые придутся по душе даже самым капризным пользователям. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Платформа весов выполнена из закаленного стекла, на котором изображен интересный рисунок, позволяющий вписаться устройству в интерьер любой комнаты.

Верхнюю центральную часть занимает небольшой ЖК-дисплей. Отображаемая информация отлично читается.

Снизу корпус из прочного пластика, который скрывает тензометрический высокоточный датчик. Здесь же находится защищенный отсек под батарейку типа CR2032. Чуть выше находится кнопка переключения единиц измерения: кг, фунты и стоун.

Для работы устройства достаточно установить питание и выбрать единицу измерения, после чего установить весы на ровную поверхность. Останется лишь встать на весы и дождаться результатов. Весы автоматически включатся после прикосновения ногой к корпусу. Понравилось то, что максимальная нагрузка на весы составляет 180 кг.

Итоги

Подводя итоги по напольным весам SINBO SBS 4449S, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы следить за состоянием своего веса в домашних условиях. Благодаря автоматическому отключению весов заряда одной батарейки хватит на длительный период пользования. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, максимальная нагрузка 180 кг, поддержка сразу трех единиц измерения и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: электронные
  • Максимальная нагрузка: 180 кг
  • Цена деления: 100 г
  • Измерения: кг, фнт, ст
  • Автоматическое вкл/откл
  • Индикатор перегрузки
  • Материал платформы: закаленное стекло
  • Цвет: рисунок/цветы
  • Гарантия: 12 месяцев

Комментарии и отзывы SINBO SBS 4449S
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