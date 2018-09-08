Обзор SINBO SHD 7022G. Супер-недорогой фен для сушки волос

Комплект поставки

Само устройство

Насадка для укладки (концентратор для потока воздуха)

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Вы часто путешествуете и не всегда успеваете просушить волосы после душа? Кажется пришло время обзавестись компактным феном для сушки волос. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую модель от компании SINBO, которая не перестает радовать своих покупателей универсальными устройствами. Встречайте, перед вами модель SHD 7022G, который не займет много места в дорожной сумке или даже рюкзаке. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном фене для сушки волос. Внутри коробки находятся:

Особенности

Тип: компактный фен

Мощность: 1300 Вт

Складная ручка

Петля для подвешивания

Защита от перегрева

Мотор DC

2 скорости

Дизайн и функционал

Перед нами компактное и, что самое главное, недорогое устройство выполненное из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно.

Из элементов управления здесь находится лишь переключатель позиций: скорости и выключения. Первая скорость позволяет получить половину мощности устройства, что обеспечивает легкую сушку для волос. Если же у вас осталось мало времени и необходимо бежать на работу, то необходимо использовать вторую скорость, где вы получите высокую температуру на максимальной мощности. Мощность фена составляет 1300 Вт, чего в принципе достаточно для того, чтобы в течении небольшого времени просушить волосы.

Благодаря складывающейся ручки вы легко сможете перевозить данный фен в любое удобное место даже в небольшой сумочке. Ручка складывается на две позиции.

Понравилось то, что чуть ниже от переключателя находится специальная петля для подвешивания фена, это позволяет не мешаться устройству на полке.

Длины кабеля достаточно для полноценного пользования и вам не придется дотягиваться до розетки, создавая для себя дискомфорт.

В комплекте с устройством есть специальная насадка, позволяющая контролировать поток воздуха и направлять его лишь на определенные участки волос.

Данный фен легко чистить и удобно держать в руке, что позволяет быстро привести свои волосы в порядок и заниматься своими делами.

Итоги

Подведем итоги по компактному фену для сушки волос SINBO SHD 7022G. Перед нами недорогой фен, который обойдется своим пользователям всего за какие-то 500 рублей. Согласитесь, такой фен не жалко возить с собой в командировки и поездки за город. Кроме того, не смотря на свою низкую стоимость, устройство показывает отличные результаты в работе и полностью выполняет свои основные задачи. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, две скорости, складывающаяся ручка и конечно же доступная цена. Что касается минусов, ничего в глаза нам не бросилось, даже если и найдете что-то, то цена все простит. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.