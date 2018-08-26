Обзор SINBO SS 4045 – Электробритва для настоящих мужчин

2018-08-26, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SINBO SS 4045; [159]
Мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за своим лицом. Если прекрасная половина человечества пользуется огромным количеством мазей и целебными кремами, то мужчинам необходимо сбривать «растительность», которая то и дело необходимо вовремя сбривать. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактную электробритву от компании SINBO, которая не перестает удивлять своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами модель SS 4045. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, прозрачной упаковке на которой можно ознакомиться со всей необходимой информацией. В комплект поставки входят:
  • Электробритва
  • Блок питания для зарядки
  • Защитная крышка
  • Щетка для чистки
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Система бритья: сеточная
  • Способ бритья: сухое
  • Количество бреющих элементов: 2
  • Система повторения контуров лица: плавающие головки
  • Всплывающий триммер
  • Водонепроницаемая моющаяся система
  • Независимый плавающий режущий элемент
  • Аккумулятор: 1800 мАч
  • Время работы: до 8 ч

Внешний вид и функционал

Не смотря на свою низкую стоимость устройство выполнено из качественного пластика. Здесь нет посторонних запахов дешевого пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены надежно и без всяких зазоров.

На лицевой стороне устройства находится переключатель вкл/выкл электробритвы. Для включения необходимо зажать специальную кнопку и потянуть ее вверх. Здесь же находится светодиодный индикатор состояния работы, который загорается при зарядке устройства, либо если электробритва разрядилась.

В данной электробритве всего два режущих элемента: две плавающие головки и триммер. Работает устройство достаточно легко и просто, что позволяет разобраться во всех тонкостях даже неопытным пользователям. При включении устройства в режим бритья, триммер не будет работать в обычном положении, включатся лишь плавающие головки, которые позволяют быстро убрать щетину. Побриться самостоятельно будет проще простого. Необходимо разглаживать щетину рукой и брить медленно против роста волос.

Для использования триммера, для стрижки волос на висках, либо укорачивания бороды, необходимо переместить выключатель триммера вверх, после чего включить бритву при помощи соответствующей кнопки. Для использования триммера достаточно придерживаться простого правила:
  • Поднесите триммер к коже в вертикальном положении
  • Начните бритье в медленном темпе

На тыльной стороне устройства можно увидеть разъем для подключения зарядки. Мощность аккумулятора составляет 1800 мАч, чего с лихвой достаточно для того, чтобы проработать электробритве до 8 часов. Другими словами, полной зарядки будет достаточно для недельного пользования одному члену семьи.

На боковых гранях электробритвы расположились по две кнопки, которые позволяют извлечь плавающие головки и почистить устройство от накопившихся волос при помощи специальной щетки, которая идет в комплекте с устройством.

Для того, чтобы избежать повреждения бреющих элементов необходимо воспользоваться специальной защитной крышкой.

Лично нам кажется, что электробритва SINBO SS 4045 сумеет прослужить отличную службу своему владельцу. Компактные габариты позволяет носить устройство у себя в рюкзаке и не переживать ни о чем. Вы всегда сможете подправить свою прическу, выровнять бородку и выглядеть на все сто. Кажется пора пришло время забыть о быстро растущей щетине и вовремя от нее избавляться, особенно когда она растет не так, как вам хочется.

Итоги

Подведем итоги по электрической бритве SINBO SS 4045. Перед нами недорогое устройство, которое позволит избавиться мужчинам от проблемы быстро растущей щетины и волос на висках. Вы можете забыть о посещении парикмахерской, где за выравнивание вашей бороды придется заплатить кругленькую сумму. Кажется, пришло время взять все под свой контроль. Среди плюсов следует отметить следующее: качественный материалы и сборка, легкость в управлении, плавающие головки, легкая чистка устройства и конечно же приятная стоимость. Что касается минусов, ничего существенного нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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Обзор SINBO SS 4045 – Электробритва для настоящих мужчин Обзор SINBO SS 4045 – Электробритва для настоящих мужчин
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