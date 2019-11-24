Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК

2019-11-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SPEEDLINK STRIKE NX; [229]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводной геймпад от компании SPEEDLINK, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами модель STRIKE NX (SL-650100-BK-01).

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Комплект поставки включает в себя сам геймпад, USB адаптер, кабель USB для зарядки и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Эргономичная форма геймпада отлично показывает себя в работе. Держать устройство удобно даже при длительных игровых сессиях.

Стики прорезинены и не скользят по пальцам. Их расположение позволяет получить максимальную комфортную игру.

Между ними размещены четыре светодиодных индикатора состояния работы.

Здесь же расположились привычные кнопки управления: стрелок и X, A, B, Y.

На тыльной стороне можно увидеть кнопки R1/2, L1/2. Нижние кнопки выполнены в форме курка. Между ними находится разъем microUSB для зарядки. Полной зарядки устройства обеспечивает до 8 часов игры.

Дальность беспроводной связи составляет около 10 метров, чего более чем достаточно, чтобы не сидеть близко к своему ПК и играть сидя на мягком и удобном диване.

Следует отметить, что устройство совместимо с XInput и DirectInput. Помимо этого, пользователи получают под свое управление достаточно реалистичную функцию вибрации, что позволяет полностью погрузиться в свою любимую игру.

Итоги

Подводя итоги по беспроводному геймпаду SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01) следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы перейти на совершенно новый уровень игры на своем ПК. Устройство совместимо с большинством игр. Кажется, пришло время отодвинуть в сторону клавиатуру и мышь. Геймпад отлично показал себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, эргономичная форма, отличный функционал, мощный аккумулятор и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Комментарии и отзывы SPEEDLINK STRIKE NX
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