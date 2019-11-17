Обзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПК

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SPEEDLINK, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами проводной геймпад для ПК, модель STRIKE NX, получивший под свое управление все необходимое для комфортной игры в старые и новые игры на вашем компьютере.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя сам геймпад и документацию.

Внешний вид и функционал

Внешне SPEEDLINK STRIKE NX выглядит очень эффектно. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете.

Длина кабеля составляет 1.8 метра, чего более чем достаточно для комфортной игры. Понравилось то, что для работы нет необходимости устанавливать дополнительные драйверы. Достаточно подключить геймпад к ПК и начать работу. Следует отметить, что устройство позволяет переключаться между двумя технологиями контроллера XInput и DirectInput всего одним нажатием кнопки.

Благодаря эргономичной форме геймпада, устройство очень удобно держать. Руки не устают даже при длительных игровых сессиях. Стики отлично показывают себя в работе.

Помимо привычных кнопок, здесь можно увидеть еще три дополнительные элементы управления: Select, Home и Start. Чуть ниже, между стиками, расположены светодиодные индикаторы состояния работы.

На тыльной стороне, по традиции, размещены кнопки L1/2, R1/2.

Итоги

Особенности

Тип контроллера: проводной геймпад

Интерфейс подключения к ПК: USB

Тип поддерживаемого API: DirectInput / XInput

Виброотдача

Совместимость: ПК

Количество мини-джойстиков: 2

D-pad

Количество кнопок: 12

Длина кабеля: 1.8 м

Кроме точных стиков и двенадцати кнопок для игры, геймпад обзавелся достаточно реалистичной функцией вибрации. Другими словами, независимо от игры, в которую вы будете играть, геймерам будет максимально комфортно.Подводя итоги по геймпаду SPEEDLINK STRIKE NX, следует отметить, что перед нами отличное решение для тех геймеров, которые устали от привычной клавиатуры и мышки, и хотят получать от игры совершенно новые впечатления. Модель SPEEDLINK STRIKE NX позволит понять вам стоит ли переключаться на данный режим игры или нет. Доступная цена, стильный дизайн и отличный функционал, несомненно, сумеют привлечь внимание покупателей. Благодаря проводному подключению к ПК вам не придется задумываться о заряде аккумулятора и постоянно подзаряжать устройство. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.