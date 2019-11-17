Обзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПК

2019-11-17, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SPEEDLINK STRIKE NX; [26]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SPEEDLINK, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами проводной геймпад для ПК, модель STRIKE NX, получивший под свое управление все необходимое для комфортной игры в старые и новые игры на вашем компьютере.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя сам геймпад и документацию.

Внешний вид и функционал

Внешне SPEEDLINK STRIKE NX выглядит очень эффектно. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете.

Длина кабеля составляет 1.8 метра, чего более чем достаточно для комфортной игры. Понравилось то, что для работы нет необходимости устанавливать дополнительные драйверы. Достаточно подключить геймпад к ПК и начать работу. Следует отметить, что устройство позволяет переключаться между двумя технологиями контроллера XInput и DirectInput всего одним нажатием кнопки.

Благодаря эргономичной форме геймпада, устройство очень удобно держать. Руки не устают даже при длительных игровых сессиях. Стики отлично показывают себя в работе.

Помимо привычных кнопок, здесь можно увидеть еще три дополнительные элементы управления: Select, Home и Start. Чуть ниже, между стиками, расположены светодиодные индикаторы состояния работы.

На тыльной стороне, по традиции, размещены кнопки L1/2, R1/2.

Кроме точных стиков и двенадцати кнопок для игры, геймпад обзавелся достаточно реалистичной функцией вибрации. Другими словами, независимо от игры, в которую вы будете играть, геймерам будет максимально комфортно.

Итоги

Подводя итоги по геймпаду SPEEDLINK STRIKE NX, следует отметить, что перед нами отличное решение для тех геймеров, которые устали от привычной клавиатуры и мышки, и хотят получать от игры совершенно новые впечатления. Модель SPEEDLINK STRIKE NX позволит понять вам стоит ли переключаться на данный режим игры или нет. Доступная цена, стильный дизайн и отличный функционал, несомненно, сумеют привлечь внимание покупателей. Благодаря проводному подключению к ПК вам не придется задумываться о заряде аккумулятора и постоянно подзаряжать устройство. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип контроллера: проводной геймпад
  • Интерфейс подключения к ПК: USB
  • Тип поддерживаемого API: DirectInput / XInput
  • Виброотдача
  • Совместимость: ПК
  • Количество мини-джойстиков: 2
  • D-pad
  • Количество кнопок: 12
  • Длина кабеля: 1.8 м

Комментарии и отзывы SPEEDLINK STRIKE NX
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