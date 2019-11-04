Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПК

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SPEEDLINK, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время недорогими решениями. Встречайте, перед вами геймпад для ПК, модель THUNDERSTRIKE SL-6515-BK.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри коробки находится сам геймпад и документация.

Внешний вид и функционал

SPEEDLINK THUNDERSTRIKE получил под свое управление стильный дизайн, который сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика.

На фронтальной части расположены основные кнопки управления, крестовина на восемь направлений и 2 аналоговых стика с функцией кнопки. В центральной части можно увидеть светодиодный индикатор и логотип.

Сверху находятся еще 4 дополнительных кнопки: L1/2, R1/2.

На тыльной стороне корпуса можно найти информацию о модели геймпада и кнопку очистки.

1.7 метровый кабель USB для подключения к ПК несъемный. Длины, как нам кажется, более чем достаточно для полноценного пользования. Для работы нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Геймпад начинает работать сразу же после подключения устройства к вашему компьютеру.

На корпусе геймпада остаются не сильно заметные следы от пальцев. Держать устройство очень удобно. Отличается данная модель от привычных геймпадов лишь тем, что вместо буквенных обозначений Y, B, A, X здесь размещены цифры 1, 2, 3, 4. Разобраться в функционале кнопок сумеют даже самые неопытные пользователи. Пользователям понравится то, что в данной модели предусмотрена функция переключения аналогово и цифрового режимов и дополнительная функция быстрого и автоматического огня. Для этого будет достаточно нажать всего лишь одну кнопку.

Итоги

Особенности

Геймпад для ПК с USB-портом

8 фронтальных кнопок и 4 по бокам

Крестовина управления на 8 направлений

2 точных аналоговых стика с функцией кнопки

Функция переключения аналогового и цифрового режимов

Дополнительно включаемая функция быстрого и автоматического огня

Инсталляция без драйверов

Совместимость с DirectInput

Кабель длиной 1,7 метра

Подводя итоги по геймпаду SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK следует отметить, что перед нами идеальное решение для геймеров, которые все же предпочитают играть на ПК, однако устали это делать при помощи мышки и клавиатуры. Данная модель позволяет существенно сэкономить свой бюджет и получить все необходимое для полноценной игры. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, приятный дизайн, отличный функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.