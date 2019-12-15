Обзор SPEEDLINK TORID Gamepad Wireless. Беспроводной геймпад для PC/PS3

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Speedlink. В нашем распоряжении беспроводной геймпад, позволяющий заменить привычную компьютерную клавиатуру и мышь, что дает возможность перейти на совершенно новый уровень игры. Встречайте, перед вами модель TORID.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам геймпад, USB адаптер для подключения к ПК, кабель USB для зарядки и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. По своему образу он похож на оригинальный геймпад Xbox 360, если не считать, что функциональные кнопки X, Y, A и B окрашены в черный цвет.

По краям можно увидеть прорезиненные вставки. Они усиливают хват.

Стики прорезинены и ими очень удобно управлять.

Спереди размещены привычные кнопки L1/2, R1/2. Между ними находится разъем microUSB для зарядки.

Для работы необходимы подключить к ПК адаптер USB. Подключение осуществляется при помощи беспроводной связи. Дальность подключения достигает до 8 метров, чего, как нам кажется, более чем достаточно для комфортной игры. Кроме того, устройство, помимо ПК, поддерживает еще и приставку PS3.

Полной зарядки встроенного аккумулятора хватает приблизительно до 10 часов игры, что очень даже неплохо. Мощность аккумулятора составляет 600 мАч.

Данный геймпад является универсальным игровым контроллером, который поддерживает не только новые, но и старые игры, а все благодаря возможности переключаться между технологиями XInput и DirectInput.

Итоги

Особенности

Тип контроллера: беспроводной геймпад

Тип поддерживаемого API: DirectInput / XInput

Виброотдача

Совместимость: PS3, ПК

Количество кнопок: 10

Радиус действия беспроводной связи: 8 м (2.4 ГГц)

Емкость аккумулятора: 600 мАч

Время работы: 10 ч

Технология Dual-Mode

Функция турбо огня

Размеры: 146 × 105 × 68 мм (Ш × Г × В)

Вес: 215 г

Геймеры получают под свое управление два аналоговых триггера, два бампера и сразу десять цифровых кнопок. Кроме того, для того чтобы получить максимально реалистичную игру здесь предусмотрены вибрационные эффекты.Подводя итоги по SPEEDLINK TORID, следует отметить, что перед нами идеальное решение для любого геймера. Несмотря на свою цену, устройство не уступает топовым решениям и полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, поддержка PC и PS3, мощный аккумулятор, беспроводное подключение и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.