Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрическая бритва

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую электрическую бритву от компании STARWIND, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и доступными девайсами. Встречайте, перед вами модель SBS1501. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Электрическая бритва STARWIND SBS1501

Кабель для питания

Кисточка для чистки

Документация

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 600 рублей. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн STARWIND SBS1501, как нам кажется, придется по душе многим. Несмотря на свою невысокую стоимость, разработчики использовали качественные материалы. Никаких посторонних запахов пластика, после распаковки, не присутствует. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось.

Лезвия защищает бреющий блок.

Спереди расположена небольшая кнопка, позволяющая легко снять бреющий блок, чтобы почистить электробритву.

Корпус выполнен из пластика. Разработчики использовали два цвета: черный и серебристый.

Здесь же разместилась единственная функциональная кнопка для вкл/выкл устройства. Под ней можно увидеть световой индикатор, который загорается красным цветом при подключении электрической бритвы к сети для подзарядки аккумулятора. Полной зарядки аккумулятора хватает приблизительно на пол часа работы.

Покупателям понравится наличие встроенного триммера, который сумеет защитить вашу кожу.

В целом устройство показывает неплохие результаты в работе и сумеет стать отличным помощником для мужчин. Благодаря небольшим размерам данную электрическую бритву легко перевозить с собой в рюкзаке.

Итоги

Особенности

Тип бритвы: роторная

Цвет: черный

Кол-во бритвенных головок/сеток: 1 шт.

Возможность влажного бритья

Встроенный триммер

Время автономной работы: 30 минут

Срок гарантии: 12 месяцев

Подводя итоги по электрической бритве STARWIND SBS1501, следует отметить, что перед нами недорогое решение для повседневного пользования. Устройство отлично показало себя в работе и сумело действительно бережно зачистить кожу лица. STARWIND SBS1501 поддерживает не только сухое, но и влажное бритье. За все время пользования никаких существенных нареканий нам выявить не удалось. Устройство, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость.