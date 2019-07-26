Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрическая бритва

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую электрическую бритву от компании STARWIND, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и доступными девайсами. Встречайте, перед вами модель SBS1501. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 600 рублей. В комплект поставки включено следующее:
- Электрическая бритва STARWIND SBS1501
- Кабель для питания
- Кисточка для чистки
- Документация
Внешний вид и функционалДизайн STARWIND SBS1501, как нам кажется, придется по душе многим. Несмотря на свою невысокую стоимость, разработчики использовали качественные материалы. Никаких посторонних запахов пластика, после распаковки, не присутствует. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось.
Лезвия защищает бреющий блок.
Спереди расположена небольшая кнопка, позволяющая легко снять бреющий блок, чтобы почистить электробритву.
Корпус выполнен из пластика. Разработчики использовали два цвета: черный и серебристый.
Здесь же разместилась единственная функциональная кнопка для вкл/выкл устройства. Под ней можно увидеть световой индикатор, который загорается красным цветом при подключении электрической бритвы к сети для подзарядки аккумулятора. Полной зарядки аккумулятора хватает приблизительно на пол часа работы.
Покупателям понравится наличие встроенного триммера, который сумеет защитить вашу кожу.
В целом устройство показывает неплохие результаты в работе и сумеет стать отличным помощником для мужчин. Благодаря небольшим размерам данную электрическую бритву легко перевозить с собой в рюкзаке.
ИтогиПодводя итоги по электрической бритве STARWIND SBS1501, следует отметить, что перед нами недорогое решение для повседневного пользования. Устройство отлично показало себя в работе и сумело действительно бережно зачистить кожу лица. STARWIND SBS1501 поддерживает не только сухое, но и влажное бритье. За все время пользования никаких существенных нареканий нам выявить не удалось. Устройство, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость.
Особенности
- Тип бритвы: роторная
- Цвет: черный
- Кол-во бритвенных головок/сеток: 1 шт.
- Возможность влажного бритья
- Встроенный триммер
- Время автономной работы: 30 минут
- Срок гарантии: 12 месяцев