Обзор STARWIND SFD0501. Недорогая cушилка для фруктов и овощей

В России дегидраторы пользуются незаслуженно невысокой популярностью, а зря, ведь они в состоянии высушить летний урожай из фруктов и овощей, при этом сохранив в них все полезные витамины благодаря низкой температуре сушки. К нам в руки попала доступная электросушилка Starwind SFD0501, которая обладает мощностью 400 Вт, 5 съемными поддонами и максимальной температурой работы 70 °C.

Комплектация

Внешний вид

Starwind SFD0501 поставляется в картонной коробке. Внутри устройство и руководство пользователя.Starwind SFD0501 представляет собой лаконичный дегидратор круглой формы. Вся конструкция выглядит неплохо. Габариты сушилки составляют 29.5 х 25.8 х 29.5 см. Вес равен 2 кг.

Устройство легко освоить. Оно состоит из нижнего серого блока с кнопкой включения и нагревательным элементом, а также пяти съемных поддонов с верхней крышкой. Все поддоны одинаковые, поэтому их можно спокойно переставлять местами. Если снять все поддоны, то можно увидеть, что из себя представляет сам вентилятор.

Во время процесса сушки наблюдать за состоянием готовности продуктов можно через прозрачные поддоны. При желании их можно помыть в посудомоечной машине.

Теплые потоки воздуха проходят через прямоугольные отверстия по всему периметру. Забор воздуха происходит через вентиляционные отверстия, расположенные снизу конструкции.

На лицевой поверхности находится лишь одна единственная кнопка включения. Все боковые надписи «Овощи», «Фрукты», «Рыба» и тд. Играют ознакомительную роль и демонстрируют, какого типа продуктов можно высушить в данном дегидраторе.

На обратной стороне выведен кабель длинной 1 метр.

Тесты

Starwind SFD0501 относится к дегидраторам конвективного типа. Это означает, что в данном случае сушка фруктов и овощей происходит за счет постоянного потока горячего воздуха в направлении снизу вверх. Мощность модели составляет 400 Вт. Этого хватает, чтобы температура при сушке могла достигать 70 С°.В руководстве пользователя есть таблица с примерным временем, которое понадобится для сушки некоторых видов овощей и фруктов. Естественно помимо всего перечисленного ниже можно сушить и любые другие продукты на ваше усмотрение, будь то мясо, рыба, зелень или чай.

Пожалуй, у большинства садоводов каждый сезон есть приличный урожай из яблок. По этой причине мы в первую очередь взялись именно за их сушку. Мы тонко разрезали плоды яблок и разложили их по поддону. Спустя 10 часов получились идеально высушенные ломтики, напоминающие чипсы. Вкус яблок насыщенный, они отлично подойдут в качестве полезного перекуса.

Также мы высушили нектарины за те же 10 часов и бананы за 12 часов. Во всех случаях мы старались ориентироваться на рекомендации по сушке из руководства пользователя.

Далее очередь дошла до овощей с грибами. Мы разместили на поддоны шампиньоны, морковь, чеснок, свеклу и помидоры. Спустя 14 часов все высушилось до нужного состояния. Полученным результатом мы остались довольны.

Итоги

Starwind SFD0501 – подойдет для тех, кто давно хотел приобрести сушилку, но не хотел тратить много денег. Благодаря SFD0501 можно высушить на зиму фрукты, овощи, зелень и даже мясо, при этом сохранить во всех них полезные элементы. К плюсам модели стоит отнести мощность на 400 Вт, максимальную температуру нагрева воздуха 70 С° и наличие 5 поддонов. Из минусов мы выделили отсутствие поддона для пастилы и встроенного таймера.