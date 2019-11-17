Обзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волос

Комплект поставки

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании STARWIND, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами щипцы STARWIND SHE6500, которые идеально подойдут для того, чтобы создавать стильные прически прямо у себя дома.Устройство поставляется в небольшой стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя само устройство и документацию.

Внешний вид и функционал

Корпус устройства несмотря на свою недорогую цену, выполнен из прочного пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Все детали выполнены аккуратно и без всяких зазоров.

За счет своего небольшого веса устройством очень удобно пользоваться.

Не съемный кабель для питания достаточной длины для комфортного пользования. Преимущество кабеля в том, что его основание поворотное, что позволяет не спутываться проводу.

На ручке размещена функциональная кнопка вкл/выкл устройства cо светодиодной подсветкой состояния работы.

Чуть выше можно увидеть кнопку зажима волос.

Для безопасности пользователя разработчики добавили не нагреваемый наконечник.

Благодаря спиралевидному креплению для прядей, пользователи получают более плотное прилегание и позволяет получить волосам трехмерную форму на длительное время. Кроме того, благодаря керамическому покрытию поверхности можно не бояться за перегрев волос.

Итоги

Технические характеристики

Электропитание: 220 – 240 В, - 50 Гц

Мощность – 25 Вт

Максимальная температура: 200 градусов

Покрытие: керамическое

Максимальная рабочая температура нагрева составляет 200 градусов. Разработчики тщательно продумали систему безопасности от перегрева, что позволяет устройству проработать длительное время.Подводя итоги по щипцам STARWIND SHE6500, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник, при помощи которого создание и моделирование стильной прически превратится в одно удовольствие. Всего за несколько минут вы сможете получить упругие и сияющие локоны. Более того, все это можно будет сделать в домашних условиях и существенно сэкономить не только драгоценное время, но и деньги.