Обзор STARWIND SHP6105. Профессиональный фен для дома

2019-08-31, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - STARWIND SHP6105; [161]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой фен от компании STARWIND, который, как нам кажется, идеально подойдет для домашнего пользования. Встречайте, перед вами модель SHP6105. Несмотря на свою невысокую стоимость данный фен полностью справляется со всеми поставленными задачами.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в небольшой упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Фен
  • Насадка концентратор
  • Документация

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из качественного пластика в синем цвете. Сторонние запахи пластика отсутствуют. Благодаря своему небольшому весу, феном очень удобно пользоваться. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Все элементы управления расположены на ручке:
  • Подача холодного воздуха
  • Регулятор температуры
  • Регулятор скорости

Всего две скорости, чего, как нам показалось, более чем достаточно, чтобы тщательно осушить свои волосы. Учитывая дополнительную кнопку подачи холодного воздуха в данном фене сразу 6 режимов работы и сразу три режима нагрева.

Пользователям понравится наличие специальной петли для подвешивания, которая размещена на ручке. Это позволит вам упростить хранение фена.

Сзади, под защитной решеткой, расположен вентилятор. Спереди находится спиральный нагревательный элемент и терморегулирующее реле.

Благодаря наличию специальной насадки концентратора, пользователи могут получить направленный воздушный поток, что позволяет создать точную укладку волос.

Мощность устройства составляет 2400 Вт. Другими словами, для того чтобы осушить волосы, после принятия душа или ванны, вам не придется тратить много времени. Как нам кажется, данный фен можно будет использовать даже в салонах красоты, либо парикмахерских.

Итоги

Подводя итоги по фену для сушки волос STARWIND SHP6105, следует отметить, что перед нами действительно отличное решение, которое идеально подойдет для домашнего пользования. Благодаря 6 режимам работы вы легко сумеете подобрать для себя оптимальную температуру для сушки. Устройство сильно не перегревается при длительном пользовании. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, отличный функционал, стильный дизайн и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип: фен
  • Мощность: 2400 Вт
  • Функции: подача холодного воздуха
  • Количество режимов: 6
  • Независимая регулировка нагрева и воздушного потока
  • Режимов нагрева: 3
  • Режимов интенсивности воздушного потока: 2
  • Петля для подвешивания

Комментарии и отзывы STARWIND SHP6105
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