Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой игровой руль для PS3 и ПК от компании SVEN. Устройство отлично подойдет для того, чтобы насладиться различными автосимуляторами. Встречайте перед вами модель GC-W600. Давайте детальней изучим данную новинку.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Поставляется SVEN GC-W600 в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Игровой руль
  • Блок педалей
  • CD-диск с драйверами
  • Документация

Драйвера для игрового руля также можно скачать совершенно бесплатно на официальном сайте SVEN.

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сам руль закреплен на специальную площадку на основании которого есть присоски. Они надежно фиксируют всю конструкцию, что позволяет комфортно чувствовать себя во время игры.

Справа от руля находится рычаг переключения передач.

На рулевом колесе есть участок с резиновым покрытием, который выделен синим цветом.

За рулевым колесом есть два лепестка-переключателя.

На сам руль вынесен 8-ми позиционный джойстик и 14 кнопок управления.

Кабель USB, для подключения к ПК, не съемный. Длины более чем достаточно, чтобы провести его скрытно от глаз.

Рядом расположен разъем для подключения кабеля педалей. Всего две педали: торможения и газа.

Для удобства разработчики добавили выдвижную площадку для ног.

Снизу размещены специальные ножки, предотвращающие площадку от скольжения.

Настройка руля

Для начала работы необходимо проделать несколько простых шагов. Другими словами, разобраться в настройке сумеют даже самые неопытные пользователи:
  • Подключить педали к рулю
  • Установить педали и руль на удобные вам места
  • Подключить руль к USB на вашем ПК
Теперь можно будет запустить игру и начать пользоваться. Руль автоматически синхронизируется с той или иной игрой и кнопки управления будут настроены. Однако, при необходимости, пользователю дается возможность самостоятельно запрограммировать кнопки без использования ПО. Алгоритм программирования весьма прост:
  • Нажать кнопку PROG
  • Нажать программируемую кнопку на руле
  • Нажать кнопку, значение которой требуется присвоить
Кроме того, если вы хотите вернуть заводские настройки кнопке, то необходимо проделать практически то же самое, однако третьим пунктом нужно будет повторно нажать на программируемую кнопку. Также пользователю дается возможность вернуть первоначальные значения всех кнопок в несколько простых шагов:
  • Нажать кнопку PROG
  • Нажать и удерживать кнопку 10 около 3 секунд (либо просто отключить руль от ПК)
Помимо всего этого пользователи могут изменить чувствительность вращения руля. Всего три уровня чувствительности: низкий, средний и высокий. Для изменения уровня необходимо также проделать несколько простых шагов:
  • Одновременно нажать и удерживать кнопки 9 и 10 (на руле загорится зеленый индикатор).
  • Нажать на кнопку 9 для изменения уровня чувствительности (частота мигания зеленого индикатора будет соответствовать выбранному уровню)
  • Нажать кнопку UP на D-pad, чтобы сохранить настройки

Тесты

Начнем с функциональных кнопок управления. Понравилось то, что копки управления схожи с привычными геймпадами с игровых приставок. На кнопках указаны все обозначения: X, Y, B, A и т.д. Что касается программируемых кнопок, следует отметить один небольшой нюанс. Лепесткам переключателей, рычагу переключения передач, кнопкам 11 и 12, педалям газа и тормоза можно присвоить лишь значения кнопок от 1 до 8. Учитывая стоимость девайса, нельзя сказать, что это существенный минус, однако он есть.

Руль получил сразу два вибромотора, которые реагируют при столкновениях и езде по неровностям, что позволяет полностью погрузиться в свою любимую игру. Угол поворота руля составляет 180 градусов и он возвращается в исходное положение после того как вы отпустите его, что очень удобно. Есть небольшой люфт в оси руля, однако на процесс игры это никак не отражается. В целом управление достаточно комфортное и четкое.

Устройство поддерживает все популярные ОС Windows и даже работает на приставке PS3. Подключение осуществляется при помощи обычного USB-порта и дополнительного питания устройство не требует. В вооружении геймера все необходимое для комфортной игры: две оси, 8-позиционный джойстик D-pad, рычаг переключения передач «Tiptronic», два лепестка и 12 дополнительных клавиш.

Педаль газа и тормоза отлично реагируют на нажатия, а благодаря не скользящим ножкам не перемещаются с установленного места. Мы испытали данный в руль в нескольких играх и в их число даже попал Mad Max и F1®2019. В автосимуляторах руль отлично показывает себя в работе и чувствительности руля более чем достаточно, чтобы не упасть в грязь резиной, но привыкать к рулю все же придется. Благо то, что не так долго. Как вы уже поняли мы испытали руль в легендарной игре Mad Max, где добрую половину сюжета необходимо проходить именно, сидя за рулем своего железного монстра. После нескольких часов игрового сеанса пришли к выводу, что в подобные игры играть можно, однако под рукой все же необходима клавиатура и мышь. Если ваш рабочий стол позволяет разложить все эти устройства в удобном доступе перед собой, то вполне себе годно.

Итоги

Подводя итоги по игровому рулю GC-W600, следует отметить, что компании SVEN удалось создать действительно хорошего помощника для геймеров, которые часто играют в автосимуляторы. В первую очередь покупателей привлечет цена в 3500 рублей. Как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, удобная форма руля, интуитивно понятные кнопки управления, наличие педали газа и тормоза, отличная фиксация на установленном месте за счет присосок, программируемые кнопки и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов которые бы повлияюли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы SVEN GC-W600
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