Sinbo SHB-3109 обзор многофункциональной мясорубки

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Вы любите готовить? Однако не всегда есть возможность сделать что-то интересное и действительно вкусное? Кажется пришла пора обзавестись помощником. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию электрическую мясорубку от турецкой торговый марки Sinbo, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, но в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами Sinbo SHB-3109, позволяющий создавать великолепные мясные блюда. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Корпус мясорубки

Толкатель

Лоток

Приемник

Три пластины для мяса (небольших, средних, крупных кусков)

Фиксирующий колпак

Режущее лезвие

Подающий винт

Пластиковый вращатель

Пластина терки для приготовления соуса

Пластиковая шестерня

Насадка для приготовления колбас

Насадки для кеббе

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в коробке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию о мясорубке. В комплекте поставки есть все необходимое:

Особенности

Мощность: 2000 Вт

Реверс

3 перфорированных диска для фарша (диаметр отверстий 3 мм, 5 мм, 7 мм)

Шнековоя соковыжималка

Материал лотка: пластик

Материал корпуса: пластик

Мытье в посудомоечной машине

Прорезиненные ножки

Внешний вид

Корпус мясорубки выполнен из белого пластика. К качеству сборки у нас никаких существенных нареканий не возникло, все собрано аккуратно.

На одной из боковых граней расположилась кнопка вкл/выкл устройства и краткая информация о возможностях мясорубки.

На верхней части устройства обосновались основные кнопки управления: On, Off и реверс.

Над входным отверстием электромотора находится кнопка разблокировки приемника.

На нижней части устройства можно увидеть четыре резиновые ножки для предотвращения от скольжения. Здесь же находится несъемный кабель для питания и отверстия для вентиляции.

Длины кабеля достаточно для комфортного пользования.

Высота расположения электромотора удобное для того, чтобы использовать для приема мяса большую посуду.

В дизайне устройства нет ничего необычного, однако минималистичный дизайн позволяет отлично вписаться мясорубке в интерьер любой кухни и отлично смотреться на фоне других приборов.

Функционал и работа

Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Метталический приемник получил привычную форму. Для установки необходимо установить его в пазы и повернуть. Следует отметить, что сборка других составляющих осуществляется после того, как вы установили корпус.

Порадовало то, что в комплекте поставки есть сразу три пластины под различные куски мяса: небольшие, средние и крупные. Мясорубка отлично справилась с поставленными задачами. Мы легко смогли прокрутить различное мясо. Кроме того, следует отметить наличии функции реверса. Если в приемник попали кости, либо мясо было плохо очищено от жил, то промежуток между ножом и решеткой начинает забиваться. В этом случае необходимо нажать на кнопку реверс, тем самым электромотор начнет крутиться в обратную сторону и вы легко сможете извлечь забившееся мясо, либо прокрутить его заново. Очень удобная и необходимая функция.

Кроме того, в комплекте поставки есть и другие насадки, позволяющие не только прокручивать мясо и делать фарш, но и делать различные колбасы, кебаб, соусы. Начнем с создания соусов, либо сока. Для этого необходимо собрать дополнительную пластиковую насадку.

Данная конструкция одевается на металлический вращатель. Процесс практически ничем не отличается от создания форша. Будет отличаться лишь сам ингредиент. К примеру, для создания томатной пасты необходимо будет закупить помидоры.

Большинство покупателей заинтересует возможность делать различные колбасы. При помощи специальной насадки можно делать кеббе, чтобы внутрь мяса можно было положить определенную начинку.

Для того, чтобы делать сосиски или колбасы, необходимо купить специальную пленку.

Не сказать, что мясорубка очень шумная, что не мешает процессу. Порадовала то, что при прокручивании мяса и создании соуса ничего не течет и не льется на стол, то есть после завершения работы не нужно будет тратить время на уборку стола. Достаточно прочистить лишь саму мясорубку. Чистка производится очень легко. Очищать придется лишь съемные элементы, которые в большей степени и загрязняются. Корпус мясорубки, если вы не уронили на него куски мяса, не пачкается.

За все время пользования данной мясорубкой, мы ни разу не разочаровались в ее возможностях. Кажется пора отказаться от готовых, магазинных продуктов и делать все самостоятельно у себя дома.

Итоги

Подведем итоги по электрической мясорубке Sinbo SHB-3109. Компактный, удобный, многофункциональный Sinbo SHB-3109 придется по душе не только прекрасной половине человечества, но и мужчинам, которые не могут представить жизнь без вкусных мясных блюд. Теперь не нужно покупать в магазине готовую продукцию, все можно сделать прямо у себя дома. Среди плюсов следует отметить следующее: три металлические пластины для фарша, дополнительные насадки для приготовления различных вид колбас, кебаба, соусов и т.д., простота в управлении, стильный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Мясорубка полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.