Обзор Sinbo SHD-7064. Фен с 3 режимами нагрева на 2000 Вт

2019-12-07, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Sinbo SHD-7064; [227]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Sinbo, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими устройствами. Встречайте, перед вами фен Sinbo SHD-7064, который не уступает профессиональным решениям.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, стилизованной упаковке. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы: сам фен, концентратор и документация.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус фена выполнен из прочного пластика с приятным матовым покрытием. Разработчики использовали интересную цветовую гамму.

Для удобства транспортировки ручка фена складывается.

Кроме того, на ручке находится специальная петля, позволяющая подвесить устройство за крючок и не занимать много места.

Длины кабеля более чем достаточно для полноценной работы.

На ручке расположены три функциональные кнопки управления:
  • Подача холодного воздуха
  • Управления температурой
  • Управления скоростью

Всего три режима температуры и две скорости подачи воздуха. Кроме того, устройство получило под свое управление функциональную кнопку для подачи холодного воздуха. Мощность фена составляет 2000 Вт. Другими словами, возможности фена позволяют использовать его даже в профессиональных салонах красоты.

В комплект поставки включен узкий концентратор, позволяющий превратить сушку волос в удовольствие и направлять поток воздуха в необходимое место волос. Кроме того, помимо функции подачи холодного воздуха, фен получил под свое управление защиту от перегрева тэна.

Итоги

Подводя итоги по Sinbo SHD-7064, следует отметить, что перед нами профессиональный фен, который отлично показал себя в домашних условиях. Перед нами легкое, компактное и в то же время удобное решение, которое придется по душе даже самым капризным пользователям. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощность потока воздуха, компактные габариты и конечно же приятная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: компактный фен
  • Мощность: 2000 Вт
  • Функции: подача холодного воздуха
  • Количество режимов: 6
  • Независимая регулировка нагрева и воздушного потока
  • Режимов нагрева: 3
  • Режимов интенсивности воздушного потока: 2
  • Складная ручка
  • Петля для подвешивания
  • Защита от перегрева

Комментарии и отзывы Sinbo SHD-7064
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