Обзор Sinbo SHD-7064. Фен с 3 режимами нагрева на 2000 Вт

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Sinbo, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими устройствами. Встречайте, перед вами фен Sinbo SHD-7064, который не уступает профессиональным решениям.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, стилизованной упаковке. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы: сам фен, концентратор и документация.
Внешний вид и функционалДизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус фена выполнен из прочного пластика с приятным матовым покрытием. Разработчики использовали интересную цветовую гамму.
Для удобства транспортировки ручка фена складывается.
Кроме того, на ручке находится специальная петля, позволяющая подвесить устройство за крючок и не занимать много места.
Длины кабеля более чем достаточно для полноценной работы.
На ручке расположены три функциональные кнопки управления:
- Подача холодного воздуха
- Управления температурой
- Управления скоростью
Всего три режима температуры и две скорости подачи воздуха. Кроме того, устройство получило под свое управление функциональную кнопку для подачи холодного воздуха. Мощность фена составляет 2000 Вт. Другими словами, возможности фена позволяют использовать его даже в профессиональных салонах красоты.
В комплект поставки включен узкий концентратор, позволяющий превратить сушку волос в удовольствие и направлять поток воздуха в необходимое место волос. Кроме того, помимо функции подачи холодного воздуха, фен получил под свое управление защиту от перегрева тэна.
ИтогиПодводя итоги по Sinbo SHD-7064, следует отметить, что перед нами профессиональный фен, который отлично показал себя в домашних условиях. Перед нами легкое, компактное и в то же время удобное решение, которое придется по душе даже самым капризным пользователям. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощность потока воздуха, компактные габариты и конечно же приятная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.
Особенности
- Тип: компактный фен
- Мощность: 2000 Вт
- Функции: подача холодного воздуха
- Количество режимов: 6
- Независимая регулировка нагрева и воздушного потока
- Режимов нагрева: 3
- Режимов интенсивности воздушного потока: 2
- Складная ручка
- Петля для подвешивания
- Защита от перегрева