Обзор Sinbo SSI-6619. Недорогой паровой утюг

Вам надоели складки на одежде, которые остаются после глажки? Кажется пришло время обзавестись паровым утюгом, который не оставит им не единого шанса. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой паровой утюг от компании Sinbo. Встречайте, перед вами Sinbo SSI-6619 с системой для предотвращения от образования накипи. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Sinbo SSI-6619. В комплект поставки входят:
- Паровой утюг Sinbo SSI-6619
- Стакан для наполнения утюга водой
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Мощность: 2400 Вт
- Керамическая подошва
- Постоянная подача пара с регулировкой
- Паровой удар
- Вертикальное отпаривание
- Сухая глажка
- Функция разбрызгивания
- Резервуар для воды на 300 мл
- Система самоочистки
- Противокапельная система
- Сетевой кабель с шаровым креплением к корпусу
Внешний видКорпус утюга выполнен из качественного пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Была использована бело-фиолетовая цветовая гамма, которая гармонично впишется в интерьер комнаты.
Керамическая подошва получила интересный рисунок и отверстия для вывода пара и самоочистки.
Под ручкой обосновался круглый барабан регулировки температуры с обозначениями.
Под ним находится прозрачный резервуар для воды общим объемом в 300 мл. Данного количества воды более чем достаточно для того, чтобы погладить множество вещей.
На ручке расположился несъемный сетевой кабель с шаровым креплением. Данное решение позволяет кабелю не мешаться при глажке.
Чуть ниже можно увидеть световой индикатор состояния работы, который загорается красным цветом пока утюг не нагреется до выставленной температуры.
Спереди установлена открывающаяся крышка для заливки воды.
Выше обосновались две кнопки управления: парового удара и брызгалки воды. Здесь же находится переключатель уровня подачи пара при глажке.
Благодаря своим компактным габаритам, удобной форме корпуса и небольшому весу, утюгом очень удобно пользоваться. Все это позволяет не уставать руке при длительной глажке одежды и превратить данный процесс в удовольствие.
Функционал и работаНачнем с регулятора температуры. Ориентироваться можно по внутренним меткам в форме круга. Всего три уровня:
- 1. Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, вискоза
- 2. Шерсть, шелк
- 3. Хлопок, лен
Сразу же хочется отметить, что глаженье с запариванием, как и выброс пара, осуществляется в положении регулятора температуры 2 и 3.
Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном утюге есть функция самоочистки. Для этого необходимо проделать следующие действия:
- Заполнить на половину резервуар для воды
- Установить регулятор температуры на положение "Максимум"
- Подключить утюг к сети
- Дождаться нагрева (после того как отключится световой индикатор)
- Отключить утюг от сети
- Держать утюг в горизонтальном положении над раковиной или ванной
- Установить регулятор пара в положение "Максимум"
После данных действий, через отверстия подачи пара на подошве начнут выходить горячая вода, пар и частицы накипи.
Кроме того, в данном устройстве есть система для предотвращения образовании накипи. Внутри резервуара для воды находится специальный фильтр, который смягчает воду. Порадовало то, что фильтр является стационарным и не нуждается в замене.
Также следует отметить, что Sinbo SSI-6619 можно использовать для сухой глажки. В данном случае вы можете не заливать воду в резервуар, однако если она уже внутри, то необходимо просто установить регулятор уровня пара на минимальное значение. Другими словами, в данном утюге есть все необходимое для комфортной работы.