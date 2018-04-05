Обзор Sinbo SSI-6619. Недорогой паровой утюг

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Вам надоели складки на одежде, которые остаются после глажки? Кажется пришло время обзавестись паровым утюгом, который не оставит им не единого шанса. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой паровой утюг от компании Sinbo. Встречайте, перед вами Sinbo SSI-6619 с системой для предотвращения от образования накипи. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Паровой утюг Sinbo SSI-6619

Стакан для наполнения утюга водой

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Sinbo SSI-6619. В комплект поставки входят:

Особенности

Мощность: 2400 Вт

Керамическая подошва

Постоянная подача пара с регулировкой

Паровой удар

Вертикальное отпаривание

Сухая глажка

Функция разбрызгивания

Резервуар для воды на 300 мл

Система самоочистки

Противокапельная система

Сетевой кабель с шаровым креплением к корпусу

Внешний вид

Корпус утюга выполнен из качественного пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Была использована бело-фиолетовая цветовая гамма, которая гармонично впишется в интерьер комнаты.

Керамическая подошва получила интересный рисунок и отверстия для вывода пара и самоочистки.

Под ручкой обосновался круглый барабан регулировки температуры с обозначениями.

Под ним находится прозрачный резервуар для воды общим объемом в 300 мл. Данного количества воды более чем достаточно для того, чтобы погладить множество вещей.

На ручке расположился несъемный сетевой кабель с шаровым креплением. Данное решение позволяет кабелю не мешаться при глажке.

Чуть ниже можно увидеть световой индикатор состояния работы, который загорается красным цветом пока утюг не нагреется до выставленной температуры.

Спереди установлена открывающаяся крышка для заливки воды.

Выше обосновались две кнопки управления: парового удара и брызгалки воды. Здесь же находится переключатель уровня подачи пара при глажке.

Функционал и работа

1. Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, вискоза

2. Шерсть, шелк

3. Хлопок, лен

Благодаря своим компактным габаритам, удобной форме корпуса и небольшому весу, утюгом очень удобно пользоваться. Все это позволяет не уставать руке при длительной глажке одежды и превратить данный процесс в удовольствие.Начнем с регулятора температуры. Ориентироваться можно по внутренним меткам в форме круга. Всего три уровня:

Сразу же хочется отметить, что глаженье с запариванием, как и выброс пара, осуществляется в положении регулятора температуры 2 и 3.

Заполнить на половину резервуар для воды

Установить регулятор температуры на положение "Максимум"

Подключить утюг к сети

Дождаться нагрева (после того как отключится световой индикатор)

Отключить утюг от сети

Держать утюг в горизонтальном положении над раковиной или ванной

Установить регулятор пара в положение "Максимум"

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном утюге есть функция самоочистки. Для этого необходимо проделать следующие действия:

После данных действий, через отверстия подачи пара на подошве начнут выходить горячая вода, пар и частицы накипи.

Кроме того, в данном устройстве есть система для предотвращения образовании накипи. Внутри резервуара для воды находится специальный фильтр, который смягчает воду. Порадовало то, что фильтр является стационарным и не нуждается в замене.

Итоги

Также следует отметить, что Sinbo SSI-6619 можно использовать для сухой глажки. В данном случае вы можете не заливать воду в резервуар, однако если она уже внутри, то необходимо просто установить регулятор уровня пара на минимальное значение. Другими словами, в данном утюге есть все необходимое для комфортной работы.Подведем итоги по паровому утюгу Sinbo SSI-6619. Не смотря на свою низкую стоимость устройство получило под свое управление множество возможностей, которые, несомненно, порадуют пользователей. Компактная и удобная форма утюга позволят превратить данный процесс в любимое занятие. Среди плюсов следует отметить следующее: сухая глажка, паровой удар, система самоочистки и предотвращения образовании накипи, стильный дизайн и доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.