Обзор Smarterra FitMaster Pulsar. Многофункциональный фитнес браслет

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Согласитесь, сегодня редко увидишь у кого-то на руке обычные часы, ведь их заменили на «умные» фитнес браслеты. Да, большинство людей в серьез задумалось о состоянии своего здоровья и всячески пытается следить за ним. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника в этом нелегком деле. Встречайте, перед вами многофункциональный фитнес браслет Smarterra FitMaster Pulsar, который получил под свое управление множество интересных функций, среди которых даже есть возможность измерять артериальное давление и уровень кислорода в крови. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в небольшой стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено само устройство и документация.

Особенности

Тип: фитнес-браслет

Поддержка платформ: Android 4.4, iOS 8

Уведомления: SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода

Вибрация: есть

Материал браслета/ремешка: силикон

Способ отображения времени: цифровой (электронный)

Влагозащита: IP68

Регулировка длины браслета/ремешка

Вес: 25.6 г

Экрана: IPS, сенсорный, с подсветкой

Диагональ экрана: 1.14"

Разрешение экрана: 135x240

Интерфейсы: Bluetooth 4.2 LE

Процессор: Nordic NRF52832

Мониторинг: сна, калорий, физической активности

Датчики: акселерометр, высотомер, встроенный пульсометр

Емкость аккумулятора: 120 мА*ч

Время ожидания: 480 ч

Время работы в активном режиме: 168 ч

Время зарядки: 120 мин.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Корпус девайса выполнен из прочного пластика. В нашем распоряжении фитнес браслет, выполненный в черном цвете.

Ремешки силиконовые и не запотевают даже при длительном ношении.

Сверху красуется 1.14 дюймовый цветной дисплей, под которой расположена единственная функциональная кнопка управления. Для включения браслета необходимо нажать и удерживать ее. Для переключения между меню необходимо коротко нажимать на данную кнопку, а для перехода в ту или иную функцию, нужно нажать и удерживать эту же кнопку управления. Другими словами, разработчикам следует отдать должное за простоту использования.

Снизу размещены высокоточные датчики для измерения показателей физического состояния владельца.

Оба силиконовых ремешка снимаются и их легко можно заменить. Для зарядки девайса необходимо снять один из ремешков и установить устройство в слот USB. Подобный способ зарядки, как нам кажется, может не понравиться некоторым пользователям. Ведь когда снимаешь ремешок, складывается впечатление, что USB может сломаться. Возможно, рано или поздно к этому дойдет каждый. Было бы куда лучше использовать магнитную зарядку.

Для полноценной работы девайса необходимо закачать и установить на свой смартфон приложение HPlus, после чего синхронизировать браслет.

Здесь вы можете полностью следить за полученными результатами своего здоровья. Просмотреть график занятий и даже вашего сна. Кроме того, пользователям дается возможность установить требования к физической активности. Есть возможность поменять циферблат. Для этого достаточно загрузить понравившийся через данное приложение. Здесь же можно получить необходимые обновления.

Свой пульс

Артериальное давление

Насыщенность крови кислородом

Потраченные за весь день калории

Осуществлять мониторинг сна

Следить за ультрафиолетовым излучением и атмосферным давлением

Преимущество Smarterra FitMaster Pulsar в том, что пользователи могут легко контролировать следующие параметры:

Одной из наиболее важных функций, как нам кажется – это возможность отслеживать вариативность сердечного ритма и тренировки правильного дыхания. Другими словами, если вы все же решили привести свое здоровье в порядок, то Smarterra FitMaster Pulsar станет идеальным помощником в этом нелегком деле.

Ходьба

Баскетбол

Скалолазание

Велоспорт

Футбол

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном браслете есть датчик бездействия, который напомнит вам о том, что пора чем-нибудь заняться и перестать сидеть на одном месте. В браслете предусмотрено множество встроенных режимов для занятия спортом, что позволяет более точно контролировать свое физическое состояние:

Кроме того, Smarterra FitMaster Pulsar защищен по стандарту IP68, что позволяет не бояться устройству воды. Вы легко можете использовать данный браслет во время тренировок в бассейне, либо плавании на открытой воде.

Устройство оснащено мощным аккумулятором в 120 мАч, чего более чем достаточно для того, чтобы пользоваться девайсом на протяжении всей недели. Лично нам кажется, что Smarterra FitMaster Pulsar полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов наповал.

Итоги

Подведем итоги по фитнес браслету Smarterra FitMaster Pulsar. Перед нами стильное и многофункциональное решение, которое позволяет тщательно следить за физическим состоянием вашего здоровья. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, отличный функционал, строгий дизайн, мощная начинка и аккумулятор, и конечно же доступная цена. Из минусов может не понравиться лишь использованный способ зарядки аккумулятора. За все время пользования никаких существенных минусов нам выявить не удалось. Устройство отлично показало себя в работе.