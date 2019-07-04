Обзор Smarterra FitMaster Pulsar. Многофункциональный фитнес браслет

2019-07-04, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Smarterra FitMaster Pulsar; [219]
Согласитесь, сегодня редко увидишь у кого-то на руке обычные часы, ведь их заменили на «умные» фитнес браслеты. Да, большинство людей в серьез задумалось о состоянии своего здоровья и всячески пытается следить за ним. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника в этом нелегком деле. Встречайте, перед вами многофункциональный фитнес браслет Smarterra FitMaster Pulsar, который получил под свое управление множество интересных функций, среди которых даже есть возможность измерять артериальное давление и уровень кислорода в крови. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в небольшой стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено само устройство и документация.

Особенности

  • Тип: фитнес-браслет
  • Поддержка платформ: Android 4.4, iOS 8
  • Уведомления: SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода
  • Вибрация: есть
  • Материал браслета/ремешка: силикон
  • Способ отображения времени: цифровой (электронный)
  • Влагозащита: IP68
  • Регулировка длины браслета/ремешка
  • Вес: 25.6 г
  • Экрана: IPS, сенсорный, с подсветкой
  • Диагональ экрана: 1.14"
  • Разрешение экрана: 135x240
  • Интерфейсы: Bluetooth 4.2 LE
  • Процессор: Nordic NRF52832
  • Мониторинг: сна, калорий, физической активности
  • Датчики: акселерометр, высотомер, встроенный пульсометр
  • Емкость аккумулятора: 120 мА*ч
  • Время ожидания: 480 ч
  • Время работы в активном режиме: 168 ч
  • Время зарядки: 120 мин.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Корпус девайса выполнен из прочного пластика. В нашем распоряжении фитнес браслет, выполненный в черном цвете.

Ремешки силиконовые и не запотевают даже при длительном ношении.

Сверху красуется 1.14 дюймовый цветной дисплей, под которой расположена единственная функциональная кнопка управления. Для включения браслета необходимо нажать и удерживать ее. Для переключения между меню необходимо коротко нажимать на данную кнопку, а для перехода в ту или иную функцию, нужно нажать и удерживать эту же кнопку управления. Другими словами, разработчикам следует отдать должное за простоту использования.

Снизу размещены высокоточные датчики для измерения показателей физического состояния владельца.

Оба силиконовых ремешка снимаются и их легко можно заменить. Для зарядки девайса необходимо снять один из ремешков и установить устройство в слот USB. Подобный способ зарядки, как нам кажется, может не понравиться некоторым пользователям. Ведь когда снимаешь ремешок, складывается впечатление, что USB может сломаться. Возможно, рано или поздно к этому дойдет каждый. Было бы куда лучше использовать магнитную зарядку.

Для полноценной работы девайса необходимо закачать и установить на свой смартфон приложение HPlus, после чего синхронизировать браслет.

Здесь вы можете полностью следить за полученными результатами своего здоровья. Просмотреть график занятий и даже вашего сна. Кроме того, пользователям дается возможность установить требования к физической активности. Есть возможность поменять циферблат. Для этого достаточно загрузить понравившийся через данное приложение. Здесь же можно получить необходимые обновления.

Преимущество Smarterra FitMaster Pulsar в том, что пользователи могут легко контролировать следующие параметры:
  • Свой пульс
  • Артериальное давление
  • Насыщенность крови кислородом
  • Потраченные за весь день калории
  • Осуществлять мониторинг сна
  • Следить за ультрафиолетовым излучением и атмосферным давлением

Одной из наиболее важных функций, как нам кажется – это возможность отслеживать вариативность сердечного ритма и тренировки правильного дыхания. Другими словами, если вы все же решили привести свое здоровье в порядок, то Smarterra FitMaster Pulsar станет идеальным помощником в этом нелегком деле.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном браслете есть датчик бездействия, который напомнит вам о том, что пора чем-нибудь заняться и перестать сидеть на одном месте. В браслете предусмотрено множество встроенных режимов для занятия спортом, что позволяет более точно контролировать свое физическое состояние:
  • Ходьба
  • Баскетбол
  • Скалолазание
  • Велоспорт
  • Футбол

Кроме того, Smarterra FitMaster Pulsar защищен по стандарту IP68, что позволяет не бояться устройству воды. Вы легко можете использовать данный браслет во время тренировок в бассейне, либо плавании на открытой воде.

Устройство оснащено мощным аккумулятором в 120 мАч, чего более чем достаточно для того, чтобы пользоваться девайсом на протяжении всей недели. Лично нам кажется, что Smarterra FitMaster Pulsar полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов наповал.

Итоги

Подведем итоги по фитнес браслету Smarterra FitMaster Pulsar. Перед нами стильное и многофункциональное решение, которое позволяет тщательно следить за физическим состоянием вашего здоровья. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, отличный функционал, строгий дизайн, мощная начинка и аккумулятор, и конечно же доступная цена. Из минусов может не понравиться лишь использованный способ зарядки аккумулятора. За все время пользования никаких существенных минусов нам выявить не удалось. Устройство отлично показало себя в работе.

Комментарии и отзывы Smarterra FitMaster Pulsar
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