Обзор Smarterra FitMaster Pulsar. Многофункциональный фитнес браслет

Согласитесь, сегодня редко увидишь у кого-то на руке обычные часы, ведь их заменили на «умные» фитнес браслеты. Да, большинство людей в серьез задумалось о состоянии своего здоровья и всячески пытается следить за ним. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника в этом нелегком деле. Встречайте, перед вами многофункциональный фитнес браслет Smarterra FitMaster Pulsar, который получил под свое управление множество интересных функций, среди которых даже есть возможность измерять артериальное давление и уровень кислорода в крови. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в небольшой стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено само устройство и документация.
Особенности
- Тип: фитнес-браслет
- Поддержка платформ: Android 4.4, iOS 8
- Уведомления: SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода
- Вибрация: есть
- Материал браслета/ремешка: силикон
- Способ отображения времени: цифровой (электронный)
- Влагозащита: IP68
- Регулировка длины браслета/ремешка
- Вес: 25.6 г
- Экрана: IPS, сенсорный, с подсветкой
- Диагональ экрана: 1.14"
- Разрешение экрана: 135x240
- Интерфейсы: Bluetooth 4.2 LE
- Процессор: Nordic NRF52832
- Мониторинг: сна, калорий, физической активности
- Датчики: акселерометр, высотомер, встроенный пульсометр
- Емкость аккумулятора: 120 мА*ч
- Время ожидания: 480 ч
- Время работы в активном режиме: 168 ч
- Время зарядки: 120 мин.
Внешний вид и функционалДизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.
Корпус девайса выполнен из прочного пластика. В нашем распоряжении фитнес браслет, выполненный в черном цвете.
Ремешки силиконовые и не запотевают даже при длительном ношении.
Сверху красуется 1.14 дюймовый цветной дисплей, под которой расположена единственная функциональная кнопка управления. Для включения браслета необходимо нажать и удерживать ее. Для переключения между меню необходимо коротко нажимать на данную кнопку, а для перехода в ту или иную функцию, нужно нажать и удерживать эту же кнопку управления. Другими словами, разработчикам следует отдать должное за простоту использования.
Снизу размещены высокоточные датчики для измерения показателей физического состояния владельца.
Оба силиконовых ремешка снимаются и их легко можно заменить. Для зарядки девайса необходимо снять один из ремешков и установить устройство в слот USB. Подобный способ зарядки, как нам кажется, может не понравиться некоторым пользователям. Ведь когда снимаешь ремешок, складывается впечатление, что USB может сломаться. Возможно, рано или поздно к этому дойдет каждый. Было бы куда лучше использовать магнитную зарядку.
Для полноценной работы девайса необходимо закачать и установить на свой смартфон приложение HPlus, после чего синхронизировать браслет.
Здесь вы можете полностью следить за полученными результатами своего здоровья. Просмотреть график занятий и даже вашего сна. Кроме того, пользователям дается возможность установить требования к физической активности. Есть возможность поменять циферблат. Для этого достаточно загрузить понравившийся через данное приложение. Здесь же можно получить необходимые обновления.
Преимущество Smarterra FitMaster Pulsar в том, что пользователи могут легко контролировать следующие параметры:
- Свой пульс
- Артериальное давление
- Насыщенность крови кислородом
- Потраченные за весь день калории
- Осуществлять мониторинг сна
- Следить за ультрафиолетовым излучением и атмосферным давлением
Одной из наиболее важных функций, как нам кажется – это возможность отслеживать вариативность сердечного ритма и тренировки правильного дыхания. Другими словами, если вы все же решили привести свое здоровье в порядок, то Smarterra FitMaster Pulsar станет идеальным помощником в этом нелегком деле.
Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном браслете есть датчик бездействия, который напомнит вам о том, что пора чем-нибудь заняться и перестать сидеть на одном месте. В браслете предусмотрено множество встроенных режимов для занятия спортом, что позволяет более точно контролировать свое физическое состояние:
- Ходьба
- Баскетбол
- Скалолазание
- Велоспорт
- Футбол
Кроме того, Smarterra FitMaster Pulsar защищен по стандарту IP68, что позволяет не бояться устройству воды. Вы легко можете использовать данный браслет во время тренировок в бассейне, либо плавании на открытой воде.
Устройство оснащено мощным аккумулятором в 120 мАч, чего более чем достаточно для того, чтобы пользоваться девайсом на протяжении всей недели. Лично нам кажется, что Smarterra FitMaster Pulsar полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов наповал.